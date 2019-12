ÖVP und Grüne wollen Abschluss bis "Mitte nächster Woche"

Wien - Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen stehen kurz vor einem erfolgreichen Ende. Wie die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler der APA am Sonntag schriftlich mitteilten, könnte ein Abschluss "bis Mitte kommender Woche" stattfinden. Zuvor soll es weitere Verhandlungsrunden geben. Die Ressortverteilung dürfte bereits in groben Zügen feststehen. Dem Vernehmen nach sollen Umwelt, Infrastruktur, Justiz, Soziales und Gesundheit, Frauen sowie Beamte/Sport/Kultur an die Grünen gehen. Das Finanzministerium sowie Wirtschaft, Verteidigung, Inneres, Landwirtschaft und Bildung soll die ÖVP bekommen.

Acht Wien-Flüge von Streik bei Lufthansa betroffen

Frankfurt/Wien - Der Flugbegleiter-Streik beim AUA-Mutterkonzern Lufthansa zu Silvester betrifft auch Flüge von und nach Wien. Für Montag hat die Lufthansa-Tochter Eurowings je einen Hin- sowie einen Rückflug von Köln bzw. von Stuttgart abgesagt. Am Dienstag fallen ebenfalls vier Flüge von und nach Wien aus, eine Rotation aus Stuttgart und eine aus Hamburg. Für Mittwoch waren zunächst keine Ausfälle bekannt. Die anderen österreichischen Flughäfen scheinen von dem Streik nicht betroffen zu sein.

Ukraine und Separatisten tauschen Gefangene aus

Kiew/Moskau - Die ukrainischen Regierungstruppen und pro-russische Separatisten in der Ostukraine haben mit einem umfassenden Gefangenenaustausch begonnen. Das berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen und auch das ukrainische Präsidialamt bestätigte die Nachricht. Nach Abschluss des Austausches sollen alle noch verbliebenen Gefangenen, die in dem 2014 ausgebrochenen Konflikt gemacht wurden, nach Hause zurückgekehrt sein. Darauf hatten sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj im Dezember auf dem Ukraine-Gipfel im Paris verständigt.

Putin lud Van der Bellen nach Moskau ein

Moskau/Wien - Der russische Präsident Wladimir Putin hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur großen Feier des 75. Jahrestages des Sieges im Zweiten Weltkrieg nach Moskau eingeladen. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte der Sprecher des Bundespräsidenten, Reinhard Pickl-Herk, am Sonntag gegenüber der APA. "Eine etwaige Teilnahme wird rechtzeitig bekanntgegeben." Zu den Siegesfeiern am 9. Mai 2020 werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Verletzte bei Messerangriff bei jüdischer Feier in New York

New York - Bei einem Messerangriff im Haus eines Rabbiners im US-Staat New York sind nach Angaben einer jüdischen Organisation am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Fünf jüdische Gläubige seien mit Stichverletzungen ins Spital eingeliefert worden, teilte die Organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) auf Twitter mit. Ein Mann stürmte laut "New York Times" in das Haus und stach auf Festgäste ein. Im Anschluss sei er geflohen, wurde jedoch gegen Mitternacht gefasst.

Keine Vermissten mehr nach tödlicher Lawine in Südtirol

Bozen - Nach dem Lawinenunglück mit drei Toten in Südtirol werden nach Angaben der Bergwacht keine Menschen mehr vermisst. Die Suche nach möglichen Verschütteten werde daher nicht fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Bergwacht im Schnalstal am Sonntag. Die Lawine war am Samstag über einer Piste abgegangen und hatte eine Frau und zwei Kinder aus Deutschland auf der Abfahrt getötet. Die Frau und ein sieben Jahre altes Mädchen kamen aus Thüringen, das andere sieben Jahre alte Mädchen aus Nordrhein-Westfalen. Unklar ist, wieso das Schneebrett über eine gesicherte Abfahrt rauschen konnte.

Zehnjähriger Bub bei Böllerexplosion in Wien schwer verletzt

Wien - Durch die Explosion eines Böllers ist ein zehnjähriger Bub am Samstagabend in Wien-Floridsdorf schwer an den Händen verletzt worden. Das Kind hatte in der Wohnung mit dem Böller hantiert und diesen angezündet, teilte die Berufsrettung Wien am Sonntag mit. Die Rettung war am Samstag kurz vor 19.30 Uhr zu dem Einsatz in die Pastorstraße gerufen worden. Zwei Teams versorgten das Kind notfallmedizinisch. Zur weiteren Versorgung wurde der Bub in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei schwere Verkehrsunfälle in Tirol

Sölden/Mieming - Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich nach Angaben der Polizei am Samstag in Tirol ereignet, beide im Bezirk Imst. In Sölden waren nach einem Auffahrunfall fünf Verletzte zu beklagen. Ein 21 Jahre alter Deutscher bemerkte zu spät, dass mehrere Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt auf der Ötztalstraße angehalten hatten, und fuhr auf die Kolonne auf. In drei dabei stark beschädigten Autos wurden fünf Insassen verletzt. In Mieming blieb der schwer betrunkene Lenker eines Pkw, der sich überschlagen hatte, unverletzt.

