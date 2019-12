Kroatiens Ex-Premier führt bei Präsidentenwahl vor Amtsinhaberin

Zagreb - Der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic hat am Sonntag die erste Runde der kroatischen Präsidentenwahl mit 29,6 Prozent gewonnen. In der Stichwahl trifft er auf die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic, die nach Auszählung fast aller Stimmen 26,7 Prozent erhalten hat. Die zweite Wahlrunde am 5. Jänner wird ein Duell zwischen den Kandidaten der beiden Großparteien sein. Dritter wurde der rechtsnationalistische Folk-Popsänger Miroslav Skoro mit 24,4 Prozent.

NATO sendet Signal der Gesprächsbereitschaft an Putin

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zu einem persönlichen Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bereit. "Wenn der Rahmen stimmt, würde ich mich mit Präsident Putin treffen", sagte Stoltenberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Gerade in Zeiten, in denen es Schwierigkeiten gebe, sei es wichtig, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Stoltenbergs Äußerungen gelten als relevant, weil die Fronten zwischen der NATO und Moskau seit 2014 völlig verhärtet sind und es auf Spitzenebene bereits seit Jahren keine Treffen mehr gibt.

Australischer Premier: Forderungen nach mehr Klimaschutz unbesonnen

Sydney - Der australische Premierminister Scott Morrison hat Forderungen nach mehr Klimaschutz angesichts der in seinem Land wütenden Buschfeuer zurückgewiesen. "Wir werden uns nicht auf unbesonnene Ziele einlassen und traditionelle Industrien aufgeben, wodurch australische Arbeitsplätze gefährdet würden, obwohl sie keinen bedeutsamen Einfluss auf das globale Klima haben", schrieb er in einem am Montag veröffentlichten Beitrag in der in Sydney erscheinenden Zeitung "Daily Telegraph". Australien leidet seit Jahren unter starker Dürre. Seit Oktober haben Hunderte Buschbrände im Land nach Angaben der Behörden bereits mehrere Millionen Hektar Land vernichtet.

Streiks behindern weiter den Schienenverkehr in Frankreich

Paris - Die Mitarbeiter der französischen Bahn wollen ihren Streik gegen die Pensionsreform auch kurz vor Weihnachten fortsetzen. Reisende müssen sich deshalb auch am Montag auf erhebliche Behinderungen in Nah- und Fernverkehr einstellen. Proteste und Streiks gegen die geplante Pensionsreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an. Staatschef Emmanuel Macron hatte am Wochenende zwar zu einer Streikpause aufgerufen, mehrere Gewerkschaften sprechen sich aber dafür aus, den Arbeitskampf fortzusetzen.

Putin gibt umstrittene Krim-Brücke für Zugverkehr frei

Sewastopol/Kiew/Moskau - Auf Russlands längster Brücke gibt Präsident Wladimir Putin am Montag den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim frei. Der Autobahnteil der umstrittenen Brücke auf die ukrainische Krim, die Russland 2014 trotz internationalem Protest annektiert hatte, war bereits im Vorjahr eröffnet worden. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit sollen nun auch die ersten Züge vom russischen Kernland auf die Halbinsel rollen. Die Ukraine hatte wie die EU und die USA gegen das Bauwerk protestiert.

Dieselaustritt nach Schiffsunfall bei Gal�pagos-Inseln

Quito - Nach einem Schiffsunfall bei den Gal�pagos-Inseln bedroht austretender Dieselkraftstoff das Weltnaturerbe. Ecuador hat den Notstand ausgerufen. Das Schiff sank am Sonntag an einem kleinen Pier vor der Insel San Cristobal. Zuvor war ein Kran beim Verladen eines Containers zusammengebrochen und dieser war auf das Schiff gestürzt. Die Gal�pagos-Inseln zählen wegen ihrer besonderen Flora und Fauna seit 1978 zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Bankräuber gruben 60 Meter langen Tunnel in Brasilien

Campo Grande - In Brasilien haben Polizisten nach eigenen Angaben einen Bankraub vereitelt und dabei einen mehr als 60 Meter langen Tunnel entdeckt. Eine kriminelle Organisation habe Sonntag früh (Ortszeit) die Verwaltungszentrale der Staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande ausrauben wollen, teilte die Polizei mit. Dafür habe die Bande, die auf Banküberfälle im ganzen Land spezialisiert sei, den Tunnel gegraben. Mehrere Mitglieder der Gruppe seien festgenommen worden.

