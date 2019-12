ÖVP und Grüne stehen vor Regierungseinigung

Wien - Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen stehen kurz vor dem Abschluss, das fertige Paket könnte am 2. Jänner präsentiert werden. Sonntagfrüh gaben die beiden Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler bekannt, dass man in "eine neue, entscheidende Phase eingetreten" sei und bis Wochenmitte abschließen wolle. Man habe zuletzt wesentliche Brocken ausräumen können, hieß es. Auch erste Ressortbesetzungen sickerten durch.

Ukraine und Separatisten tauschen 200 Gefangene aus

Kiew/Moskau - Die ukrainische Regierung und ostukrainische Separatisten haben am Sonntag wieder Gefangene ausgetauscht: Kiew erhielt 76 Gefangene zurück, den Rebellen in den selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk wurden nach eigenen Angaben insgesamt 124 Gefangene übergeben. Eine Liste der insgesamt 200 Freigelassenen gab es zunächst nicht. Der Austausch begann in der Früh und dauerte rund fünf Stunden. Die EU sowie die Staatschefs aus Deutschland, Frankreich und Russland begrüßten den Austausch.

Anschlag zum Chanukka-Fest mit fünf Verletzten erschüttert die USA

Monsey (New York) - Während des jüdischen Chanukka-Festes sind die USA von einem blutigen Anschlag auf Juden im Haus eines Rabbiners erschüttert worden. Bei dem Angriff mit einer langen Stichwaffe in Monsey im Bundesstaat New York wurden am Samstag nach Behördenangaben fünf Menschen verletzt. Ein 37-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einem "Terrorakt", US-Präsident Donald Trump rief zum Kampf gegen die "Geißel Antisemitismus" auf.

US-Angriff auf schiitische Milizen: Tote in Irak und Syrien

Washington/Kirkuk - Bei US-Luftangriffen auf schiitische Milizen im Irak und in Syrien sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Insgesamt seien fünf Ziele der sogenannten Hisbollah-Brigaden angegriffen worden, teilte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffmann am Sonntag mit. Darunter seien Waffenlager und Kommandozentren. Die Luftangriffe seien eine Reaktion auf die anhaltenden Attacken der schiitischen Miliz gegen US-amerikanische Truppen im Irak. Am Freitag wurde dabei ein US-Bürger getötet.

Führungsleute von Terrormiliz in Somalia getötet

Mogadischu - Bei Drohnenangriffen in Somalia sind Medienberichten und dem Geheimdienst zufolge mehrere Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Unter den Toten soll ein ranghohes Führungsmitglied der Terrormiliz sein. Die Drohnenangriffe seien eine Reaktion auf den Bombenanschlag in der Hauptstadt Mogadischu vom Samstag gewesen. Dabei waren fast 100 Menschen getötet und über 120 verletzt worden.

USA: Zwei Tote nach Schüssen in Kirche

Dallas (Texas) - Ein Schütze hat US-Medienberichten zufolge in einer Kirche im südlichen US-Bundesstaat Texas während eines Gottesdienstes das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt - darunter war auch der Angreifer, wie die örtliche Zeitung "Dallas Morning News" am Sonntag unter Berufung auf Rettungskräfte berichtete. Ein Wachmann habe den Täter mit Schüssen gestoppt, hieß es weiter. Er wurde dabei getötet.

Streik von Germanwings-Flugbegleitern beginnt

Frankfurt am Main/Frankfurt/Wien - Flugbegleiter der Germanwings beginnen am Montag um 0.00 Uhr einen dreitägigen Streik. Der Ausstand, der einschließlich bis zum Neujahrstag dauern soll, lässt deutschlandweit insgesamt rund 180 Flüge ausfallen, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervorgeht, die das Unternehmen laufend aktualisiert. Aber auch acht Wien-Flüge am Montag und Dienstag wurden abgesagt.

Kraft zum Vierschanzentournee-Auftakt bei Kobayashi-Sieg nur Vierter

Oberstdorf - Stefan Kraft vermochte seine momentane Topform im Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee nicht auszuspielen. Der Salzburger wurde beim überlegenen Sieg von Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi am Sonntag in Oberstdorf nur Vierter. Der Japaner flog der Konkurrenz mit Weiten von 138 und 134 Metern um fast zehn Punkte davon. Auf den Plätzen zwei und drei landeten der Deutsche Karl Geiger und der Pole Dawid Kubacki.

