FPÖ präsentiert am Montag ihren "Historikerbericht"

Wien - Die FPÖ stellt am Montag ihren "Historikerbericht" zur Aufarbeitung ihrer Parteigeschichte vor. Eine bereits im August vorgelegte Kurzfassung war auf scharfe Kritik gestoßen - und zwar sowohl von Wissenschaftern als auch von Co-Autoren des Berichts. Die FPÖ attestierte sich in der Zusammenfassung, "eine Partei wie nahezu jede andere" zu sein. Die Vorlage des Endberichts wurde mehrmals verschoben. In Auftrag gegeben worden war der Bericht als Folge der "Liederbuchaffäre" um die Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Udo Landbauer.

Ex-Premier Milanovic bei Kroatien-Wahl in Führung

Zagreb - In die zweite Runde der kroatischen Präsidentenwahl werden laut ersten Zwischenergebnissen der staatlichen Wahlkommission am Sonntag der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic und die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic einziehen. Nach Auszählung der Stimmen in 62 Prozent von rund 6.500 Wahllokalen liegt Milanovic mit 30,6 Prozent vor Grabar-Kitarovic mit 27,4 Prozent. Dahinter folgt der rechtsnationalistische Sänger Miroslav Skoro mit 23,3 Prozent auf Platz drei.

Streiks behindern weiter den Schienenverkehr in Frankreich

Paris - Die Mitarbeiter der französischen Bahn wollen ihren Streik gegen die Pensionsreform auch kurz vor Weihnachten fortsetzen. Reisende müssen sich deshalb auch am Montag auf erhebliche Behinderungen in Nah- und Fernverkehr einstellen. Proteste und Streiks gegen die geplante Pensionsreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an. Staatschef Emmanuel Macron hatte am Wochenende zwar zu einer Streikpause aufgerufen, mehrere Gewerkschaften sprechen sich aber dafür aus, den Arbeitskampf fortzusetzen.

Putin gibt umstrittene Krim-Brücke für Zugverkehr frei

Sewastopol/Kiew/Moskau - Auf Russlands längster Brücke gibt Präsident Wladimir Putin am Montag den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim frei. Der Autobahnteil der umstrittenen Brücke auf die ukrainische Krim, die Russland 2014 trotz internationalem Protest annektiert hatte, war bereits im Vorjahr eröffnet worden. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit sollen nun auch die ersten Züge vom russischen Kernland auf die Halbinsel rollen. Die Ukraine hatte wie die EU und die USA gegen das Bauwerk protestiert.

Karambolage mit 63 Fahrzeugen in den USA

Williamsburg (Virginia) - Bei einer Massenkarambolage im Weihnachtsreiseverkehr im US-Bundesstaat Virginia sind 63 Fahrzeuge ineinandergekracht. 35 Menschen mussten laut Polizei nach dem Unfall am Sonntag ärztlich behandelt werden, zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Ursache des Crashs war möglicherweise eine vereiste Brücke, auf der die ersten Autos ineinander krachten. Laut Polizei war es zum Zeitpunkt des Unfalls nahe Williamsburg, einer Kleinstadt etwa 200 Kilometer südlich von Washington, neblig.

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Weißenstein - Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn A10 in Weißenstein (Bezirk Villach-Land) schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bosnien, der in Deutschland wohnt, hatte nach Angaben der Polizei bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, prallte gegen Bäume und überschlug sich mehrmals. Die zwölf Jahre alte Tochter des Mannes wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Die 46 Jahre alte Ehefrau des Lenkers, die am Beifahrersitz gesessen war, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Modeschöpfer Emanuel Ungaro 86-jährig gestorben

Paris - Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, hieß es am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. Ungaro hatte 2004 sein Modehaus verlassen, das er 1965 gegründet hatte. Ungaro war italienischstämmig. Geboren wurde er am 13. Februar 1933 in Aix-en-Provence in Südfrankeich. Nach Paris kam er 1956.

(Schluss) ral/za