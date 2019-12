Koalition: Zeichen stehen auf Einigung

Wien - Die Koalitionsverhandlungen dürften sich einem guten Ende nähern. Beim ersten Treffen der Steuerungsgruppe nach der Weihnachtspause gingen die Parteichefs von ÖVP und Grünen, Sebastian Kurz bzw. Werner Kogler, nicht davon aus, dass die Gespräche noch scheitern. Angepeilt wird ein Abschluss spätestens Mitte Jänner. Wie Kurz in seinem Pressestatement vor Beginn der Gespräche betonte, gingen die Verhandlungen nun in die entscheidende Phase. Es werde unter Hochdruck täglich geredet.

Vereitelte Anschläge: Neuer Belastungszeuge aufgetaucht

Graz/Wien - Das Landesgericht Graz hat am Freitag die U-Haft über zwei mutmaßliche Komplizen des bereits zwei Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilten Dschihadisten Sergo P. (24) verlängert. Das teilte Gerichtssprecherin Barbara Schwarz am Freitag mit. Unterdessen wurde bekannt, dass es einen weiteren Insassen der Justizanstalt Hirtenberg geben soll, der vor allem den Hauptverdächtigen als Zeuge belastet. Sergo P. wurde mittlerweile in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt.

Auftakt zur diesjährigen Sternsingeraktion in Österreich

Wien - Für rund 85.000 Buben und Mädchen kann die diesjährige Sternsingeraktion beginnen: Weihbischof Stephan Turnovszky hat am Freitagvormittag in Vertretung des rekonvaleszenten Wiener Erzbischofs, Kardinal Christoph Schönborn, eine "königliche Delegation" aus der Pfarre Großebersdorf empfangen und damit die Aktion offiziell eröffnet, wie Kathpress meldet. Zu Mittag besuchten dann rund 150 Sternsinger aus ganz Österreich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Längerer Streik als 1995: Touristen meiden Frankreich

Paris - Der Streik im öffentlichen Nah- und Fernverkehr schreckt Frankreich-Touristen zunehmend ab. Geschäftsleute, Gastronomen und Hoteliers in Paris blicken mit Sorge auf die Feiern zu Silvester, die in der Regel ein Millionen-Publikum in die französische Hauptstadt locken. Der Ausstand vieler Mitarbeiter von Bahn und Nahverkehrsbetrieben gegen die geplante Pensionsreform sei mit 23 Tagen nun länger als der große Streik im Winter 1995, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Freitag.

Hunderttausende wegen Luftangriffen in Syrien auf der Flucht

Damaskus - Durch die massiven Luftangriffe im Nordwesten Syriens sind nach UNO-Angaben mehr als 235.000 Menschen zur Flucht gezwungen worden. Viele Vertriebene benötigten aufgrund des Winters dringend humanitäre Hilfe und Unterkünfte, teilte das UNO-Nothilfebüro am Freitag per Twitter mit. Viele Hilfsorganisationen hätten ihre Arbeit in Teilen der Provinz Idlib aber wegen der Angriffe stoppen müssen.

Drei Verletzte bei Explosion in Wohnhaus im Bezirk Horn

Rosenburg - Eine dreiköpfige Familie ist am Freitagvormittag bei einer Explosion in einem Reihenhaus in der Waldviertler Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) verletzt worden. Der 27-jährige Vater wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verbrennungen ins Wiener AKH geflogen. Ein rund zwei Wochen altes Baby und die 29-jährige Mutter wurden laut ÖAMTC und Rotem Kreuz leicht verletzt. Die beiden wurden zur Beobachtung mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

Hund der Tante biss Achtjährigen in der Steiermark

Tillmitsch - Ein achtjähriger Bub ist am Stephanitag in der Steiermark vom Hund seiner Tante ins Gesicht gebissen worden. Der Schüler hatte zusammen mit seinem Cousin im Wohnzimmer gespielt und wollte den Vierbeiner streicheln. Da schnappte der Mischling zu. Das Kind wurde am Augenlid und am Kinn schwer verletzt und ins LKH Graz gebracht, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag. Warum das Tier zuschnappte, ist nicht klar: Bisher galt der Vierbeiner als kinderfreundlich.

