Koalition: Zeichen stehen auf Einigung

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen dürften sich einem positiven Abschluss nähern. Beim ersten Treffen der Steuerungsgruppe nach der Weihnachtspause gingen die Parteichefs von ÖVP und Grünen, Sebastian Kurz bzw. Werner Kogler, nicht davon aus, dass die Gespräche noch scheitern werden. Angepeilt wird ein Abschluss spätestens Mitte Jänner.

Vermutlich sieben Tote bei Hubschrauberabsturz auf Hawaii

Honolulu - Bei dem Absturz eines Ausflugshubschraubers über der US-Inselgruppe Hawaii sind vermutlich alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Bisher seien die Überreste von sechs Toten geborgen worden und es gebe keine Hinweise auf Überlebende, sagte ein Feuerwehrsprecher auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Unter den sieben Menschen an Bord des Helikopters sollen auch zwei Kinder gewesen sein.

Haftars Truppen nach eigenen Angaben weit auf Tripolis vorgerückt

Tripolis - Im Bürgerkriegsland Libyen sind die Truppen des mächtigen Generals Khalifa Haftar nach eigenen Angaben bis auf zehn Kilometer auf das Zentrum der Hauptstadt Tripolis vorgerückt. Im Süden der Metropole habe man Schlüsselpositionen erobert, darunter den stillgelegten internationalen Flughafen sowie ein Militärlager, teilte Haftars selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) mit. Sie beherrscht weite Teile im Osten und Süden des Landes und hatte im April eine Offensive auf Tripolis begonnen. Auf Haftars Seite stehen unter anderem Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Russland soll ihn unterstützen.

Ex-US-Kardinal verteilt 600.000 Dollar an Geistliche

Washington - Der wegen Missbrauchsvorwürfen von der Kirche verstoßene Ex-US-Kardinal Theodore McCarrick hat offenbar hunderttausende Dollar an einflussreiche Kirchenvertreter verteilt. Von 2001 an habe McCarrick mehr als 600.000 Dollar an zwei Päpste, Vatikanvertreter und weitere Geistliche gezahlt, schreibt die "Washington Post". Die Empfänger hätten die Vorwürfe gegen McCarrick prüfen sollten. Insgesamt 291.000 Dollar flossen etwa an Benedikt XVI. Geistliche im Vatikan erklärten, die zur Weihnachtszeit üblichen Geldgeschenke seien für wohltätige Zwecke verwendet worden.

Dieselskandal - VW zahlte Republik Österreich Entschädigung

Wien/Wolfsburg - Im Dieselabgasskandal hat der deutsche Autohersteller VW den österreichischen Staat finanziell entschädigt, wie "Der Standard" berichtet. Demnach schlossen die Republik und Volkswagen ein Vergleich. Die Entschädigungssumme liege etwas unter dem Streitwert, berief sich die Zeitung auf Volkswagen-Kreise. Innenminister Wolfgang Peschorn sprach von einer "angemessenen Entschädigung". Konkret ging es v.a. um Polizeiautos, die Österreich von VW bezieht.

Spotify verbannt im kommenden Jahr wegen US-Wahlen politische Werbung

Stockholm - Der Streamingdienst Spotify wird im kommenden Jahr wegen der US-Präsidentschaftswahl keine politische Werbung mehr ausstrahlen. Spotify begründete das am Freitag mit der Sorge vor der Verbreitung von Falschinformationen: Gegenwärtig sei das Unternehmen nicht in der Lage, den Inhalt von politischer Werbung zu überprüfen und zu validieren. Der Verkauf von politischen Werbeannoncen werde deswegen Anfang 2020 ausgesetzt.

Vater bei Unfall des Sohnes getötet

Korneuburg - Den Tod seines eigenen Vaters hat ein 35-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenringschnellstraße bei Korneuburg rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Anpralldämpfer gekracht. Sein im Fond sitzender Vater starb noch an der Unfallstelle. Der Unfalllenker und seine Mutter am Beifahrersitz wurden verletzt und vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins UKH Meidling gebracht.

Größter Drogenfund in der Geschichte Uruguays

Montevideo - In Uruguay haben die Behörden den größten Drogenfund in der Geschichte des Landes gemacht. Ein Sprecher der Marine sagte am Freitag, Einsatzkräfte hätten im Hafen der Hauptstadt Montevideo vier Container beschlagnahmt, die mit Kokainsäcken gefüllt waren. Im ersten seien rund 3.500 Pakete Kokain mit einem Gewicht von jeweils mehr als einem Kilogramm gefunden worden. Falls sich in den drei weiteren Containern ähnliche Mengen befinden sollten, entspräche dies einer nie da gewesenen Rekord-Drogenmenge von rund 15 Tonnen Kokain.

(Schluss) an