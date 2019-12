Türkis-Grün biegt in die Zielgerade

Wien - Die Koalitionsverhandler von ÖVP und Grünen haben am Samstag offensichtlich einen Durchbruch erzielt. Am späten Abend versandte der Bundesvorstand der Grünen die Einladung für einen Bundeskongress am 4. Jänner in Salzburg, wie der APA bestätigt wurde. Das Gremium muss auf grüner Seite ein Regierungsabkommen absegnen, die Einladung ist daher Indiz für die Zuversicht der Parteispitze um Werner Kogler. Spekuliert wird über eine Angelobung der ersten türkis-grünen Regierung am 7. Jänner. Am 2. Jänner könnte die Einigung präsentiert werden.

Drei Deutsche bei Lawinenabgang in Südtirol gestorben

Bozen - Bei einem Lawinenabgang in Südtirol sind eine Frau und zwei siebenjährige Mädchen aus Deutschland ums Leben gekommen. Ein Mann und sein elfjähriger Sohn - ebenfalls aus Deutschland - wurden bei dem Unglück gegen Samstagmittag verletzt, wie ein Sprecher der Carabinieri in Bozen am Abend bestätigte. Sie seien auf einer Piste im Schnalstal westlich von Meran unterwegs gewesen, als sich die Lawine auf einer Höhe von etwa 3.000 Metern löste und in das tiefer gelegene Skigebiet raste. Laut dem Sprecher bestand zum Unglückszeitpunkt keine Lawinengefahr.

Zwei Tote bei Schusswaffenangriff in Texas

Houston (Texas) - Bei einem Schusswaffenangriff während eines Musikvideo-Drehs sind im US-Staat Texas zwei Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere wurden verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Die Gruppe junger, hispanischer Männer habe am Freitagabend (Ortszeit) auf einem Parkplatz in einem Wohnviertel von Houston "eine Art Musikvideo" gedreht, sagte der Sheriff von Harris County, Ed Gonzalez, auf einer Pressekonferenz. Sie seien "praktisch aus dem Hinterhalt" angegriffen worden. Das Motiv sei noch unklar.

Gewerkschaft bleibt bei Streikaufruf bei Germanwings

Frankfurt am Main - Germanwings-Passagiere müssen sich weiter auf einen dreitägigen Streik bei der Airline ab Montag einstellen. Das kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter im Tarifkonflikt mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sei kein Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen, teilte Ufo am Samstagabend in einem Schreiben an die Mitglieder mit. Am Montag und Dienstag fallen voraussichtlich je 54 überwiegend innerdeutsche Verbindungen aus, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens hervorging. Auch Flüge nach Wien und Zürich sind demnach betroffen. Für 1. Jänner gab es noch keine Angaben.

Gefangenenaustausch in der Ostukraine erwartet

Kiew - In der Ostukraine soll am Sonntag ein umfangreicher Gefangenenaustausch zwischen ostukrainischen Separatisten und der ukrainischen Regierung stattfinden. Das hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag bestätigt, nachdem eine Vertreterin der selbst ernannten Republik Donezk die Einigung auf den Gefangenenaustausch verkündet hatte. Die Separatisten sollen demnach 55 Gefangene freigeben und im Gegenzug 87 Gefangene übergeben bekommen.

Samoa hebt Masern-Notstand auf

Apia - Der Inselstaat Samoa hat den vor sechs Wochen ausgerufenen Masern-Notstand für beendet erklärt. Die Epidemie sei zunehmend unter Kontrolle, teilte die Regierung am späten Samstagabend mit. Von den etwa 200.000 Bewohnern der Pazifik-Inseln waren mehr als 5.600 erkrankt. 81 Menschen starben an der Krankheit, die meisten von ihnen Säuglinge und Kleinkinder. Die Regierung hat mit internationaler Hilfe die Impfquote inzwischen auf fast 95 Prozent erhöht.

