Neues Kabinett nimmt Form an - Weitere Minister bestätigt

Wien - Das Kabinett der offenbar ins Haus stehenden türkis-grünen Regierung nimmt Gestalt an. Am Mittwoch bestätigten sowohl die ÖVP als auch die Grünen weitere Personalentscheidungen. Karl Nehammer wird Innenminister, Klaudia Tanner (beide ÖVP) übernimmt das Verteidigungsministerium, hieß es. Weiters soll Alexander Schallenberg Außenminister bleiben. Der Grüne Rudi Anschober soll Sozialminister werden. Magnus Brunner (ÖVP) wird der grünen Ministerin Leonore Gewessler im Umwelt- und Infrastrukturministerium als Staatssekretär zur Seite gestellt.

410 Menschen starben in Österreich 2019 bei Verkehrsunfällen

Wien - 410 Menschen sind laut der vorläufigen Bilanz des Innenministeriums (BMI) im Jahr 2019 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Damit ist die Opferzahl nahezu gleich wie im Jahr 2018, als mit 409 Verkehrstoten die bisher niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 verzeichnet worden ist. Im Burgenland starben indes 33 Menschen und somit um 20 mehr als im Vorjahr. Als vermutliche Hauptunfallursache der tödlichen Verkehrsunfälle lagen die beiden Faktoren Unachtsamkeit und Ablenkung mit über einem Viertel Anteil wieder an erster Stelle, knapp dahinter folgt überhöhte Geschwindigkeit.

Macron gibt trotz Dauerstreiks bei Pensionsreform nicht nach

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bleibt bei der Pensionsreform trotz Dauerstreiks hart und will an dem für ihn wichtigen Projekt festhalten. "Die Pensionsreform wird zu Ende gebracht", sagte Macron am Silvesterabend in der traditionellen Neujahrsansprache. Es handle sich um ein Projekt für Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt. Wer "schwere Arbeit" leiste, solle die Möglichkeit haben, "früher aufzuhören", versicherte der Staatschef. Er hoffe auf einen "schnellen Kompromiss" mit den Gewerkschaftsführern.

Sturm auf US-Botschaft im Irak: USA schicken Soldaten als Verstärkung

Washington/Bagdad/Teheran - Bei der US-Botschaft im Irak zeichnet sich eine leichte Entspannung der Situation ab: Nach schweren Ausschreitungen am Dienstag zogen sich Demonstranten am Mittwoch teilweise von der Botschaft in Bagdad zurück, wie Augenzeugen der dpa berichteten. In der Früh war es zunächst erneut zu Zusammenstößen zwischen Protestierern und Sicherheitskräften gekommen, die dabei auch Tränengas einsetzten. Auslöser der Proteste waren mehrere Luftangriffe der USA auf Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah am vergangenen Wochenende.

Kroatien übernimmt EU-Ratsvorsitz

Zagreb - Inmitten geopolitischer Umbrüche hat das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien am Mittwoch turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft von Finnland übernommen. Der 2013 zur Staatengemeinschaft beigetretene Balkanstaat hat den Vorsitz unter den EU-Ländern nun für sechs Monate inne. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Kroatien von Deutschland abgelöst. Zagreb hat seine Präsidentschaft unter das Motto gestellt: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt".

Vorerst kein weiterer Streik - Germanwings-Ausstand endet planmäßig

Frankfurt - Nach einem dreitägigen Streik der Flugbegleiter kann die Lufthansa-Tochter Germanwings ab Donnerstag wieder abheben. Die Gewerkschaft Ufo beschloss am Mittwoch, den Ausstand zunächst nicht weiter fortzusetzen. Wie es in der Auseinandersetzung mit dem Konzern weitergehen solle, wolle man am Sonntag beraten, sagte UFO-Sprecher Nicoley Baublies. In dem festgefahrenen Tarifstreit für die 22.000 Kabinenmitarbeiter des Lufthansa-Konzerns geht es u.a. um Zulagen und Arbeitsbedingungen.

Nelsons rührt bei Neujahrskonzert 2020 in der Wiener Ursuppe

Wien - Andris Nelsons hat sein Debüt als Dirigent des Neujahrskonzerts mehr als souverän bestanden. Der Lette hatte kräftig in der Wiener Ursuppe gerührt und den Rezepten der Strauß-Dynastie opulente Würze verliehen. Jubilare zu feiern gab es für die Wiener Philharmoniker auch diesmal genug: Neben dem 150. Jahrestag des Musikvereinsgebäudes selbst auch Ludwig van Beethoven und die Salzburger Festspiele. 2021 wird - bereits zum sechsten Mal - Riccardo Muti den Taktstock schwingen.

Pkw prallte in NÖ gegen Baum - Lenker und Beifahrer starben

Traismauer - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten ist es in den Morgenstunden des Neujahrstags in Traismauer (Bezirk St. Pölten Land) gekommen. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Tulln geriet mit seinem Pkw vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum und landete im Straßengraben. Der Lenker und sein Beifahrer, ein 20-jähriger Mann aus Wien, wurden im Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

