Bürgermeister Ludwig rechnet bei Wien-Wahl nicht mit Minus

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) macht sich - wenige Tage vor Beginn des Wiener Wahljahrs 2020 - keine Sorgen um die Sozialdemokratie in Wien. Zwar sei man in den aktuellen Umfragen noch vom Ergebnis des Jahres 2015 (39,6 Prozent, Anm.) entfernt, er gehe jedoch davon aus, das damalige Resultat zumindest wieder zu erreichen, wie er im APA-Interview betonte. Über Koalitionen nach der Wahl will Ludwig nicht spekulieren, eine Absage erteilt er lediglich der FPÖ.

Mehr als 20 Tote bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter habe seinen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in einem belebten Viertel der Stadt hochgehen lassen, berichtete der Sicherheitsvertreter Abdulahi Adan.

Neue Gewalt bei Protesten gegen die Regierung in Chile

Santiago de Chile - In Chile ist es bei neuen regierungskritischen Protesten wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Santiago versammelten sich am Freitag mehrere Tausende Menschen, die auf Töpfe und Pfannen schlugen und regierungsfeindliche Parolen skandierten. Polizisten vertrieben sie mit Tränengas und Wasserwerfern.

Diplomaten dürfen nicht in Mexikos Botschaft in La Paz

La Paz - Bolivianische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben spanische Diplomaten am Betreten der mexikanischen Botschaft in La Paz gehindert. Die Diplomaten seien von vermummtem und offenbar bewaffnetem Sicherheitspersonal begleitet worden, sagte die bolivianische Außenministerin Karen Longaric auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Streiks in Frankreich gehen auch zur Jahreswende weiter

Paris - Die Streiks in Frankreich gehen auch zur Jahreswende weiter: Vor allem Zugreisende müssen in der kommenden Woche erneut mit Einschränkungen rechnen, wie die Bahngesellschaft SNCF am Freitag mitteilte. Der mächtige Gewerkschaftsbund CGT verteidigte den längsten Streik seit Jahrzehnten. Er geht am Samstag in den 24. Tag und ist damit länger als die Protestwelle im Winter 1995, als der damalige Präsident Jacques Chirac unter dem Druck der Straße schließlich eine Sozialreform beschloss.

Vater bei Unfall des Sohnes getötet

Korneuburg - Den Tod seines eigenen Vaters hat ein 35-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenringschnellstraße bei Korneuburg rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Anpralldämpfer gekracht. Sein im Fond sitzender Vater starb noch an der Unfallstelle. Der Unfalllenker und seine Mutter am Beifahrersitz wurden verletzt und vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins UKH Meidling gebracht.

Stuttgarter Polizei erschoss Autofahrer nach Verkehrsunfall

Stuttgart - Ein 32-jähriger Autofahrer ist in Stuttgart nach einem Verkehrsunfall von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe zwei Polizisten mit einem "schwertähnlichen Gegenstand" angegriffen, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus gestorben sei.

Vermutlich sieben Tote bei Hubschrauberabsturz auf Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Beim Absturz eines Ausflugshubschraubers über der US-Inselgruppe Hawaii sind vermutlich alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Bisher seien die Überreste von sechs Toten geborgen worden, und es gebe keine Hinweise auf Überlebende, sagte ein Feuerwehrsprecher auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Unter den sieben Menschen an Bord des Helikopters sollen auch zwei Kinder gewesen sein.

(Schluss) bb