Koalitionsverhandler trafen wortkarg zu Schlussrunde ein

Wien - Die Koalitionsverhandlungen gehen am heutigen Neujahrstag zu Ende. Vor der Schlussrunde Mittwochabend waren freilich noch keine Stellungnahmen zu hören. Die Verhandlungsführer Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) begnügten sich damit, den wartenden Medienvertretern ein schönes neues Jahr zu wünschen. Der inhaltliche Teil der Gespräche scheint mehr oder weniger abgeschlossen, ist doch schon für den Donnerstag die Präsentation des Programms geplant. Auch die Ministerlisten sind so gut wie fertig.

Demonstranten in Bagdad rückten von US-Botschaft ab

Washington/Bagdad/Teheran - Die US-Botschaft in Bagdad wird nach Angaben des irakischen Militärs nicht mehr von Demonstranten belagert. "Alle Demonstranten haben sich zurückgezogen", teilte das Militär am Mittwoch mit. Sämtliche Zelte seien abgebaut und auch "andere Demonstrationsformen, die mit diesen Protesten einhergingen, haben aufgehört". Die irakischen Sicherheitskräfte hätten die Botschaft abgesichert. Die Demonstranten hatten am Dienstag versucht, die Botschaft zu stürmen.

Über eine Million Demonstranten auf Hongkongs Straßen

Hongkong - Mehr als eine Million Menschen sind am Neujahrstag für mehr Demokratie in Hongkong auf die Straße gegangen. Die Zahl der Teilnehmer habe wohl die vom Marsch am 9. Juni übertroffen, erklärte die Bewegung Civil Human Rights Front (CHRF) am Mittwoch. Nach Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei musste die genehmigte Veranstaltung vorzeitig beendet werden. Die Polizei nahm rund 400 Menschen fest. Die Neujahrskundgebung war von den Behörden erlaubt worden.

Netanyahu will Immunität gegen Strafverfolgung beantragen

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu will beim Parlament Immunität beantragen, um sich angesichts einer Korruptionsanklage vor Strafverfolgung zu schützen. Dies teilte der 70-jährige Ministerpräsident am Mittwochabend mit. Er betonte, es handle sich um eine zeitlich begrenzte Immunität.

Schwere Unfälle durch Böller-Explosionen in Österreich

Wien - In Österreich ist es zum Jahreswechsel zu einigen schweren Unfällen beim Explodieren von Knallkörpern gekommen. In Wien verlor ein 54-Jähriger drei seiner Finger teilweise, einem 41-Jährigen wurde einer seiner Arme teilweise abgetrennt. In Niederösterreich wurden ein 17-Jähriger und ein Bub durch Explosionen pyrotechnischer Gegenstände schwer verletzt. In Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) explodierte eine Rakete im Bereich des Hintern eines 22-Jährigen. Er wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

Mögliche Verursacher von Krefelder Zoo-Brand meldeten sich

Krefeld - Ein Feuer hat in der Neujahrsnacht im Zoo in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) das Affenhaus zerstört und mehr als 30 Tiere getötet. Nach dem folgenschweren Brand meldeten sich bei der Polizei mehrere Menschen, die als Verursacher des Feuers in Betracht kommen. Die Betreffenden hatten sich demnach nach einer Pressekonferenz zu dem Großfeuer in der nordrhein-westfälischen Stadt an die Ermittler gewandt. Sie seien vernommen worden, ihre Angaben würden nun überprüft.

Mindestens 16 Tote bei Kämpfen in mexikanischem Gefängnis

Mexiko-Stadt - Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis im Zentrum von Mexiko sind mindestens 16 Häftlinge ums Leben gekommen. Weitere fünf Menschen seien bei den Kämpfen in der Haftanstalt in Zacatecas verletzt worden, teilten die örtlichen Sicherheitsbehörden am Mittwoch mit. Die Polizei rückte daraufhin in das Gefängnis ein, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei fanden die Beamten vier Pistolen und mehrere mutmaßlich am Wochenende eingeschmuggelte Stichwaffen.

Mysteriöse Lungenkrankheit in China ausgebrochen

Wuhan - Eine mysteriöse Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Bisher seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die Gesundheitskommission der Stadt. Gerüchten im Internet, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars handeln, trat die "Volkszeitung" entgegen. Das Parteiorgan zitierte Experten, dass die Ursache gegenwärtig noch unklar sei. Es könne nicht gefolgert werden, dass es sich um das Sars-Virus handle, schrieb das Blatt.

