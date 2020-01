Koalitionsverhandler trafen wortkarg zu Schlussrunde ein

Wien - Die Koalitionsverhandlungen gehen am heutigen Neujahrstag zu Ende. Vor der Schlussrunde Mittwochabend waren freilich noch keine Stellungnahmen zu hören. Die Verhandlungsführer Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) begnügten sich damit, den wartenden Medienvertretern ein schönes neues Jahr zu wünschen. Der inhaltliche Teil der Gespräche scheint mehr oder weniger abgeschlossen, ist doch schon für den Donnerstag die Präsentation des Programms geplant. Auch die Ministerlisten sind so gut wie fertig.

410 Menschen starben in Österreich 2019 bei Verkehrsunfällen

Wien - 410 Menschen sind laut der vorläufigen Bilanz des Innenministeriums (BMI) im Jahr 2019 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Damit ist die Opferzahl nahezu gleich wie im Jahr 2018, als mit 409 Verkehrstoten die bisher niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 verzeichnet worden ist. Im Burgenland starben indes 33 Menschen und somit um 20 mehr als im Vorjahr. Als vermutliche Hauptunfallursache der tödlichen Verkehrsunfälle lagen die beiden Faktoren Unachtsamkeit und Ablenkung mit über einem Viertel Anteil wieder an erster Stelle, knapp dahinter folgt überhöhte Geschwindigkeit.

Mögliche Verursacher von Krefelder Zoo-Brand meldeten sich

Krefeld - Ein Feuer hat in der Neujahrsnacht im Zoo in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) das Affenhaus zerstört und mehr als 30 Tiere getötet. Nach dem folgenschweren Brand meldeten sich bei der Polizei mehrere Menschen, die als Verursacher des Feuers in Betracht kommen. Die Betreffenden hatten sich demnach nach einer Pressekonferenz zu dem Großfeuer in der nordrhein-westfälischen Stadt an die Ermittler gewandt. Sie seien vernommen worden, ihre Angaben würden nun überprüft.

Demonstranten in Bagdad rückten von US-Botschaft ab

Washington/Bagdad/Teheran - Die US-Botschaft in Bagdad wird nach Angaben des irakischen Militärs nicht mehr von Demonstranten belagert. "Alle Demonstranten haben sich zurückgezogen", teilte das Militär am Mittwoch mit. Sämtliche Zelte seien abgebaut und auch "andere Demonstrationsformen, die mit diesen Protesten einhergingen, haben aufgehört". Die irakischen Sicherheitskräfte hätten die Botschaft abgesichert. Die Demonstranten hatten am Dienstag versucht, die Botschaft zu stürmen.

Über eine Million Demonstranten auf Hongkongs Straßen

Hongkong - Mehr als eine Million Menschen sind am Neujahrstag für mehr Demokratie in Hongkong auf die Straße gegangen. Die Zahl der Teilnehmer habe wohl die vom Marsch am 9. Juni übertroffen, erklärte die Bewegung Civil Human Rights Front (CHRF) am Mittwoch. Nach Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei musste die genehmigte Veranstaltung vorzeitig beendet werden. Die Polizei nahm rund 400 Menschen fest. Die Neujahrskundgebung war von den Behörden erlaubt worden.

Kroatien übernimmt EU-Ratsvorsitz

Zagreb - Inmitten geopolitischer Umbrüche hat das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien am Mittwoch turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft von Finnland übernommen. Der 2013 zur Staatengemeinschaft beigetretene Balkanstaat hat den Vorsitz unter den EU-Ländern nun für sechs Monate inne. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Kroatien von Deutschland abgelöst. Zagreb hat seine Präsidentschaft unter das Motto gestellt: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt".

Nelsons rührt bei Neujahrskonzert 2020 in der Wiener Ursuppe

Wien - Andris Nelsons hat sein Debüt als Dirigent des Neujahrskonzerts mehr als souverän bestanden. Der Lette hatte kräftig in der Wiener Ursuppe gerührt und den Rezepten der Strauß-Dynastie opulente Würze verliehen. Jubilare zu feiern gab es für die Wiener Philharmoniker auch diesmal genug: Neben dem 150. Jahrestag des Musikvereinsgebäudes selbst auch Ludwig van Beethoven und die Salzburger Festspiele. 2021 wird - bereits zum sechsten Mal - Riccardo Muti den Taktstock schwingen.

Pkw prallte in NÖ gegen Baum - Lenker und Beifahrer starben

Traismauer - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten ist es in den Morgenstunden des Neujahrstags in Traismauer (Bezirk St. Pölten Land) gekommen. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Tulln geriet mit seinem Pkw vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum und landete im Straßengraben. Der Lenker und sein Beifahrer, ein 20-jähriger Mann aus Wien, wurden im Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

(Schluss) str