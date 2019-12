Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Wien - Nach drei Tagen Weihnachtspause gehen die Gespräche zur Regierungsbildung am Freitag in die nächste Runde. Am Nachmittag trifft sich die sogenannte Steuerungsgruppe und es wird vor Beginn der Verhandlung ein Statement der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) geben. Um eine abschließende Runde handelt es sich dabei offenbar nicht. Denn es sind auch am Wochenende noch Gespräche geplant. Ein formaler Abschluss der Verhandlungen dürfte jedenfalls erst im neuen Jahr erfolgen. Auf Prognosen wollen sich freilich weder ÖVP noch Grüne einlassen.

Suche nach möglichen Verschütteten am Kärntner Ankogel

Mallnitz - Nach drei Lawinenabgängen im Skigebiet Ankogel in Oberkärnten sind am Nachmittag des Stephanitages Dutzende Rettungskräfte von Alpinpolizei und Bergrettung im Einsatz gestanden. Bei einer Lawine wurden vier Wintersportler verschüttet, sie konnten sich großteils selbst befreien. Bei zwei weiteren gab es unterschiedliche Angaben von Augenzeugen, weshalb die Retter die Lawinenkegel absuchten.

Maskierte gingen mit Gewalt gegen Alexej Nawalny vor

Moskau - Maskierte sind in Moskau gegen den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny mit Gewalt vorgegangen. Er sei abgeführt, aber nicht festgenommen worden, teilte Nawalny auf Twitter mit. Zudem gebe es in den Räumen des Anti-Korruptions-Kämpfers eine neue Razzia. Es würden wie in der Vergangenheit Computer und Datenträger beschlagnahmt. Am Mittwoch hatte Nawalny im Internet gegen die "Entführung" seines Weggefährten Ruslan Schaweddinow protestiert. Der 23-Jährige soll widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen worden sein.

Gedenkfeiern für die Tsunami-Opfer vor 15 Jahren

Banda Aceh/Phuket/Chennai - In mehreren Ländern rund um den Indischen Ozean ist am Stephanitag der Opfer des verheerenden Tsunamis vom 26. Dezember 2004 gedacht worden. In Thailand kamen am 15. Jahrestag Hunderte Menschen buddhistischen, christlichen und muslimischen Glaubens im Memorial Park in Ban Nam Khem zu Gebeten zusammen. Zumindest 230.000 Menschen waren 2004 gestorben, nachdem ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 9,1 vor der indonesischen Insel Sumatra einen Tsunami ausgelöst hatte. Auch 86 Österreicher kamen ums Leben.

Sechs Personen nach Lawine auf Skipiste in Schweiz geborgen

Andermatt - Nach einem Lawinenabgang am Donnerstagvormittag auf eine Skipiste am Oberalppass bei Andermatt im Schweizer Kanton Uri haben Rettungskräfte bisher sechs Personen geborgen. Zwei von ihnen sind leicht verletzt. Die Kantonspolizei Uri vermutete aber, dass weitere Personen verschüttet wurden.

16-Jähriger starb bei Rodelpartie im Pinzgau

Bramberg - Ein 16-jähriger Einheimischer ist bei einer Rodelpartie in Bramberg am Wildkogel im Pinzgau gestorben. Die genauen Umstände waren vorerst unklar. Seine Angehörigen meldeten ihn am Donnerstag als vermisst, woraufhin die Bergrettung mit 18 Helfern zur Rodelbahn ausrückte. Sie entdeckten am Pistenrand einen Schlitten, ein Spürhund kurz danach eine Haube, die dem Vermissten zuzuordnen war. Schließlich fanden die Einsatzkräfte den 16-Jährigen. Der Arzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Deutscher Opernsänger Peter Schreier gestorben

Dresden - Der deutsche Opernsänger und Dirigent Peter Schreier ist tot. Er starb am Christtag nach langer Krankheit in Dresden, wie seine langjährige Sekretärin am Stephanitag sagte. Schreier galt als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Er wurde 84 Jahre alt.

