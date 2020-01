Neues Kabinett nimmt Form an - Weitere Minister bestätigt

Wien - Das Kabinett der offenbar ins Haus stehenden türkis-grünen Regierung nimmt Gestalt an. Am Mittwoch bestätigten sowohl die ÖVP als auch die Grünen weitere Personalentscheidungen. Karl Nehammer wird Innenminister, Klaudia Tanner (beide ÖVP) übernimmt das Verteidigungsministerium, hieß es. Weiters soll Alexander Schallenberg Außenminister bleiben. Der Grüne Rudi Anschober soll Sozialminister werden. Magnus Brunner (ÖVP) wird der grünen Ministerin Leonore Gewessler im Umwelt- und Infrastrukturministerium als Staatssekretär zur Seite gestellt.

410 Menschen starben in Österreich 2019 bei Verkehrsunfällen

Wien - 410 Menschen sind laut dem Innenministerium (BMI) im Jahr 2019 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Damit ist die Opferzahl nahezu gleich wie im Jahr 2018, als mit 409 Verkehrstoten die bisher niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 verzeichnet worden war. Die Zahl zugelassener Fahrzeuge stieg in diesem Zeitraum indes von 2,5 Millionen auf 7,0 Mio.

Neue Zusammenstöße an US-Botschaft im Irak

Bagdad - Bei der US-Botschaft im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Mehrere Personen seien durch den Einsatz von Tränengas verletzt worden, meldete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Mittwoch. US-Verteidigungsminister Mark Esper kündigte am Dienstag an, dass die USA wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region verlegen.

Papst verurteilt zu Jahresbeginn Gewalt gegen Frauen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat zu Jahresbeginn am Hochfest der Gottesmutter Maria und anlässlich des Welttages für den Frieden jegliche Form von Gewalt gegen Frauen verurteilt. Wenn man Menschlichkeit auf der Welt fördern wolle, müsse man beim Respekt für die Frauen beginnen. "Jede Form von Gewalt, die einer Frau zugefügt wird, ist eine Schändung Gottes", sagte Franziskus. Er rief zur stärkeren Einbindung der Frauen bei Entscheidungsprozessen auf.

Erneut fallen Dutzende Flüge bei Germanwings aus

Frankfurt - Auch am Neujahrstag müssen Passagiere wegen eines Flugbegleiter-Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings Einschränkungen hinnehmen. Insgesamt sollen am Mittwoch über 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Webseite hervorgeht. Nach Österreich waren am ersten Tag des neuen Jahres keine Flüge wegen des Streiks abgesagt worden. Der Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Montag begonnen.

Neujahrsbaby Kalina kam in Salzburg um 0.01 Uhr zur Welt

Salzburg/Wien - Das österreichweite Neujahrsbaby könnte dieses Jahr aus der Stadt Salzburg kommen. Im Uniklinikum ist um 0.01 Uhr die kleine Kalina auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der Wochenstation zur APA sagte, war das Mädchen bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Es ist das zweite Kind der Mutter und kam per Kaiserschnitt zur Welt. Vier Minuten nach Mitternacht wurde im Krankenhaus Amstetten der kleine Julian geboren. Zwei Minuten später erblickte in der Grazer Universitätsklinik Antonio Christian das Licht der Welt.

Weltweit ausgelassene Feiern zum Jahreswechsel

Apia/Sydney/London - Auf der ganzen Welt haben die Menschen ausgelassen den Jahreswechsel gefeiert. In Deutschland fand die größte Silvesterparty des Landes traditionell wieder in Berlin am Brandenburger Tor statt, Londons größtes Feuerwerk war vor dem London Eye zu sehen. An der Copacabana in Rio de Janeiro begrüßten Hunderttausende das Jahr 2020, auf dem Times Square in New York war rund eine Million Menschen versammelt. Wegen der Buschbrände umstritten war das Feuerwerk in Sydney.

Feuerwerksrakete in OÖ explodierte zwischen Pobacken

Buchkirchen - In Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) hat sich am 1. Jänner gegen 0.45 Uhr ein 22-Jähriger von einem Freund eine Feuerwerksrakete zwischen die nackten Gesäßbacken klemmen und anzünden lassen. Wie er selbst sagte, sei er dann aber erschrocken und habe die Pobacken zusammengekniffen. Dadurch konnte die Rakete (der Kategorie F2) nicht starten, sondern explodierte im Bereich des Hinterns. Der 22-Jährige wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

(Schluss) apo/ral