ÖVP und Grüne wollen Abschluss bis "Mitte nächster Woche"

Wien - Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen stehen kurz vor einem erfolgreichen Ende. Wie die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler der APA am Sonntag schriftlich mitteilten, könnte ein Abschluss "bis Mitte kommender Woche" stattfinden. Das vielfach vermutete Datum 2. Jänner wurde nicht explizit genannt. Die Grünen haben aber bereits vorsorglich zum Bundeskongress am 4. Jänner in Salzburg eingeladen. Dort soll das höchste Gremiums der Ökopartei das Okay geben.

Zwei Tote bei Schusswaffenangriff in Texas

Houston (Texas) - Bei einem Schusswaffenangriff während eines Musikvideo-Drehs sind im US-Staat Texas zwei Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere wurden verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Die Gruppe junger, hispanischer Männer sei am Freitagabend auf einem Parkplatz in einem Wohnviertel von Houston "praktisch aus dem Hinterhalt" angegriffen worden, sagte der Sheriff von Harris County. Der Zustand eines Verletzten sei kritisch. Das Motiv ist noch unklar.

Verletzte bei Messerangriff bei jüdischer Feier

New York - Bei einem Messerangriff im Haus eines Rabbiners im US-Staat New York sind nach Angaben einer jüdischen Organisation am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Fünf jüdische Gläubige seien mit Stichverletzungen ins Spital eingeliefert worden, teilte die Organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) auf Twitter mit. Ein Mann stürmte laut "New York Times" in das Haus und stach auf Festgäste ein. Im Anschluss sei er geflohen, wurde jedoch gegen Mitternacht gefasst.

Sieben Tote bei Hubschrauberabsturz auf Hawaii

Hawaii - Bei dem Absturz eines Ausflugshubschraubers über der US-Inselgruppe Hawaii sind alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Letzte Hoffnungen, jemanden lebend zu finden, hätten sich nach Wiederaufnahme der Bergungsarbeiten am Samstag zerschlagen, teilte die Polizei mit. Neben dem Piloten kamen Flugdokumenten zufolge wohl auch zwei US-Amerikanerinnen und eine vierköpfige Familie aus der Schweiz ums Leben. Unter den Opfern sind vermutlich drei Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren.

Iran lehnt Freilassung von australischer Wissenschafterin ab

Teheran - Der Iran hat eine vorzeitige Haftentlassung der australischen Wissenschafterin Kylie Moore-Gilbert abgelehnt. Die wegen angeblicher Spionage inhaftierte Islamwissenschafterin müsse ihre Strafe absitzen, erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Samstag. Moore-Gilbert sei wegen Gefährdung der "nationalen Sicherheit des Iran" inhaftiert worden. Ihr Urteil sei im Einklang mit geltendem Recht gefallen. Laut Berichten soll sie in einen Hungerstreik getreten sein, nachdem sie erfolglos Berufung gegen die Verurteilung zu zehn Jahren Haft eingelegt hatte.

Mehr als 40 Tote nach Taifun auf den Philippinen

Manila - Nach dem Taifun "Phanfone" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mehr als 40 gestiegen. Durch den Wirbelsturm seien 41 Menschen ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zwölf weitere Menschen werden vermisst. Der Sturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern auf der Visayas-Inselgruppe gewütet.

Samoa hebt Masern-Notstand auf - Mehr als 80 Tote

Apia - Der Inselstaat Samoa hat den vor sechs Wochen ausgerufenen Masern-Notstand für beendet erklärt. Die Epidemie sei zunehmend unter Kontrolle, teilte die Regierung am späten Samstagabend mit. Von den etwa 200.000 Bewohnern der Pazifik-Inseln waren mehr als 5.600 erkrankt. 81 Menschen starben an der Krankheit, die meisten von ihnen Säuglinge und Kleinkinder. Die Regierung hat mit internationaler Hilfe die Impfquote inzwischen auf fast 95 Prozent getrieben.

