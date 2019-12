Elf Regierungsmitglieder für ÖVP, vier für Grüne

Wien - Die Regierung nimmt im Finale der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen Gestalt an. Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein, erfuhr die APA. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus werden ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär nominieren. Zuletzt wurde bekannt, dass Alma Zadic (Grüne) Justizministerin und Christine Aschbacher (ÖVP) Arbeits- und Familienministerin werden sollen.

Neujahrstag bringt türkis-grüne Abschlussverhandlungen

Wien - Der erste Tag des Jahres wird gleichzeitig der letzte Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sein. Beide Parteien kündigten am Dienstag für Mittwoch, 1. Jänner, die "finale Schlussrunde" der Gespräche an. Die Abschlussverhandlungen der Steuerungsgruppe finden wie gewohnt im Wiener Winterpalais statt, danach soll es ein gemeinsames Statement der Parteichefs geben. Das Regierungsprogramm soll erst am Donnerstagnachmittag verkündet werden.

Erste Staaten im Pazifik schon in 20ern angekommen

Apia/Sydney/London - In den ersten Ländern der Welt ist das Jahr 2020 bereits angebrochen. Eine Stunde nach den Inselstaaten Samoa und Kiribati gingen um 12.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Neuseeland die Feuerwerkskörper in die Höhe. Der Fernsehturm Sky Tower, das mehr als 300 Meter hohe Stadtwahrzeichen, spie wie schon in früheren Jahren Raketen aus seiner Spitze. Um 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichte das neue Jahr den Osten Australiens. In Sydney gab es trotz der Buschbrände ein spektakuläres Feuerwerk über dem Hafen.

Tausende Demonstranten stürmen US-Botschaftsgelände im Irak

Bagdad - Nach einem US-Luftangriff auf pro-iranische Milizen im Irak haben am Dienstag tausende Demonstranten das normalerweise massiv gesicherte US-Botschaftsgelände in Bagdad gestürmt. US-Präsident Donald Trump warf dem Iran vor, die Angriffe zu steuern und forderte von der irakischen Regierung, die diplomatische Vertretung mit ihren "Truppen" zu schützen.

US-Handelsabkommen mit China wird am 15.1. unterzeichnet

Washington/Peking - Der erste Teil eines umfassenden US-Handelsabkommens mit China soll am 15. Jänner im Weißen Haus unterzeichnet werden. Peking werde für die Unterzeichnung einen ranghohen Vertreter schicken, erklärte US-Präsident Donald Trump am Dienstag über Twitter. Er werde zu einem späteren Zeitpunkt nach Peking reisen, um ein zweites Folgeabkommen auszuhandeln, schrieb Trump weiter.

Erneute Flugausfälle wegen Germanwings-Streik

Köln/Düsseldorf - Die Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Germanwings haben ihren Streik an Silvester fortgesetzt - aber die Auswirkungen blieben begrenzt. Laut einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Homepage sind am Dienstag insgesamt rund 60 Flüge ausgefallen, davon auch welche nach Wien. Der Streik, der am Montag begann, soll nach derzeitiger Planung noch bis einschließlich Neujahr dauern. Schon am ersten Streiktag hatte Kabinengewerkschaft UFO aber die Drohung bekräftigt, den Ausstand auszudehnen.

Familienvater in St. Anton am Arlberg von Lawine getötet

St. Anton am Arlberg - Ein 58-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag im Bereich der Gamskarspitze im Verwallgebirge in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) von einer Lawine mehrere hundert Meter mitgerissen und dabei getötet worden. Der Mann unternahm mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen eine Skitour im freien Gelände, als sich plötzlich ein Schneebrett löste. Der Familienvater wurde zuvor noch reanimiert und mittels Tau geborgen. Die Frau und die beiden Kinder wurden noch an Ort und Stelle vom Kriseninterventionsteam betreut.

Drei Leichtverletzte bei Hubschrauberabsturz im Südburgenland

Tobaj - Am Flugplatz Punitz (Bezirk Güssing) im Südburgenland ist am Dienstagnachmittag ein Hubschrauber vom Typ Robinson R44 abgestürzt. Nach Angaben der Polizei wurden drei Personen vermutlich leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall, der sich laut ÖAMTC im Landeanflug ereignet haben dürfte, war vorerst unklar. Der Hubschrauber wurde schwer beschädigt, der hintere Teil des Hecks mit dem Heckrotor abgetrennt. Die Insassen dürften bei dem Zwischenfall, der sich kurz nach 14.00 Uhr ereignete, noch weitgehend glimpflich davongekommen sein.

