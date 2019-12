Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Wien - Nach drei Tagen Weihnachtspause gehen die Gespräche zur Regierungsbildung am Freitag in die nächste Runde. Am Nachmittag trifft sich die sogenannte Steuerungsgruppe und es wird vor Beginn der Verhandlung ein Statement der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) geben. Um eine abschließende Runde handelt es sich dabei offenbar nicht. Denn es sind auch am Wochenende noch Gespräche geplant. Ein formaler Abschluss der Verhandlungen dürfte jedenfalls erst im neuen Jahr erfolgen. Auf Prognosen wollen sich freilich weder ÖVP noch Grüne einlassen.

Drei Lawinenabgänge am Kärntner Ankogel

Mallnitz - Nach drei Lawinenabgängen im Skigebiet Ankogel in Oberkärnten sind am Nachmittag des Stephanitages dutzende Rettungskräfte von Alpinpolizei und Bergrettung im Einsatz gestanden. Bei einer Lawine wurden vier Wintersportler hüfthoch verschüttet, sie konnten sich großteils selbst befreien. Bei zwei weiteren gab es unterschiedliche Angaben von Augenzeugen, weshalb die Retter die Lawinenkegel absuchten.

Maskierte gingen mit Gewalt gegen Alexej Nawalny vor

Moskau - Maskierte sind in Moskau gegen den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny mit Gewalt vorgegangen. Er sei abgeführt, aber nicht festgenommen worden, teilte Nawalny auf Twitter mit. Zudem gebe es in den Räumen des Anti-Korruptions-Kämpfers eine neue Razzia. Es würden wie in der Vergangenheit Computer und Datenträger beschlagnahmt. Am Mittwoch hatte Nawalny im Internet gegen die "Entführung" seines Weggefährten Ruslan Schaweddinow protestiert. Der 23-Jährige soll widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen worden sein.

Türkisches Gericht fordert Ende von Wikipedia-Sperre

Istanbul - Das türkische Verfassungsgericht hält die seit rund zweieinhalb Jahren geltende Sperre von Wikipedia in der Türkei für rechtswidrig und fordert ihre Aufhebung. Die Blockade des Online-Lexikons verstößt nach Ansicht des Gerichts gegen die Meinungsfreiheit, berichteten am Donnerstag mehrere Medien. Wikipedia ist seit April 2017 in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Als Grund für die Sperrung wurde damals angegeben, auf der Website würde fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen. Die Webseite sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit.

Taifun auf den Philippinen forderte mindestens 17 Menschenleben

Manila/Rom - Auf den Philippinen sind in Folge des Taifuns "Phanfone" zu Weihnachten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am Donnerstag mit. Der Sturm hatte mit Windböen von bis zu 160 Stundenkilometern vor allem die östlich und zentral gelegenen Provinzen des Inselstaats getroffen. Die Toten wurden aus den Provinzen Iloilo, Leyte und Capiz gemeldet.

E-Mails bringen Boeing in Causa 737-Max unter Druck

Chicago - Neue brisante E-Mails könnten dem kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing mit seinem Unglücksflieger 737 Max weiteren Ärger einbringen. Der Konzern habe gegenüber der Luftfahrtaufsicht FAA interne Nachrichten zur 737 Max offengelegt, die ein "sehr verstörendes Bild" zeichneten, teilte der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses laut Berichten vom Donnerstag mit. In den Aufzeichnungen hätten einige Boeing-Mitarbeiter Bedenken geäußert, dass der Hersteller die Sicherheit vernachlässige. Andere drängten darauf, dass Produktionspläne eingehalten werden.

Gedenkfeiern für die Tsunami-Opfer vor 15 Jahren

Banda Aceh/Phuket/Chennai - In mehreren Ländern rund um den Indischen Ozean ist am Stephanitag der Opfer des verheerenden Tsunamis vom 26. Dezember 2004 gedacht worden. In Thailand kamen am 15. Jahrestag Hunderte Menschen buddhistischen, christlichen und muslimischen Glaubens im Memorial Park in Ban Nam Khem zu Gebeten zusammen. Zumindest 230.000 Menschen waren 2004 gestorben, nachdem ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 9,1 vor der indonesischen Insel Sumatra einen Tsunami ausgelöst hatte. Auch 86 Österreicher kamen ums Leben.

Auch 2019 war nicht gut für Wildtiere

Wien - 2019 war kein gutes Jahr für Wildtiere. Klimakrise, Lebensraumzerstörung und Wilderei haben demnach dafür gesorgt, dass die Internationale Rote Liste auf über 30.000 bedrohte Tier- und Pflanzenarten angewachsen ist. Das sei ein trauriger Negativrekord, heißt es in der am Stephanitag veröffentlichten Jahresbilanz des World Wide Fund for Nature (WWF) Österreich. Menschliche Eingriffe machen laut WWF vor allem den Eisbären, Koalas und Jaguaren das Überleben schwer.

(Schluss) vas