Dreier-Gipfel im Atomkonflikt mit Nordkorea

Chengdu/Tokio - Bei einem Dreier-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Japan und Südkorea am Dienstag in der südwestchinesischen Metropole Chengdu über den Atomkonflikt mit Nordkorea beraten. So gibt es Sorgen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un in den nächsten Tagen einen neuen Raketentest vornehmen könnte, weil die Gespräche mit den USA festgefahren sind. Kim hatte US-Präsident Donald Trump eine Frist bis Jahresende gesetzt, um in den Verhandlungen über Pjöngjangs Atomwaffenprogramm Entgegenkommen zu zeigen.

Vermögen in Österreich besonders ungleich verteilt

Wien - Die Vermögensverteilung ist in Österreich besonders ungleich, konstatiert Arbeiterkammer-Experte Matthias Schnetzer. Die von der Oesterreichischen Nationalbank dazu seit 2010 erhobenen Zahlen zeigen in den letzten Jahren keine Verbesserung. "Österreich ist im Spitzenfeld der ungleichsten Länder der Eurozone", so der Ökonom. Alleine das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 22,6 Prozent des gesamten Nettovermögens. Auf die ärmeren 50 Prozent entfällt nur 3,6 Prozent des Gesamtvermögens.

Acht Tote bei Bombenanschlag in Nordsyrien

Istanbul - Bei einem Bombenanschlag in einem von der Türkei kontrollierten Dorf im Norden Syriens sind nach türkischen Angaben am Montag acht Zivilisten getötet worden. Unter den Toten seien eine Frau und ein Kind, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Es habe zudem zahlreiche Verletzte gegeben. Zu dem Anschlag am Montag bekannte sich zunächst niemand.

Bahnstreik in Frankreich wird am Heiligen Abend fortgesetzt

Paris - Kein Pardon für Bahnreisende: Auch am Heiligen Abend wird der französische Zugverkehr massiv gestört sein. Wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte, werden im Schnitt nur zwei Fünftel der Hochgeschwindigkeitszüge TGV unterwegs sein. Ein Appell von Präsident Emmanuel Macron an die Gewerkschaften für eine Pause an den Feiertagen verhallte ungehört.

Queen spielt in Weihnachtsansprache auf private Probleme an

London - Die britische Königin Elizabeth II. schlägt in ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache ungewöhnlich private Töne an. Die 93 Jahre alte Monarchin thematisiert den "holprigen" Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten. Doch schon "kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung" könnten bedeutend sein und "langanhaltende Differenzen" beilegen, heißt es in im Voraus veröffentlichten Redepassagen. Damit dürfte die Queen auch auf die diversen private Probleme der Royals anspielen.

Haftbefehl gegen Präsidentschaftskandidaten in Cote d'Ivoire

Abidjan - Die Justiz in Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) hat Haftbefehl gegen den Präsidentschaftskandidaten und früheren Rebellenführer Guillaume Soro erlassen, der sich seit einem halben Jahr im Ausland aufhält. Soro habe einen "Anschlag auf die Autorität des Staates und die Integrität des nationalen Territoriums" geplant, sagte Generalstaatsanwalt Richard Adou am Montag im nationalen Fernsehen. Die Geheimdienste seien im Besitz klarer Informationen, wonach Soro diese Pläne "in Kürze" habe ausführen wollen.

BMW im Visier von Ermittlern der US-Börsenaufsicht

München/Washington - Der deutsche Autobauer BMW ist wegen seiner Verkaufspraktiken in den USA ins Visier der dortigen Börsenaufsicht geraten. Einen entsprechenden Bericht des "Wall Street Journal" bestätigte am Montag ein BMW-Sprecher. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Laut dem "Wall Street Journal" besteht der Verdacht, dass Verkaufszahlen künstlich in die Höhe getrieben wurden, indem Händler Neuwagen auf ihren Namen registrierten und dann als kaum genutzte Gebrauchtwagen verkauften.

Spät entdeckter tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl

Zwettl - Im niederösterreichischen Bezirk Zwettl hat sich in den vergangenen Tagen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, dessen genauer Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden konnte. Am Montagvormittag fand laut Polizei ein Passant in einem Wald an der Landeshauptstraße 78 zwischen Ulrichschlag und Schönbach ein verunfalltes Fahrzeug, in dem sich der bereits tote Lenker befand. Die Polizei nahm an, dass der Mann zwischen Samstag und Montag in einer Linkskurve unmittelbar vor dem Ortsgebiet von Schönbach von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

