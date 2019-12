Nordkorea-Konflikt: China, Südkorea, Japan rücken zusammen

Chengdu/Tokio - Bei den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Südkorea und Japan enger kooperieren. Chinas Premier Li Keqiang, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprachen sich am Dienstag bei einem Dreier-Treffen in der südwestchinesischen Metropole Chengdu für eine politische Lösung des Atomkonflikts aus. Es sei wichtig, den Dialog zwischen den USA und Nordkorea in Schwung zu halten, sagte etwa Abe.

Vermögen in Österreich besonders ungleich verteilt

Wien - Die Vermögensverteilung ist in Österreich besonders ungleich, konstatiert Arbeiterkammer-Experte Matthias Schnetzer. Die von der Oesterreichischen Nationalbank dazu seit 2010 erhobenen Zahlen zeigen in den letzten Jahren keine Verbesserung. "Österreich ist im Spitzenfeld der ungleichsten Länder der Eurozone", so der Ökonom. Alleine das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 22,6 Prozent des gesamten Nettovermögens. Auf die ärmeren 50 Prozent entfällt nur 3,6 Prozent des Gesamtvermögens.

Papst zelebriert am Abend Christmette im Petersdom

Vatikanstadt/Bethlehem - Papst Franziskus feiert am Dienstagabend die alljährliche Christmette im Petersdom in Rom. Zum Gottesdienst am Heiligen Abend mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche ab 21.30 Uhr werden tausende Gläubige in der Papstbasilika und auf dem Petersplatz erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" spendet der Pontifex am ersten Weihnachtstag. Feiern gibt es auch im Heiligen Land.

Spät entdeckter tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl

Zwettl - Im niederösterreichischen Bezirk Zwettl hat sich in den vergangenen Tagen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, dessen genauer Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden konnte. Am Montagvormittag fand laut Polizei ein Passant in einem Wald an der Landeshauptstraße 78 zwischen Ulrichschlag und Schönbach ein verunfalltes Fahrzeug, in dem sich der bereits tote Lenker befand. Die Polizei nahm an, dass der Mann zwischen Samstag und Montag in einer Linkskurve unmittelbar vor dem Ortsgebiet von Schönbach von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Drei Verletzte bei 150 Meter-Absturz eines Pkw in Tirol

Jerzens - Bei einem 150 Meter-Absturz eines Pkw in Jerzens (Bez. Imst) sind am Montagabend der 31-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrer im Alter von 36 und 39 Jahren verletzt worden. Der 31-Jährige kam bei starkem Schneefall von einem Privatweg ab, woraufhin sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Dabei wurden die zwei Mitfahrer aus dem Auto geschleudert. Der Pkw kam auf der Terrasse eines Wohnhauses zum Stillstand. Der 31-jährige Tiroler konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und stieg zu seinen beiden Begleitern auf, die verletzt auf der Böschung lagen. Alle drei wurden ins Krankenhaus Zams gebracht.

Queen spielt in Weihnachtsansprache auf private Probleme an

London - Die britische Königin Elizabeth II. schlägt in ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache ungewöhnlich private Töne an. Die 93 Jahre alte Monarchin thematisiert den "holprigen" Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten. Doch schon "kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung" könnten bedeutend sein und "langanhaltende Differenzen" beilegen, heißt es in im Voraus veröffentlichten Redepassagen. Damit dürfte die Queen auch auf die diversen private Probleme der Royals anspielen.

Hochwasserpegel in Venedig weiterhin hoch

Venedig - In Venedig sind auch zu Weihnachten Gummistiefel angesagt. Der Hochwasserpegel in der Lagunenstadt erreichte am Dienstag um 8.45 Uhr nach offiziellen Angaben einen Höchststand von 139 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel. Das waren fünf Zentimeter weniger als am Montag. Damit stehen weiter bedeutende Teile des Stadtzentrums unter Wasser. Im vergangenen Monat hatte ein außergewöhnliches Hochwasser die italienische Weltkulturerbestadt heimgesucht.

