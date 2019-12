Experten-Kritik am FPÖ-Historikerbericht

Wien - Der einen Tag vor Weihnachten von der FPÖ präsentierte Historikerbericht zur Aufarbeitung ihrer Parteigeschichte stößt nicht nur bei politischen Gegnern, sondern auch bei Experten auf Kritik. Die Historikerin Heidemarie Uhl von der Akademie der Wissenschaften kritisierte eine mangelnde selbstkritische Auseinandersetzung. Die ganze zeitgeschichtliche Forschung sei offensichtlich negiert worden, meinte sie. "Plagiatjäger" Stefan Weber fand indes "zahlreiche Übereinstimmungen" mit Wikipedia-Artikeln.

Kurz "optimistisch" für "baldige" Regierung

Wien - ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat sich in der ORF-Fernsehsendung "Licht ins Dunkel" "optimistisch" gezeigt, dass "bald" eine neue Regierung stehen werde. Er freue sich jetzt auf drei Tage Pause, am 27. Dezember werde er die Verhandlungen mit den Grünen "mit neuer Energie" wieder aufnehmen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein glaubt, dass die Arbeit ihrer Übergangsregierung bald beendet sein wird. Sie gehe davon aus, dass die neue Regierung "zu Jahresbeginn oder im Jänner" stehen wird.

Zusammenstöße und Krawalle in Hongkong

Hongkong - In Hongkong haben sich regierungskritische Demonstranten und Sicherheitskräfte am heiligen Abend gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Tausende schwarz gekleidete Demonstranten gingen im Touristenbezirk Tsim Sha Tsui auf die Straße und lieferten sich Zusammenstöße mit der Polizei, die Tränengas gegen die Aktivisten einsetzte. Zudem kam es zu Demonstrationen in mindestens fünf Einkaufszentren, die ebenfalls gewaltsam eskalierten.

Nordkorea-Konflikt: China, Südkorea, Japan rücken zusammen

Chengdu/Tokio - Bei den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Südkorea und Japan enger kooperieren. Chinas Premier Li Keqiang, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprachen sich am Dienstag bei einem Dreier-Treffen in der südwestchinesischen Metropole Chengdu für eine politische Lösung des Atomkonflikts aus. Es sei wichtig, den Dialog zwischen den USA und Nordkorea in Schwung zu halten, sagte etwa Abe.

Türkei will bei Khashoggi-Mord weiter aufklären

Istanbul - Die Türkei will den Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi weiter aufklären. "Wir werden den Fall weiter verfolgen, ganz gleich, wie hoch hinauf das führen wird", sagte der türkische Regierungssprecher Fahrettin Altun am Dienstag. Die fünf nach einem "Scheinprozess" in Saudi-Arabien verhängten Todesurteile seien eine Beleidigung für die Intelligenz der Beobachter, sagte er. Die EU verurteilte indes das in Saudi-Arabien gefällte Todesurteil scharf.

Anti-Regierungsproteste in Algerien trotz Staatstrauer

Algier - Trotz der dreitägigen Staatstrauer wegen des Todes des langjährigen Generalstabschefs Ahmed Gaid Salah haben am Dienstag erneut hunderte Algerier gegen die politische Führung des Landes demonstriert. Die Menschen, darunter viele Studenten, versammelten sich wie jeden Dienstag seit Februar in der Hauptstadt Algier und forderten Reformen.

Streiks in Frankreich verursachen Verkehrs-Chaos

Paris - In Frankreich überschattet das streikbedingte Chaos im öffentlichen Verkehr auch die Weihnachtsfeiertage. Am Heiligen Abend - dem 20. Protesttag gegen die geplante Rentenreform - verkehrten nur 40 Prozent der TGV-Schnellzüge regelmäßig, wie die Verkehrsgesellschaft SNCF am Dienstag mitteilte. Im Nahverkehr waren nach SNCF-Angaben nur rund 20 Prozent der Züge im Einsatz. Zehntausende Franzosen, die die Feiertage mit ihren Familien verbringen wollten, saßen wegen ausfallender Züge fest. Die SNCF sprach von Umsatzeinbußen von bisher rund 400 Millionen Euro.

Zehn Zivilisten bei Luftangriffen in Idlib getötet

Idlib - Bei Bombardements durch russische Kampfflugzeuge sind im Nordwesten Syriens sind laut Aktivisten mindestens zehn Zivilisten getötet worden, darunter sechs Kinder. Russische Kampfjets hätten eine Schule angegriffen, in der Flüchtlinge untergebracht waren, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Dienstag mit.

