Ausgelassene Silvesterpartys weltweit

Wien - Das neue Jahr hat begonnen. Auf der ganzen Welt haben die Menschen ausgelassen den Jahreswechsel gefeiert und um Mitternacht das Jahr 2020 begrüßt. In Wien sind rund 800.000 Menschen bei der 30. Ausgabe des Silvesterpfads feiernd durch die Stadt gezogen. Wegen zu starken Windes musste allerdings das Feuerwerk auf dem Rathausplatz abgesagt werden. Die Brasilianer begrüßten das Jahr 2020 erst Mittwoch früh europäischer Zeit mit einem großen Feuerwerk an der Copacabana. Die Veranstalter hatten rund drei Millionen Menschen erwartet.

Neujahrstag bringt türkis-grüne Abschlussverhandlungen

Wien - Der erste Tag des Jahres wird gleichzeitig der letzte Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sein. Beide Parteien kündigten gestern für heute die "finale Schlussrunde" der Gespräche an. Die Abschlussverhandlungen der Steuerungsgruppe finden wie gewohnt im Wiener Winterpalais statt, danach soll es ein gemeinsames Statement der Parteichefs geben. Das Regierungsprogramm soll erst am Donnerstagnachmittag verkündet werden.

Elf Regierungsmitglieder für ÖVP, vier für Grüne

Wien - Die Regierung nimmt im Finale der Koalitionsverhandlungen Gestalt an. Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein, erfuhr die APA. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus werden ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär nominieren. Zuletzt wurde bekannt, dass Alma Zadic (Grüne) Justizministerin und Christine Aschbacher (ÖVP) Arbeits- und Familienministerin werden sollen.

Das Jahr 2020 bringt neue Regierung, Gesundheitskasse und Herbstferien

Wien - Das Jahr 2020 bringt Österreich nicht nur eine neue Bundesregierung, sondern auch eine Reihe von Änderungen bei Löhnen, Steuern und dem Pflegegeld. Für Schüler gibt es von 24. Oktober bis 2. November erstmals bundesweit Herbstferien. Das Plastiksackerl wird verboten, die Käfighaltung von Hühnern endgültig verschwinden. 7,2 Millionen Versicherte wechseln in die neue Gesundheitskasse (ÖGK). Die Arbeitnehmer erhalten Lohnerhöhungen von 2,7 Prozent bei den Metallern, 2,3 bei den Beamten und 2,35 im Handel. Für Pensionisten liegt die Erhöhung zwischen 1,8 und 3,6 Prozent. Für Langzeitversicherte wird die Hackler-Pension ohne Abschläge wieder eingeführt.

Nordkorea beendet Verzicht auf Atom- und Raketentests

Pjöngjang/Washington - Nordkorea wird sich nach den Worten seines Machthabers Kim Jong-un nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen halten. "Es gibt keinen Grund für uns, sich länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu fühlen", sagte Kim am Mittwoch laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vor führenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei Nordkoreas. Die Welt werde eine neue strategische Waffe erleben, kündigte er an. Sein Land werde "schockierende reale Maßnahmen" ergreifen.

Esper: USA entsenden 750 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten

Washington - Nach der jüngsten Eskalation des Konflikts im Irak entsenden die USA rund 750 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Verteidigungsminister Mark Esper bezeichnete die "unverzüglichen" Entsendungen am Dienstagabend als Vorsichtsmaßnahme. Damit werde auf einen Anstieg der "Bedrohungsgrade" für US-Personal und -Einrichtungen in der Region reagiert. Esper verwies auf den Angriff von Demonstranten auf die US-Botschaft in Bagdad am Dienstag. Kurz zuvor hatte bereits ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter mitgeteilt, dass die US-Streitkräfte bereits rund 500 Soldaten nach Kuwait entsandt hätten.

Kroatien übernimmt den EU-Ratsvorsitz

Zagreb - Das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien übernimmt am heutigen Neujahrstag turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft. Der 2013 der Staatengemeinschaft beigetretene Balkanstaat wird den Vorsitz unter den EU-Ländern dann für sechs Monate innehaben. Die Regierung in Zagreb hat die Präsidentschaft unter das Motto gestellt: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt". Kroatische Spitzenpolitiker betonten dabei zuletzt vor allem zwei Themenfelder - die Demografie und die Südost-Erweiterung der EU.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker läutet das Jahr 2020 ein

Wien - Im Goldenen Saal des Musikvereins läutet am Mittwoch ab 11.15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das jungfräuliche Jahr 2020 ein. Erstmals wird dabei der lettische Dirigent Andris Nelsons am Pult des Klassik-Großevents stehen, das heuer mit neun Werken aufwartet, die erstmals in diesem Rahmen zu hören sind. So huldigt der 41-jährige Nelsons mit den Philharmonikern unter anderem auch dem Jahresregenten Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburtstag mit einigen seiner Contretänze. Ansonsten dominieren aber wieder die Werke der Strauß-Dynastie von Johann Strauß Vater abwärts den späten Vormittag.

