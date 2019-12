Lufthansa-Flugbegleiter rufen dreitägigen Streik um Silvester aus

Frankfurt - Streikaufruf zum Jahreswechsel: Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat einen dreitägigen Streik bei der Lufthansa-Tochter Germanwings angekündigt. Gestreikt werden soll von Montag 00.00 Uhr bis Mittwoch 24.00 Uhr, wie der stellvertretende Vorsitzende Daniel Flohr. Eine Ausweitung des Streiks wird nicht ausgeschlossen. Zunächst beziehe sich der Streikaufruf nur auf Germanwings. Weitere mögliche Streiks sollten erst nach dem 2. Jänner verkündet werden, sofern von Lufthansa "nicht weiter Öl ins Feuer gegossen" werde, sagte Flohr.

Koalition: Zeichen stehen auf Einigung

Wien - Die Koalitionsverhandlungen dürften sich einem guten Ende nähern. Beim ersten Treffen der Steuerungsgruppe nach der Weihnachtspause gingen die Parteichefs von ÖVP und Grünen, Sebastian Kurz bzw. Werner Kogler, nicht davon aus, dass die Gespräche noch scheitern. Angepeilt wird ein Abschluss spätestens Mitte Jänner. Wie Kurz in seinem Pressestatement vor Beginn der Gespräche betonte, gingen die Verhandlungen nun in die entscheidende Phase. Es werde unter Hochdruck täglich geredet.

Asyl - Betreuung durch BBU könnte doch nicht kommen

Wien - Die umstrittene Verstaatlichung der Betreuung und Rechtsberatung von Asylwerbern könnte vielleicht doch nicht kommen, hoffen die derzeit noch damit betrauten Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Wie "Die Presse" am Freitag berichtete, hat Übergangsjustizminister Clemens Jabloner die Verträge mit den NGOs nicht gekündigt. Nun muss die kommende Bundesregierung entscheiden. Im Nationalrat beschlossen worden war die Übertragung an eine Bundesagentur für Betreuungs-und Unterstützungsleistungen (BBU) mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ im Mai 2019.

Vereitelte Anschläge: Neuer Belastungszeuge aufgetaucht

Graz/Wien - Das Landesgericht Graz hat am Freitag die U-Haft über zwei mutmaßliche Komplizen des bereits zwei Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilten Dschihadisten Sergo P. (24) verlängert. Das teilte Gerichtssprecherin Barbara Schwarz am Freitag mit. Unterdessen wurde bekannt, dass es einen weiteren Insassen der Justizanstalt Hirtenberg geben soll, der vor allem den Hauptverdächtigen als Zeuge belastet. Sergo P. wurde mittlerweile in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt.

Längerer Streik als 1995: Touristen meiden Frankreich

Paris - Der Streik im öffentlichen Nah- und Fernverkehr schreckt Frankreich-Touristen zunehmend ab. Geschäftsleute, Gastronomen und Hoteliers in Paris blicken mit Sorge auf die Feiern zu Silvester, die in der Regel ein Millionen-Publikum in die französische Hauptstadt locken. Der Ausstand vieler Mitarbeiter von Bahn und Nahverkehrsbetrieben gegen die geplante Pensionsreform sei mit 23 Tagen nun länger als der große Streik im Winter 1995, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Freitag.

Ex-US-Kardinal verteilt 600.000 Dollar an Geistliche

Washington - Der wegen Missbrauchsvorwürfen von der Kirche verstoßene Ex-US-Kardinal Theodore McCarrick hat offenbar hunderttausende Dollar an einflussreiche Kirchenvertreter verteilt. Von 2001 an habe McCarrick mehr als 600.000 Dollar an zwei Päpste, Vatikanvertreter und weitere Geistliche gezahlt, schreibt die "Washington Post". Die Empfänger hätten die Vorwürfe gegen McCarrick prüfen sollten. Insgesamt 291.000 Dollar flossen etwa an Benedikt XVI. Geistliche im Vatikan erklärten, die zur Weihnachtszeit üblichen Geldgeschenke seien für wohltätige Zwecke verwendet worden.

Dieselskandal - VW zahlte Republik Österreich Entschädigung

Wien/Wolfsburg - Im Dieselabgasskandal hat der deutsche Autohersteller VW den österreichischen Staat finanziell entschädigt, wie "Der Standard" berichtet. Demnach schlossen die Republik und Volkswagen ein Vergleich. Die Entschädigungssumme liege etwas unter dem Streitwert, berief sich die Zeitung auf Volkswagen-Kreise. Innenminister Wolfgang Peschorn sprach von einer "angemessenen Entschädigung". Konkret ging es v.a. um Polizeiautos, die Österreich von VW bezieht.

