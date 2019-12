Edtstadler kommt als Europaministerin zurück

Wien - Nach und nach wird das Team der geplanten türkis-grünen Regierung bekannt. Laut "Salzburger Nachrichten" online kehrt die derzeitige ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Karoline Edtstadler, als Europaministerin zurück nach Wien. Sie wird wie die für Integration zuständige Susanne Raab im Kanzleramt angesiedelt sein. Die Grüne Leonore Gewessler übernimmt das "Superministerium" für Klimaschutz.

Lawinenabgang in Kärnten - Kind teilweise verschüttet

Heiligenblut - Bei einem Lawinenabgang im Bereich einer Skiroute im Kärntner Skigebiet Heiligenblut-Großglockner ist am Montag ein Urlauberkind von den Schneemassen teilweise verschüttet worden. Der Zwölfjährige aus Polen wurde verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen. Ein zweites Kind befand sich beim Lawinenabgang in unmittelbarer Nähe. Dabei handelt es sich um den achtjährigen Cousin des verletzten Kindes. Der Bub blieb unverletzt. Die Kinder waren mit ihren Vätern im Skigebiet unterwegs.

Gewerkschaft Ufo will bei Germanwings weiter streiken

Frankfurt am Main - Die Flugbegleiter bei der Lufthansa-Gesellschaft Germanwings wollen ihren Streik am Dienstag fortsetzen. Der dreitägige Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo, der am Montag begann, soll noch bis einschließlich Neujahr dauern. Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings erwartet, dass insgesamt rund 180 Flüge ausfallen. Am ersten Tag waren es etwa 60 Verbindungen. Abgesagt wurden am Montag vor allem innerdeutsche Flüge, aber auch einige nach Wien und Zürich und zurück.

Irak droht mit "Überprüfung" der Beziehungen zu USA

Palm Beach (Florida) - Die Vergeltungsangriffe der USA auf Stellungen radikaler Hisbollah-Brigaden im Irak haben scharfe Reaktionen in Bagdad, Teheran und Moskau ausgelöst. Die irakische Regierung drohte am Montag mit der "Überprüfung ihrer Beziehungen" zu den USA. Das russische Außenministerium erklärte, die gegenseitigen "Angriffe" seien "inakzeptabel und kontraproduktiv". In den überwiegend schiitischen Städten Basra und Najaf im Süden des Irak zündeten Demonstranten US-Fahnen an und skandierten US-feindliche Parolen.

Reisebus fing auf Tauernautobahn Feuer

Trebesing - Ein Reisebus hat am Montag kurz nach 18.00 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) bei Trebesing in Kärnten während der Fahrt zu brennen begonnen. Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes wurden alle 38 Insassen aus dem Bus befreit, drei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. Alle anderen Passagiere wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Warum der Brand ausgebrochen war, muss erst ermittelt werden.

Zementplatten von Tunnel krachten auf italienische Autobahn

Genua - Drei große Zementplatten sind am Montagabend von der Decke eines Tunnels der italienischen Autobahn A26 in Richtung Genua auf die Fahrbahn gekracht. Die Zementplatten fielen auf die mittlere Fahrbahn der dreispurigen Autobahn, berichteten italienische Medien. Nur durch Zufall wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Ein Teil der Autobahnstrecke wurde gesperrt.

