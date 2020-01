Weltweit ausgelassene Feiern zum Jahreswechsel

Apia/Sydney/London - Auf der ganzen Welt haben die Menschen ausgelassen den Jahreswechsel gefeiert. In Deutschland fand die größte Silvesterparty des Landes traditionell wieder in Berlin am Brandenburger Tor statt, Londons größtes Feuerwerk war vor dem London Eye zu sehen. An der Copacabana in Rio de Janeiro begrüßten Hunderttausende das Jahr 2020, auf dem Times Square in New York war rund eine Million Menschen versammelt. Wegen der Buschbrände umstritten war das Feuerwerk in Sydney.

Neujahrstag bringt türkis-grüne Abschlussverhandlungen

Wien - Der erste Tag des Jahres wird gleichzeitig der letzte Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sein. Beide Parteien kündigten für heute die "finale Schlussrunde" der Gespräche an. Die Abschlussverhandlungen der Steuerungsgruppe finden wie gewohnt im Wiener Winterpalais statt, danach soll es ein gemeinsames Statement der Parteichefs geben. Zuletzt war bekannt geworden, dass die ÖVP elf Regierungsmitglieder stellen wird, die Grünen vier. Das Regierungsprogramm soll erst am Donnerstagnachmittag verkündet werden.

Nordkorea beendet Verzicht auf Atom- und Raketentests

Pjöngjang/Washington - Nordkorea wird sich laut seinem Machthaber Kim Jong-un nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen halten. "Es gibt keinen Grund für uns, sich länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu fühlen", sagte Kim am Mittwoch laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vor führenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei Nordkoreas. "Die Welt wird eine neue strategische Waffe erleben", kündigte er an. Die USA bezeichneten Nordkoreas Beendigung seines Moratoriums als "schwere Enttäuschung".

USA senden 750 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten

Washington/Bagdad/Teheran - Nach der jüngsten Eskalation der Konflikte im Irak entsenden die USA rund 750 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Verteidigungsminister Mark Esper bezeichnete die "unverzüglichen" Entsendungen als Vorsichtsmaßnahme. Damit werde auf einen Anstieg der "Bedrohungsgrade" für US-Personal und -Einrichtungen in der Region reagiert. Esper verwies auf den Angriff von Demonstranten auf die US-Botschaft in Bagdad am Dienstag. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran wegen des Angriffs auf die Botschaft mit Vergeltungsmaßnahmen.

Österreichs Neujahrsbaby wohl in Amstetten geboren

Amstetten - Der wohl erste Österreicher des Jahres 2020 ist in Niederösterreich auf die Welt gekommen: Vier Minuten nach Mitternacht wurde im Krankenhaus Amstetten der kleine Julian geboren. Für die in Waldhausen lebenden Eltern ist es bereits das dritte Kind, wie das Krankenhaus mitteilte. Zwei Minuten später erblickte in der Grazer Universitätsklinik Antonio Christian das Licht der Welt. Aus Tirol wurde die Geburt der kleinen Leonie um 0.28 Uhr im Krankenhaus Hall gemeldet.

Tote und Verletzte bei Buschbränden in Australien

Sydney - Die Buschbrände in Australien wüten auch am ersten Tag des neuen Jahres weiter. Die Behörden haben einen neuen Toten bestätigt. Es werde befürchtet, dass eine weitere Person ums Leben gekommen sei, vier Menschen würden vermisst, und rund 200 Häuser seien ausgebrannt, gaben die Behörden am Mittwoch bekannt. Nun eilt auch das Militär mit Schiffen und Hubschraubern den Tausenden in Ostaustralien durch die verheerenden Buschfeuer eingeschlossenen Menschen zu Hilfe.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker läutet das Jahr 2020 ein

Wien - Im Goldenen Saal des Musikvereins läutet am Mittwoch ab 11.15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das Jahr 2020 ein. Erstmals wird dabei der lettische Dirigent Andris Nelsons am Pult des Klassik-Großevents stehen, das heuer mit neun Werken aufwartet, die erstmals in diesem Rahmen zu hören sind. So huldigt der 41-jährige Nelsons mit den Philharmonikern unter anderem auch dem Jahresregenten Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburtstag mit einigen seiner Contretänze. Ansonsten dominieren aber wieder die Werke der Strauß-Dynastie von Johann Strauß Vater abwärts den späten Vormittag.

Brand in deutschem Zoo - alle Tiere im Affenhaus tot

Krefeld - Im Zoo der deutschen Stadt Krefeld ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt, alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus", schrieb der Zoo am Mittwoch auf seiner Facebookseite. Die Brandursache war noch unklar. Feuerwerkskörper könnten allerdings den Brand ausgelöst haben, wie der WDR berichtete.

