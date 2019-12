FPÖ präsentiert ihren "Historikerbericht"

Wien - Die FPÖ stellt am Montag ihren "Historikerbericht" zur Aufarbeitung ihrer Parteigeschichte vor. Eine bereits im August vorgelegte Kurzfassung war auf scharfe Kritik gestoßen - und zwar sowohl von Wissenschaftern als auch von Co-Autoren des Berichts. Die FPÖ attestierte sich in der Zusammenfassung, "eine Partei wie nahezu jede andere" zu sein. Die Vorlage des Endberichts wurde mehrmals verschoben. In Auftrag gegeben worden war der Bericht als Folge der "Liederbuchaffäre" um die Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Udo Landbauer.

Chemikalien und illegale Schusswaffen in NÖ sichergestellt

Baden/Wiener Neustadt - Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat in der Wohnung eines 50-jährigen Mannes im Bezirk Baden gefährliche Chemikalien sowie illegale Schusswaffen sichergestellt. Die Chemikalien waren in den Räumlichkeiten gelagert und wären zur Herstellung von hochexplosivem Sprengstoff geeignet gewesen, die Waffen wurden laut Polizei im Zuge mehrerer Durchsuchungen entdeckt. Gegen den 50-Jährigen besteht bereits seit 2003 ein rechtskräftiges Waffenverbot.

Ex-Premier Milanovic gewinnt vor Amtsinhaberin bei Kroatien-Wahl

Zagreb - Der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic hat am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl in Kroatien mit 29,6 Prozent gewonnen. In der Stichwahl trifft er auf die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic, die nach Auszählung fast aller Stimmen 26,7 Prozent erhalten hat. Die zweite Wahlrunde am 5. Jänner wird ein Duell zwischen den Kandidaten der beiden Großparteien sein. Dritter wurde der rechtsnationalistische Folk-Popsänger Miroslav Skoro mit 24,4 Prozent.

Rund 3.000 "illegale Migranten" in Türkei aufgegriffen

Istanbul - Türkische Sicherheitskräfte haben nach offiziellen Angaben innerhalb von einer Woche rund 3.000 "illegale Migranten" aufgegriffen. Allein in der nordwesttürkischen Provinz Edirne, die an Griechenland und Bulgarien grenzt, hätten sie rund 1.600 Menschen festgehalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Sicherheitskreise am Montag. Am Sonntag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angesichts schwerer Luftangriffe im Norden Syriens vor einer neuen Migrationswelle in Richtung Europa gewarnt.

Diakonie-Direktorin wünscht sich Menschenwürde in Verfassung

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser wünscht sich von der neuen Regierung die Verankerung der Menschenwürde in der Verfassung. Konkret geht es ihr etwa um den Umgang mit Flüchtlingen, wie sie im APA-Interview sagte. Die Rechtsberatung für Asylwerber würde sie - wenn schon in einem Ministerium - lieber im Justizressort sehen. Schleunigst sollte sich die Regierung um das Thema Pflege kümmern.

Australischer Premier weist Klimaschutzforderungen zurück

Sydney - Der australische Premierminister Scott Morrison hat Forderungen nach mehr Klimaschutz angesichts der in seinem Land wütenden Buschfeuer zurückgewiesen. "Wir werden uns nicht auf unbesonnene Ziele einlassen und traditionelle Industrien aufgeben, wodurch australische Arbeitsplätze gefährdet würden, obwohl sie keinen bedeutsamen Einfluss auf das globale Klima haben", schrieb er in einem Beitrag in der "Daily Telegraph". Seit Oktober haben Hunderte Buschbrände im Land bereits mehrere Millionen Hektar Land vernichtet.

Berichten zufolge zahlreiche Tote in Gefängnis in Honduras

Tegucigalpa - Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen sind nach Medienberichten bei Kämpfen zwischen Häftlingen in einem Gefängnis in Honduras zahlreiche Menschen getötet worden. Bis zu 19 Gefangene der Haftanstalt des Ortes El Porvenir sollen am Sonntag ums Leben gekommen sein. Es habe dort einen Streit zwischen Banden gegeben, bei dem Schusswaffen zum Einsatz kamen. Staatspräsident Juan Orlando Hern�ndez hatte zuvor einen Notstand im Strafvollzugssystem des Landes erklärt.

Große Lawinengefahr der Stufe vier in Westösterreich

Bregenz/Innsbruck - In weiten Teilen Tirols und im Vorarlberger Arlberg-Gebiet bestand am Montag in höheren Lagen große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Die frischen Triebschneeansammlungen bildeten dabei die Hauptgefahr, teilten die Lawinenwarndienste mit. Die Experten mahnten zu Vorsicht, da auch größere Lawinen bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden konnten. Die Gefahrenstellen lagen vor allem oberhalb der Waldgrenzen im kammnahen Steilgelände.

