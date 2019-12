9,2 Millionen Euro für Licht ins Dunkel gespendet

Wien - Bei der 47. Spendenaktion "Licht ins Dunkel" sind insgesamt 9.214.542 Euro und damit um 156.910 Euro mehr als im Vorjahr gesammelt worden. Das teilte der ORF Dienstagabend mit. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter und Soldaten des Bundesheeres wurden am Heiligen Abend im ORF an den Spendentelefonen Beiträge für Menschen in Not entgegengenommen. Bundespräsident und Schirmherr der Aktion, Alexander Van der Bellen, plädierte für ein "Innehalten" - und das nicht nur zu Weihnachten. In Krisensituationen wäre es manchmal gut, sich zunächst einmal zurückzulehnen.

SPÖ Niederösterreich trauert um Ernst Höger

St. Pölten - Ernst Höger, langjähriger Landesparteichef der SPÖ Niederösterreich, ist am Heiligen Abend gestorben. Er erlag nach Parteiangaben im Alter von 74 Jahren einer langen, schweren Krankheit. Höger galt an der Seite des damaligen Landeshauptmanns Siegfried Ludwig (ÖVP) als einer der Väter der Landeshauptstadt St. Pölten. SPÖ NÖ-Landesvorsitzender LHStv. Franz Schnabl zeigte sich am Christtag tief betroffen, "ob des Verlustes eines großen niederösterreichischen Sozialdemokraten". Höger sei über alle Parteigrenzen hinweg überaus beliebt und angesehen gewesen.

Papst ruft Menschen in Christmette zu Selbstlosigkeit auf

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Heiligen Abend vor Tausenden Gläubigen die traditionelle Christmette im Petersdom gefeiert. In seiner Predigt rief er die Menschen zu selbstloser Mitmenschlichkeit auf und betonte, dass Gott auch die schlimmsten Menschen liebe. Indirekt sprach er auch die Missbrauchsfälle in der Kirche an und appellierte an die Gläubigen, sich deswegen nicht der Liebe Gottes zu verweigern. Am Christtag verkündet Franziskus zu Mittag von der Loggia des Petersdoms seine Weihnachtsbotschaft und spendet dann den Segen "Urbi et Orbi".

Jihadistenangriff mit Dutzenden Toten in Burkina Faso

Ouagadougou - Bei einem Angriff jihadistischer Kämpfer in Burkina Faso sind nach offiziellen Angaben 35 Zivilisten und sieben Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet worden. Unter den Angreifern gab es bei den Kämpfen am Dienstag in der Stadt Arbinda im Norden des westafrikanischen Landes nach Angaben der Armee 80 Tote. Die Kämpfe hätten sich über mehrere Stunden hingezogen. Präsident Roch Marc Kabor� prangerte im Kurzbotschaftendienst Twitter die Angriffe als "barbarisch" an. Er rief eine 48-stündige Staatstrauer aus.

Israels Armee räumt Fehler bei Angriff im Gazastreifen ein

Jerusalem - Die israelische Armee hat Fehler bei einem Luftangriff im November im Gazastreifen eingeräumt, bei dem neun Mitglieder einer Familie getötet worden waren. Die Streitkräfte teilten am Dienstag nach einer Untersuchung mit, sie seien damals fälschlich davon ausgegangen, dass sich in dem angegriffenen Haus keine Zivilisten aufhielten. Zu den Todesopfern gehörten fünf Kinder und zwei Frauen. Das Bombardement hatte sich gegen Rasmi Abu Malhus gerichtet, einen mutmaßlichen Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad.

Brite und zwei Kinder in Pool in Spanien tödlich verunglückt

Malaga - In der spanischen Region Costa del Sol sind ein britischer Mann und seine beiden Kinder beim Baden in einem Schwimmbecken ums Leben gekommen. Die Polizei nahm Ermittlungen in dem Fall auf, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Spanischen Medienberichten zufolge handelte es sich bei der Familie um Touristen. Die Lokalzeitung "Sur" äußerte die Vermutung, dass ein "Problem im Sog-System des Schwimmbeckens" in der Ferien-Anlage zu dem Unglück geführt habe.

Lehrlingszahl steigt leicht

Wien - Die Wirtschaft ortet eine Renaissance der Lehre, die Statistik zeichnet aber ein differenzierteres Bild. Zwar steigt die Lehrlingszahl - allerdings nur minimal und nach einem Kahlschlag in den vergangenen Jahren. Ende Dezember 2018 gab es in Österreich 107.915 Lehrlinge, im Jahr zuvor waren es 106.613. Einen drastischen Rückgang gab es bei der Zahl der Lehrbetriebe (1998: 39.540, nunmehr knapp 28.000) zeigt der 200. Forschungsbericht des Institutes für Bildungsforschung der Wirtschaft.

Tankwagenfahrer mit 1,96 Promille in OÖ unterwegs

Braunau am Inn - Ein 40-jähriger Lenker eines Tankwagens ist mit 1,96 Promille am Dienstag im Bezirk Braunau in Oberösterreich unterwegs gewesen. Seine auffällige Fahrweise verriet ihn, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Beamten einer Verkehrsstreife wurden gegen 8.30 Uhr von der Bezirksleitstelle auf den Lenker aufmerksam gemacht. Sie stellten ihn bei einer Raststätte. Dem Mann aus dem Bezirk Braunau wurde sofort der Führerschein entzogen.

