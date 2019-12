Experten-Kritik am FPÖ-Historikerbericht

Wien - Der einen Tag vor Weihnachten von der FPÖ präsentierte Historikerbericht zur Aufarbeitung ihrer Parteigeschichte stößt nicht nur bei politischen Gegnern, sondern auch bei Experten auf Kritik. Die Historikerin Heidemarie Uhl von der Akademie der Wissenschaften kritisierte eine mangelnde selbstkritische Auseinandersetzung. Die ganze zeitgeschichtliche Forschung sei offensichtlich negiert worden, meinte sie. "Plagiatjäger" Stefan Weber fand indes "zahlreiche Übereinstimmungen" mit Wikipedia-Artikeln.

Bierlein geht von neuer Regierung zu Jahresbeginn aus

Wien - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein glaubt, dass die Arbeit ihrer Übergangsregierung bald beendet sein wird. In der ORF-Fernsehsendung "Licht ins Dunkel" sagte Bierlein, sie gehe davon aus, dass die neue Regierung "zu Jahresbeginn oder im Jänner" stehen wird. Die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen werden am 27. Dezember fortgesetzt.

Nordkorea-Konflikt: China, Südkorea, Japan rücken zusammen

Chengdu/Tokio - Bei den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Südkorea und Japan enger kooperieren. Chinas Premier Li Keqiang, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprachen sich am Dienstag bei einem Dreier-Treffen in der südwestchinesischen Metropole Chengdu für eine politische Lösung des Atomkonflikts aus. Es sei wichtig, den Dialog zwischen den USA und Nordkorea in Schwung zu halten, sagte etwa Abe.

Gezi-Prozess in Türkei: Kavala muss in U-Haft bleiben

Istanbul - Der prominente türkische Intellektuelle Osman Kavala muss auch nach mehr als zwei Jahren weiter in U-Haft bleiben. Das entschieden die Richter im international aufmerksam verfolgten Gezi-Prozess gegen Zivilgesellschaftsaktivisten in Istanbul am Dienstag. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte vor zwei Wochen Kavalas sofortige Freilassung gefordert. Den insgesamt 16 Angeklagten im Gezi-Prozess wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.

Russland sucht Ersatzlösung nach Baustopp für Nord Stream 2

Moskau - Russland sucht nach dem Stopp der Bauarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 2 zur Fertigstellung der letzten 160 Kilometer nach einem Spezialschiff für die Verlegung der Röhren. Am ehesten sei es möglich, die "Akademik Tscherski" aus dem äußersten Osten Russlands in die Ostsee zu bringen, berichtete die "Rossijskaja Gaseta" am Dienstag. Das Schiff könne erst in einem Monat dort sein, hieß es.

Entwarnung nach Lawinenabgang in Obersteiermark

Rottenmann/Knittelfeld/Innsbruck - Bei einem Lawinenabgang am obersteirischen Großen Bösenstein (2.448 Meter) am Vormittag des Heiligen Abends hat es entgegen ersten Befürchtungen keine Verschütteten gegeben. Die Bergrettung habe den Lawinenkegel abgesucht und den Einsatz bereits beendet, teilte die Landespolizeidirektion mit. Es wurden auch keine Spuren von Winterwanderern oder Skitourengehern entdeckt. Das Gebiet rund um den Bösenstein in den Rottenmanner Tauern ist bei Tourengehern beliebt.

Buschbrände in Australien: Weihnachten bringt Abkühlung

Sydney - Milde Temperaturen über Weihnachten bescheren der Feuerwehr in Australien eine dringend benötigte Abkühlung im Kampf gegen die seit Wochen wütenden Buschbrände. Am Heiligen Abend waren dennoch rund 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz, wie die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtete. Sie nutzten das kühlere Wetter, um Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Feuer zu treffen. Denn die Brandgefahr droht sich bald wieder zu verschärfen.

Prinz Philip aus Krankenhaus entlassen

London - Pünktlich zum Weihnachtsfest ist der 98-jährige Prinz Philip am Dienstag aus dem Krankenhaus in London entlassen worden. Der Ehemann der Queen machte sich danach auf den Weg zum Landsitz Sandringham in Ostengland, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Dort feiert die Queen (93) traditionell mit ihrer Familie Weihnachten. Der Prinz hatte im Zuge einer "Vorsichtsmaßnahme" vier Nächte im King Edward VII's Hospital verbracht.

(Schluss) rfk