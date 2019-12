Elf Regierungsmitglieder für ÖVP, vier für Grüne

Wien - Die Regierung nimmt im Finale der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen Gestalt an. Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein, erfuhr die APA in der Nacht auf Dienstag aus der ÖVP. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus werden ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär nominieren.

Ex-Renault-Chef Ghosn verließ überraschend Japan

Paris/Yokohama - Ex-Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat Japan verlassen und hält sich im Libanon auf. "Ich bin jetzt im Libanon und werde nicht länger von einer manipulierten japanischen Justiz als Geisel genommen, wo Schuld vermutet wird, Diskriminierung grassiert und grundlegende Menschenrechte verweigert werden", sagte Ghosn am Dienstag. Ghosn steht in Japan unter Anklage wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens. Ghosns Hauptanwalt Junichiro Hironaka zeigte sich "völlig überrascht" von der plötzlichen Ausreise seines Mandanten. Die Anwälte seien noch immer im Besitz von Ghosns Pässen.

Russland und Ukraine unterzeichneten Gastransitvertrag

Moskau - Russland und die Ukraine haben einen wegweisenden Vertrag für den Gastransit zur Versorgung Europas unterzeichnet. Der russische Staatskonzern Gazprom und der ukrainische Energieversorger Naftogaz unterschrieben nach tagelangen Verhandlungen am Montagabend die Vereinbarung. Es ist das erste Abkommen zwischen Kiew und Moskau nach mehr als fünf Jahren totaler Konfrontation im Ukraine-Konflikt. Der Transitvertrag für die sichere Versorgung Europas, vor allem Deutschlands, gilt für fünf Jahre. Er wurde praktisch im letzten Moment unterzeichnet, weil der aktuelle Zehn-Jahres-Vertrag am Dienstag ausläuft.

Tausende Demonstranten attackieren US-Botschaft im Irak

Bagdad - Im Irak haben mehrere tausend Demonstranten am Dienstag die US-Botschaft in Bagdad angegriffen. Sie marschierten durch Kontrollposten, die den Zugang zur hochgesicherten "Grünen Zone" in der Stadt regeln, riefen "Tod Amerika", verbrannten US-Flaggen, zertrümmerten Fensterscheiben und rissen Überwachungskameras aus den Wänden, als irakische Sicherheitskräfte versuchten sie aufzuhalten, wie Journalisten berichteten. Auslöser für die Demonstration dürfte die Wut vieler Iraker über tödliche US-Luftangriffe vom Wochenende sein, bei denen am Sonntag 25 paramilitärische Kämpfer getötet wurden.

Britische Regierung hebt Mindestlohn deutlich an

London - Die britische Regierung will im kommenden Jahr den Mindestlohn um sechs Prozent anheben. Der Stundensatz steige damit ab dem 1. April auf 8,74 Pfund (10,26 Euro), gab die Regierung in London bekannt. "Harte Arbeit sollte sich immer lohnen, viel zu lange haben die Menschen nicht gesehen, dass ihre Gehälter so steigen, wie sie es verdienen", sagte der konservative Premierminister Boris Johnson. Johnson versprach im Wahlkampf, den Mindestlohn bis 2024 auf 10,50 Pfund pro Stunde zu steigern.

Weitere Todesfälle durch Buschbrände in Australien

Sydney - Die Buschbrände im Südosten Australiens nehmen immer dramatischere Ausmaße an und haben inzwischen mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales um einen Vater und Sohn, die versucht hatten, ihr Haus in dem Ort Cobargo rund 380 Kilometer südlich der Metropole Sydney vor den Flammen zu schützen. Am Montag starb ein Feuerwehrmann in einem Feuer-Tornado, zudem meldeten die Behörden am Dienstag mehrere Menschen als vermisst. Im Bundesstaat Victoria flüchteten Tausende Urlauber an den Strand, um Schutz vor dem herannahenden Flammenmeer zu suchen.

Frau bei Sturz von Dachboden in Oberösterreich tödlich verunglückt

St. Aegidi - Auf einem Bauernhof in St. Aegidi (Bezirk Schärding) ist am Sonntagabend eine 67-Jährige tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, dürfte die Frau zwischen 19.00 und 22.45 Uhr durch eine Futterluke auf dem Dachboden eines ehemaligen Pferdestalls drei Meter tief abgestürzt sein. Sie dürfte die Öffnung übersehen haben. Die Frau wurde schließlich von ihrem 72-jährigen Lebensgefährten entdeckt. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Glockentest in Madrid: Tausende feiern zu früh Silvester

Madrid - Auf Madrids berühmter Puerta del Sol haben am Montagabend wieder Tausende Menschen einen Tag zu früh das neue Jahr eingeläutet. Bei der um 24 Stunden vorgezogenen Feier testet die Stadtverwaltung traditionell die Glocken an der Turmuhr auf dem Platz, um sicherzugehen, dass diese dann am Silvesterabend richtig funktionieren. Bei der "Generalprobe" feierten Spanier und Touristen fast genauso ausgelassen wie bei der eigentlichen Neujahrsparty, samt Silvesterhütchen und 2020-Brillen.

