Koalition: Landeshauptmann Stelzer für Qualität vor Eile

Linz - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nimmt in puncto Koalitionsverhandlungen den Standpunkt ein, dass es ruhig länger dauern darf, wenn es denn auch hält. "Allein schon an der Terminplanung sieht man, dass ernsthaft gearbeitet und gerungen wird, aber wenn es zu einem Ergebnis kommt, soll es auch so sein, dass es halten kann für einige Jahre", sagte er der APA.

Skitourengeher nach fünf Stunden unter Lawine gerettet

Pruggern - Ein von einer Lawine in der Obersteiermark verschütteter Skitourengeher (26) ist am Mittwochabend von den Einsatzkräften nach fünf Stunden ausgegraben und gerettet worden. Der Mann wurde zu einer Talstation gebracht und ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. Der Landesleiter der Bergrettung, Michael Miggitsch, sprach angesichts der Verschüttungszeit von einem "Weihnachtswunder". Der 26-Jährige hatte offenbar einen Luftraum vor seinem Gesicht zum Atmen gehabt.

Mindestens 16 Tote durch Taifun auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen sind durch den Taifun "Phanfone" zu Weihnachten mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten Mitarbeiter der Bergungsdienste am Donnerstag mit. Mehrere Ortschaften wurden überschwemmt, zahlreiche Häuser zerstört. Mehr als 25.000 Menschen saßen wegen ausgefallener Fährverbindungen an geschlossenen Häfen fest. Auch Dutzende Inlandsflüge wurden gestrichen. Die Behörden hatten Zwangsevakuierungen für Küstengebiete angeordnet und die Menschen im Landesinneren aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Italiens Bildungsminister tritt nach Budgetstreit zurück

Rom - Italiens Bildungsminister Lorenzo Fioramonti ist nach eigenen Angaben zurückgetreten. Er habe Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag ein entsprechendes unwiderrufliches Schreiben zukommen lassen, sagte Fioramonti am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Grund sei, dass sein Ministerium nicht die Gelder erhalten habe, die unbedingt für bessere Schulen und Universitäten benötigt würden. Der ehemalige Wirtschaftsprofessor hatte kurz nach der Regierungsbildung im September erklärt, er werde zurücktreten, wenn die Bildungsausgaben nicht um drei Milliarden Euro erhöht würden.

230.000 Tote: 15. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe

Banda Aceh/Phuket/Chennai - Vor genau 15 Jahren hat sich eine der tödlichsten Naturkatastrophen der Menschheitsgeschichte ereignet: Am 26. Dezember 2004 traf nach einem heftigen Seebeben im Indischen Ozean vor der Küste Sumatras ein gewaltiger Tsunami die Küsten der Anrainerstaaten und brachte mehr als 230.000 Menschen den Tod. Am schlimmsten wurde die Provinz Aceh auf Sumatra getroffen, wo 160.000 Menschen starben. Unter den Opfern befanden sich auch 86 Österreicher. Wie jedes Jahr kommen auch heuer wieder zahlreiche Menschen an den von der Katastrophe betroffenen Stränden im Gedenken zusammen.

Rund 245 Häuser durch Brände in Chile beschädigt

Santiago de Chile - Schwere Waldbrände haben in der chilenischen Hafenstadt Valpara�so über Weihnachten rund 245 Häuser zerstört oder teilweise beschädigt. Bis Mittwochabend konnten die Feuer aber weitgehend eingedämmt werden, wie der Gouverneur der Region, Jorge Mart�nez, mitteilte. Sie seien zwar noch nicht vollständig unter Kontrolle, aber für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Todesopfer gab es nach Angaben der Behörden nicht. Zwölf Feuerwehrleute trugen Verletzungen davon.

ÖBB-Plan für Nischenprodukt Nachtzug aufgegangen

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen, und das Geschäft floriert. "Der Plan ist aufgegangen", freut sich ÖBB-Chef Andreas Matthä im APA-Gespräch. Im Jahr 2019 gab es Zuwächse von bis zu 20 Prozent bei den Fahrgastzahlen der "Nightjets". Die ÖBB werden zudem für 2019 einen neuen Fahrgastrekord aufstellen. Alle drei Teilgesellschaften der Holding werden positiv abschließen, kündigt Matthä an.

Salzburger Polizei stoppte 14-jährigen Autolenker

Unken/Kitzbühel/Linz - Die Salzburger Polizei hat einen 14-jährigen Autolenker am Mittwochabend in Unken im Pinzgau gestoppt. Der Jugendliche hatte in Kitzbühel mit seinen Eltern gestritten. Danach schnappte er sich - unerlaubt - den Wagen seines Stiefvaters und wollte heim nach Linz zu Freunden fahren, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben. Er muss mit Anzeigen wegen der unbefugten Inbetriebnahme des Autos und Fahrens ohne Führerschein rechnen.

