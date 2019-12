Dutzende Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem der verheerendsten Sprengstoffanschläge der vergangenen Monate sind am Samstag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mindestens 73 Menschen getötet worden. In sein Krankenhaus seien neben 73 Toten zudem 54 Verwundete gebracht worden, sagte der Leiter des städtischen Medina-Hospitals, Mohamed Yusuf, der dpa. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodierte in einem belebten Viertel der Stadt. Ein Bekennerschreiben gab es zunächst nicht.

Koalition - Warten auf den Durchbruch

Wien - Auch am Samstag haben ÖVP und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Wie weit man sich schon einem Abschluss angenähert hat und ob die Regierung - wie vielfach kolportiert - am 7. Jänner angelobt werden könnte, blieb offen. Beide Seiten schwiegen dazu. Signal für einen Durchbruch wäre die Einladung zum Bundeskongress der Grünen. Dieser muss einem türkis-grünen Regierungsübereinkommen seinen Segen geben und hat sieben Tage Vorlaufzeit.

Bürgermeister Ludwig rechnet bei Wien-Wahl nicht mit Minus

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) macht sich - wenige Tage vor Beginn des Wiener Wahljahrs 2020 - keine Sorgen um die Sozialdemokratie in Wien. Zwar sei man in den aktuellen Umfragen noch vom Ergebnis des Jahres 2015 (39,6 Prozent, Anm.) entfernt, er gehe jedoch davon aus, das damalige Resultat zumindest wieder zu erreichen, wie er im APA-Interview betonte. Über Koalitionen nach der Wahl will Ludwig nicht spekulieren, eine Absage erteilt er lediglich der FPÖ.

Chilenischer Präsident kündigt Verfassungsreferendum an

Santiago de Chile - Der chilenische Präsident Sebastian Pinera hat für den 26. April ein Referendum bezüglich einer neuen Verfassung angekündigt. Die Bevölkerung des südamerikanischen Landes soll darüber entscheiden, ob die Verfassung aus der Zeit des Diktators Augusto Pinochet (1973-90) ersetzt wird und welches Gremium eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Die Forderung nach einer Änderung der Verfassung gehört zu den zentralen Anliegen der seit Mitte Oktober anhaltenden Massenkundgebungen in Chile.

Schweizer AKW Leibstadt wegen Störung vom Netz genommen

Aarau - Das Atomkraftwerk Leibstadt ist wegen einer technischen Störung vom Stromnetz getrennt und abgeschaltet worden. Nach der Ursachenabklärung soll die Anlage baldmöglichst wieder in Betrieb genommen werden. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI), das die Schweizer Kernanlagen beaufsichtigt, teilte mit, dass der Schutz von Mensch und Umwelt zu jeder Zeit gewährleistet gewesen sei. Der Reaktor sei automatisch abgeschaltet worden.

Nationaler Trauertag nach Flugzeugunglück in Kasachstan

Almaty/Nur-Sultan (Astana) - Nach dem Flugzeugunglück am Flughafen von Almaty hat die zentralasiatische Republik Kasachstan einen nationalen Tag der Trauer angesetzt. Die Regierung in dem Land an der Grenze zu China forderte die Medien zum Verzicht auf jede Form von Unterhaltungsprogrammen am Samstag auf, wie kasachische Medien berichteten. Bei dem Unfall der Passagiermaschine waren am Freitag mindestens zwölf Menschen gestorben. Die Mehrheit der fast 100 Menschen an Bord überlebte das Unglück.

Lenker raste mit ungesichertem Baby im Pkw durch Wien

Wien - Weil er mit 118 km/h im Ortsgebiet und einem acht Monate alten Baby ohne Sicherung in seinem Pkw über die Laaer-Berg-Straße gerast ist, hat ein 23-jähriger Lenker am Freitagnachmittag mehrere Anzeigen kassiert. Sein Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, teilte die Polizei mit. Der Serbe war durch sein Tempo zunächst Beamten im Zuge eines Verkehrsschwerpunkts aufgefallen.

