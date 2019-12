Dutzende Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem der verheerendsten Sprengstoffanschläge der vergangenen Monate sind am Samstag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mindestens 73 Menschen getötet worden. In sein Krankenhaus seien neben 73 Toten zudem 54 Verwundete gebracht worden, sagte der Leiter des städtischen Medina-Hospitals, Mohamed Yusuf, der dpa. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodierte in einem belebten Viertel der Stadt. Ein Bekennerschreiben gab es zunächst nicht.

Bürgermeister Ludwig rechnet bei Wien-Wahl nicht mit Minus

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) macht sich - wenige Tage vor Beginn des Wiener Wahljahrs 2020 - keine Sorgen um die Sozialdemokratie in Wien. Zwar sei man in den aktuellen Umfragen noch vom Ergebnis des Jahres 2015 (39,6 Prozent, Anm.) entfernt, er gehe jedoch davon aus, das damalige Resultat zumindest wieder zu erreichen, wie er im APA-Interview betonte. Über Koalitionen nach der Wahl will Ludwig nicht spekulieren, eine Absage erteilt er lediglich der FPÖ.

Chilenischer Präsident kündigt Verfassungsreferendum an

Santiago de Chile - Der chilenische Präsident Sebastian Pinera hat für den 26. April ein Referendum bezüglich einer neuen Verfassung angekündigt. Die Bevölkerung des südamerikanischen Landes soll darüber entscheiden, ob die Verfassung aus der Zeit des Diktators Augusto Pinochet (1973-90) ersetzt wird und welches Gremium eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Die Forderung nach einer Änderung der Verfassung gehört zu den zentralen Anliegen der seit Mitte Oktober anhaltenden Massenkundgebungen in Chile.

27-jähriger Lenker starb bei Pkw-Unfall in Niederösterreich

Euratsfeld - Ein 27-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der Niederösterreicher kam gegen 1.00 Uhr mit seinem Auto zwischen Hochkogel und Euratsfeld in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß gegen eine Steinmauer. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, berichtete die Polizei.

Nationaler Trauertag nach Flugzeugunglück in Kasachstan

Almaty/Nur-Sultan (Astana) - Nach dem Flugzeugunglück am Flughafen von Almaty hat die zentralasiatische Republik Kasachstan einen nationalen Tag der Trauer angesetzt. Die Regierung in dem Land an der Grenze zu China forderte die Medien zum Verzicht auf jede Form von Unterhaltungsprogrammen am Samstag auf, wie kasachische Medien berichteten. Bei dem Unfall der Passagiermaschine waren am Freitag mindestens zwölf Menschen gestorben. Die Mehrheit der fast 100 Menschen an Bord überlebte das Unglück.

Aufmerksame Nachbarn verhinderten Großbrand in Bad Ischl

Bad Ischl - Aufmerksame Nachbarn haben Samstagfrüh einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) verhindert. Nachdem sie bemerkt hatten, dass auf einer Terrasse im ersten Stock ein Brand ausgebrochen war, alarmierten sie die Feuerwehr und weckten die Nachbarn auf. Zwei Atemschutztrupps konnten das Feuer rasch löschen, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl informierte.

Lawinensituation im Westen bleibt noch angespannt

Bregenz/Innsbruck - In höheren Lagen besteht in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg am Samstag weiterhin verbreitet erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3, in tieferen Lagen mäßige Lawinengefahr der Stufe 2. Triebschnee der vergangenen Tage ist dabei die Hauptgefahr. Die Tendenz sei allerdings "fallend" für die kommenden Tage, informierten die Lawinenwarndienste am Wochenende.

