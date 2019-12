Elf Regierungsmitglieder für ÖVP, vier für Grüne

Wien - Die Regierung nimmt im Finale der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen Gestalt an. Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein, erfuhr die APA. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus werden ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär nominieren. Zuletzt wurde bekannt, dass Alma Zadic (Grüne) Justizministerin und Christine Aschbacher (ÖVP) Arbeits- und Familienministerin werden sollen.

Neujahrstag bringt türkis-grüne Abschlussverhandlungen

Wien - Der erste Tag des Jahres wird gleichzeitig der letzte Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sein. Beide Parteien kündigten am Dienstag für Mittwoch, 1. Jänner, die "finale Schlussrunde" der Gespräche an. Die Abschlussverhandlungen der Steuerungsgruppe finden wie gewohnt im Wiener Winterpalais statt, danach soll es ein gemeinsames Statement der Parteichefs geben. Das Regierungsprogramm soll erst am Donnerstagnachmittag verkündet werden.

Das Jahr 2020 bringt Regierung, Gesundheitskasse und Herbstferien

Wien - Das Jahr 2020 bringt Österreich nicht nur eine neue Bundesregierung, sondern auch eine Reihe von Änderungen bei Löhnen, Steuern und dem Pflegegeld. Für Schüler gibt es von 24. Oktober bis 2. November erstmals bundesweit Herbstferien. Das Plastiksackerl wird verboten, die Käfighaltung von Hühnern endgültig verschwinden. 7,2 Millionen Versicherte wechseln in die neue Gesundheitskasse (ÖGK). Die Arbeitnehmer erhalten Lohnerhöhungen von 2,7 Prozent bei den Metallern, 2,3 bei den Beamten und 2,35 im Handel. Für Pensionisten liegt die Erhöhung zwischen 3,6 und 1,8 Prozent. Für Langzeitversicherte wird die Hackler-Pension ohne Abschläge wieder eingeführt.

Einige Länder bereits in 2020 angekommen

Apia/Sydney/London - Während in vielen Ländern bereits das Jahr 2020 angefangen hat, bereiten sich die Menschen in Europa noch auf den Jahreswechsel vor. Um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit - hatten die Menschen in Samoas Hauptstadt Apia weltweit als Erste den Jahreswechsel gefeiert. Umstritten war dagegen das Feuerwerk im australischen Sydney. Trotz verheerender Buschbrände im Land schossen um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit Feuerwerkskörper aus der Harbour Bridge und ließen den Hafen samt dem bekannten Opernhaus 12 Minuten lang in einem bunten Lichtspektakel erstrahlen. Zur großen Feier mit rund einer Million Besuchern wehten die Fahnen in Gedenken an die Brandopfer auf Halbmast.

Tausende Demonstranten stürmen US-Botschaftsgelände im Irak

Bagdad - Nach einem US-Luftangriff auf pro-iranische Milizen im Irak haben am Dienstag tausende Demonstranten das normalerweise massiv gesicherte US-Botschaftsgelände in Bagdad gestürmt. US-Präsident Donald Trump warf dem Iran vor, die Angriffe zu steuern und forderte von der irakischen Regierung, die diplomatische Vertretung mit ihren "Truppen" zu schützen.

Kroatien übernimmt am 1. Jänner den EU-Ratsvorsitz

Zagreb - Das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien übernimmt am 1. Jänner turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft. Der 2013 der Staatengemeinschaft beigetretene Balkanstaat wird den Vorsitz unter den EU-Ländern dann für sechs Monate innehaben. Die Regierung in Zagreb hat die Präsidentschaft unter das Motto gestellt: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt". Kroatische Spitzenpolitiker betonten dabei zuletzt vor allem zwei Themenfelder - die Demografie und die Südost-Erweiterung der EU.

Familienvater in St. Anton am Arlberg von Lawine getötet

St. Anton am Arlberg - Ein 58-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag im Bereich der Gamskarspitze im Verwallgebirge in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) von einer Lawine mehrere hundert Meter mitgerissen und dabei getötet worden. Der Mann unternahm mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen eine Skitour im freien Gelände, als sich plötzlich ein Schneebrett löste. Der Familienvater wurde zuvor noch reanimiert und mittels Tau geborgen. Die Frau und die beiden Kinder wurden noch an Ort und Stelle vom Kriseninterventionsteam betreut.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker läutet das Jahr 2020 ein

Wien - Im Goldenen Saal des Musikvereins läutet am Mittwoch ab 11.15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das jungfräuliche Jahr 2020 ein. Erstmals wird dabei der lettische Dirigent Andris Nelsons am Pult des Klassikgroßevents stehen, das heuer mit neun Werken aufwartet, die erstmals in diesem Rahmen zu hören sind. So huldigt der 41-jährige Nelsons mit den Philharmonikern unter anderem auch dem Jahresregenten Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburtstag mit einigen seiner Contretänze. Ansonsten dominieren aber wieder die Werke der Strauß-Dynastie von Johann Strauß Vater abwärts den Vormittag.

