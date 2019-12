FPÖ präsentiert am Montag ihren "Historikerbericht"

Wien - Die FPÖ stellt am Montag ihren "Historikerbericht" zur Aufarbeitung ihrer Parteigeschichte vor. Eine bereits im August vorgelegte Kurzfassung war auf scharfe Kritik gestoßen - und zwar sowohl von Wissenschaftern als auch von Co-Autoren des Berichts. Die FPÖ attestierte sich in der Zusammenfassung, "eine Partei wie nahezu jede andere" zu sein. Die Vorlage des Endberichts wurde mehrmals verschoben. In Auftrag gegeben worden war der Bericht als Folge der "Liederbuchaffäre" um die Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Udo Landbauer.

25 Jahre EU machten Österreicher um 16 Prozent reicher

Wien - 1.000 Schilling, also 73 Euro, werde der EU-Beitritt jedem Österreicher bringen, so das Versprechen vor 25 Jahren. Die Wirklichkeit war noch positiver. 16 Prozent mehr können sich die Österreicher heute leisten als wenn es keinen EU-Beitritt gegeben hätte, hat das Wifo errechnet. Die Österreicher haben Dank Nähe zu Osteuropa mehr profitiert als die gleichzeitig beigetretenen Finnen und Schweden. Treibende Kraft für die positive Entwicklung waren die Exporte in die anderen EU-Staaten, die durch die Mitgliedschaft fast um die Hälfte höher ausfallen als ohne.

Ex-Premier Milanovic bei Kroatien-Wahl in Führung

Zagreb - Der kroatische Ex-Premier Zoran Milanovic liegt laut Nachwahlbefragungen bei den Präsidentschaftswahlen in Kroatien am Sonntag in Führung. Der Sozialdemokrat führt mit knapp 29,6 Prozent der Stimmen vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 26,4 Prozent, meldeten mehrere kroatische Fernsehsender. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr. Demnach würden Milanovic und Grabar-Kitarovic in die Stichwahl am 5. Jänner ziehen. Der rechtsnationalistische Sänger Miroslav Skoro liegt laut Exit-Polls mit 24,1 Prozent auf dem dritten Platz.

Amtsinhaber Ghani führt bei Präsidentenwahl in Afghanistan

Kabul - Laut vorläufigen Ergebnissen der Präsidentenwahl in Afghanistan hat Amtsinhaber Ashraf Ghani gute Chancen auf eine zweite Amtszeit. Auf ihn entfielen nach Angaben der Unabhängigen Wahlkommission (IEC) vom Sonntag 50,64 Prozent der Stimmen. Bleibt es bei diesem Resultat, hätte er die Wahl bereits im ersten Durchgang gewonnen. Allerdings können noch Beschwerden bei der zuständigen Prüfkommission eingereicht werden. Unter anderem zweifelt Ghanis wichtigster Herausforderer, der bisherige Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, das Wahlergebnis offen an.

Macron ruft in Streit um Pensionsreform zu Streikpause auf

Abidjan/Paris - Kurz vor Weihnachten hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu einer Streikpause aufgerufen. Es gebe Französinnen und Franzosen, die sich an den Feiertagen wiedersehen wollten, dies müsse anerkannt werden, sagte Macron am Samstagabend in der westafrikanischen Stadt Abidjan. Wegen der Streiks gegen die geplante Pensionsreform ist der Bahnverkehr im ganzen Land erheblich gestört. Die von Macron und der Mitte-Regierung gewünschte Streikpause zu Weihnachten zeichnet sich allerdings bisher nicht ab. Mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, den Arbeitskampf fortzusetzen.

Atomstreit mit den USA: Kim Jong-un will Armee stärken

Pjöngjang - Kurz vor Ablauf der Frist für US-Konzessionen im Streit um sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea wichtige Maßnahmen zur Stärkung des Militärs angekündigt. Bei einem erweiterten Treffen der zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei habe Machthaber Kim Jong-un die "komplizierte interne und externe" Lage erläutert, berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Details wurden nicht genannt. Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte wiederholt gedroht, einen "neuen Weg" zu gehen, sollte Washington bis zum Jahresende keine neuen Vorschläge für eine Verhandlungslösung vorlegen. Nordkorea will unter anderem eine Aufhebung internationaler Sanktionen.

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Weißenstein - Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn A10 in Weißenstein (Bezirk Villach-Land) schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bosnien, der in Deutschland wohnt, hatte nach Angaben der Polizei bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, prallte gegen Bäume und überschlug sich mehrmals. Die zwölf Jahre alte Tochter des Mannes wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Die 46 Jahre alte Ehefrau des Lenkers, die am Beifahrersitz gesessen war, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Modeschöpfer Emanuel Ungaro 86-jährig gestorben

Paris - Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, hieß es am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. Ungaro hatte 2004 sein Modehaus verlassen, das er 1965 gegründet hatte. Ungaro war italienischstämmig. Geboren wurde er am 13. Februar 1933 in Aix-en-Provence in Südfrankeich. Nach Paris kam er 1956.

