FPÖ legte Historikerbericht vor

Wien - Der nach mehrmaliger Verschiebung am 23. Dezember vorgelegte Historikerbericht will die "dunklen Flecken" der FPÖ beleuchten. Dazu angetreten war eine Reihe von FPÖ-nahen Wissenschaftern, aber auch einige parteiferne. Sie spannten einen Bogen vom FPÖ-Vorgänger VdU über das "Liedgut des Farbstudententums" bis hin zu den sogenannten "Einzelfällen" in der FPÖ. FPÖ-Chef Norbert Hofer räumt in seinem Vorwort ein, die Partei habe sich mit ihrer Geschichte - "und zwar mit jenen Aspekten, die auch Belastung für uns sind" - zu lange "nicht auseinandergesetzt". Mit dem Historiker-Bericht "stellen wir uns unserer historischen Verantwortung".

Fünf Personen wegen Khashoggi-Mord zum Tode verurteilt

Istanbul - Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fünf Menschen wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zum Tode verurteilt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Riad am Montag mit. Drei weitere Angeklagte wurden wegen "Verschleierung des Verbrechens" zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt. Zwei ranghohe Berater von Kronprinz Mohammed Bin Salman seien entlastet worden. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden. Der saudische Kronprinz hatte die Verantwortung für die Tat übernommen, eine Involvierung des Königshauses bzw. die Anordnung der Tötung aber bestritten.

Algeriens Armeechef Ahmed Gaid Salah gestorben

Algier - Nur vier Tage nach der Angelobung des neuen algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune ist der langjährige Generalstabschef Ahmed Gaid Salah gestorben. Das Staatsfernsehen übertrug am Montag eine Erklärung des Präsidialamtes, der zufolge der 79-Jährige einem Herzinfarkt erlag. Gaid Salah war nach dem Rücktritt von Langzeitmachthaber Abdelaziz Bouteflika im April der starke Mann des Landes gewesen.

Zu Weihnachten in Frankreich keine Streikpause in Sicht

Paris - Zu Weihnachten ist in Frankreich weiter keine Streikpause in Sicht: Ein Appell von Präsident Emmanuel Macron an die Gewerkschaften verhallte ungehört. Die meisten Gewerkschaften wollen die Streikaktionen im Schienenverkehr vorerst bis Ende Dezember fortsetzen. Der Bahnverkehr war am Montag landesweit erneut massiv gestört. In Paris verkehrten erneut die meisten Metros und Vorortzüge nicht. Am 19. Protesttag gegen die Pensionsreform fielen nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF 60 Prozent der TGV-Schnellzüge sowie der Regionalzüge im Land aus sowie 75 Prozent der Intercity-Züge.

Rund 3.000 "illegale Migranten" in Türkei aufgegriffen

Istanbul - Türkische Sicherheitskräfte haben nach offiziellen Angaben innerhalb von einer Woche rund 3.000 "illegale Migranten" aufgegriffen. Allein in der nordwesttürkischen Provinz Edirne, die an Griechenland und Bulgarien grenzt, hätten sie rund 1.600 Menschen festgehalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Sicherheitskreise am Montag. Weitere Migranten seien unter anderem in westtürkischen Städten wie Mugla, Canakkale oder Izmir aufgegriffen worden. Unter ihnen seien Syrer, Afghanen, Iraker, Iraner und Menschen aus verschiedenen afrikanischen Staaten.

Nach Waffenfund in NÖ keine extremistischen Verbindungen festgestellt

Baden/Wiener Neustadt - Nach dem Fund von gefährlichen Chemikalien und illegalen Schusswaffen in einer Wohnung im Bezirk Baden, sind bei dem Mieter keine "nachweislichen extremistischen oder terroristischen Verbindungen festgestellt" worden, sagte Roland Scherscher vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Die zur Herstellung von Sprengstoffen geeigneten chemischen Substanzen hatte der Mann in seiner Wohnung aufbewahrt, die illegalen Schusswaffen, die im Zuge mehrerer Durchsuchungen entdeckt worden waren, wurden unter anderem in einem angemietetem Lagerraum sowie auch in einem Bankschließfach, gefunden. Gegen den gebürtigen Österreicher besteht bereits seit 2003 ein rechtskräftiges Waffenverbot.

Bildhauer Wander Bertoni im Alter von 94 Jahren gestorben

Winden - Der Bildhauer Wander Bertoni ist am Montag im Alter von 94 Jahren verstorben. Der gebürtige Italiener und Wahlburgenländer galt als einer der wichtigsten Vertreter der Bildhauerei in Österreich. Seine Schaffensperiode umfasste mehr als sieben Jahrzehnte, seine Werke finden sich an öffentlichen Plätzen sowie in Museen und Galerien rund um den Erdball. Bertoni kam im Zweiten Weltkrieg nach Österreich und ließ sich 1965 in Winden im Burgenland nieder. Dort wird der "Grandseigneur der österreichischen Bildhauerei nach 1945" nun auch Anfang des kommenden Jahres inmitten seiner ausgestellten Kunstwerke zur letzten Ruhe gebettet, wie das Freilichtmuseum Wander Bertoni am Montag mitteilte.

Tenor Herbert Lippert zum Kammersänger ernannt

Wien - Ein Publikumsliebling ist Herbert Lippert bereits seit Jahren. Seit dem Montag darf sich der Tenor nun auch Kammersänger nennen. Im Teesalon der Staatsoper wurde dem langjährigen Ensemblemitglied des Hauses der entsprechende Berufstitel verliehen. Der 62-jährige Linzer Lippert begann seine Sangeskarriere als Sängerknabe. An der Wiener Staatsoper debütierte er 1984 in Richard Strauss' "Capriccio". Seither war der gebürtige Linzer im Haus am Ring in 38 unterschiedlichen Partien in über 200 Vorstellungen zu hören.

