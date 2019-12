Fast 100 Tote bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem der verheerendsten Sprengstoffanschläge der vergangenen Monate sind am Samstag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu fast 100 Menschen getötet worden, dutzende Menschen wurden verletzt. Augenzeugen sprachen von einem Bild der Verwüstung, nachdem ein offensichtlich mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einem Kontrollpunkt in einem belebten Stadtviertel während des morgendlichen Berufsverkehrs in die Luft geflogen war. Ein Bekennerschreiben gab es zunächst nicht.

Koalition - Warten auf den Durchbruch

Wien - Auch am Samstag haben ÖVP und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Wie weit man sich schon einem Abschluss angenähert hat und ob die Regierung - wie vielfach kolportiert - am 7. Jänner angelobt werden könnte, blieb offen. Beide Seiten schwiegen dazu. Signal für einen Durchbruch wäre die Einladung zum Bundeskongress der Grünen. Dieser muss einem türkis-grünen Regierungsübereinkommen seinen Segen geben und hat sieben Tage Vorlaufzeit.

FPÖ will im Burgenland weiter mitregieren

Klingenbach - Die FPÖ hat am Samstag in Klingenbach ihren Intensivwahlkampf für die burgenländische Landtagswahl eröffnet. Mit einem "Fest für Dich" dankte die Parteispitze rund um Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Spitzenkandidat Johann Tschürtz Funktionären und Anhängern für ihren bisherigen Einsatz. Betont wurde dabei das Ziel der Freiheitlichen, auch in Zukunft im Burgenland mitzuregieren. Rund 350 Gäste waren nach Angaben der Veranstalter in die Jubiläumshalle in Klingenbach gekommen.

Gefangenenaustausch zwischen Separatisten und Kiew erwartet

Kiew - In der Ostukraine soll am Sonntag ein umfangreicher Gefangenenaustausch zwischen ostukrainischen Separatisten und der ukrainischen Regierung stattfinden. Das hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag bestätigt, nachdem eine Vertreterin der selbsternannten Republik Donezk die Einigung auf den Gefangenenaustausch verkündet hatte. Die Separatisten sollen demnach 55 Gefangene freigeben und im Gegenzug 87 Gefangene übergeben bekommen.

Tausende in Frankreich demonstrieren erneut gegen Pensionsreformpläne

Paris - In Frankreich haben sich am Samstag erneut mehr als 10.000 Menschen an Protesten gegen die geplante Pensionsreform beteiligt. In der Hauptstadt Paris gingen nach Polizeiangaben am 24. Tag des Streiks 4.500 Menschen auf die Straße, unter ihnen 800 Angehörige der "Gelbwesten"-Protestbewegung. Auch in anderen Städten wie Rennes und Toulouse fanden Demonstrationen statt. Der Streik im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sorgt weiter für massive Verkehrsbeeinträchtigungen.

Drei Lawinentote in Südtirol - darunter zwei Kinder

Bozen - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind nach Polizeiangaben drei Deutsche ums Leben gekommen - eine 25-jährige Frau und zwei siebenjährige Mädchen. Das bestätigte ein Sprecher der Carabinieri in Bozen der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Ein elfjähriger Bub und sein Vater wurden verletzt. Es war noch unklar, ob weitere Personen verschüttet wurden. Laut dem Sprecher der Carabinieri bestand zum Unglückszeitpunkt keine Lawinengefahr.

Mindestens fünf Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in USA

Lafayette - Beim Absturz eines kleinen Passagierflugzeugs im US-Staat Indiana sind nach Angaben der örtlichen Feuerwehr mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine Person habe überlebt und werde im Krankenhaus behandelt, sagte Feuerwehrchef Robert Benoit am Samstag vor Journalisten. Drei Menschen seien infolge des Absturzes verletzt worden und würden ärztlich behandelt, sagte Benoit weiter. Das Flugzeug sei nach dem Start in der Stadt Lafayette aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt.

(Schluss) grh/mhh