ÖVP und Grüne einigen sich auf gemeinsames Programm

Wien - Volkspartei und Grüne haben sich bei ihrer abschließenden Gesprächsrunde am Neujahrstag auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Das wurde der APA aus Verhandlerkreisen bestätigt. Damit ist nur noch die Zustimmung der Grünen Gremien Freitag und Samstag notwendig, um die erste türkis-grüne Koalition auf Bundesebene sicherzustellen. Offiziell wollen die Parteivorsitzenden Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) die Einigung noch heute, Mittwoch, Abend gegen 21.50 Uhr präsentieren. Das Regierungsprogramm soll wie die Ministerliste erst am Donnerstag öffentlich gemacht werden.

Van der Bellen lobt Mut und Zuversicht der Österreicher

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache den Mut und die Zuversicht der Österreicher im Jahr 2019 gelobt. "Mit Mut und Zuversicht sind wir gut durch das vergangene Jahr gekommen", sagte er und spielte auf "ein ungewöhnliches, ein herausforderndes, ein überraschendes" Jahr mit Ibiza-Affäre, Regierungszerfall und Neuwahlen an. Auch das EU-Jubiläum hob er hervor.

Tunesiens künftiger Regierungschef bildete neues Kabinett

Tunis - Tunesiens designierter Ministerpräsident Habib Jemli hat eine Regierung aus unabhängigen Technokraten gebildet. Das Kabinett werde sich darauf konzentrieren, die Wirtschaft des nordafrikanischen Landes wieder in Schwung zu bringen, teilte die Regierungspressestelle am Dienstagabend mit. Namen wurden zunächst nicht genannt.

Demonstranten in Bagdad rückten von US-Botschaft ab

Washington/Bagdad/Teheran - Die US-Botschaft in Bagdad wird nach Angaben des irakischen Militärs nicht mehr von Demonstranten belagert. "Alle Demonstranten haben sich zurückgezogen", teilte das Militär am Mittwoch mit. Sämtliche Zelte seien abgebaut und auch "andere Demonstrationsformen, die mit diesen Protesten einhergingen, haben aufgehört". Die irakischen Sicherheitskräfte hätten die Botschaft abgesichert. Die Demonstranten hatten am Dienstag versucht, die Botschaft zu stürmen.

Über eine Million Demonstranten auf Hongkongs Straßen

Hongkong - Mehr als eine Million Menschen sind am Neujahrstag für mehr Demokratie in Hongkong auf die Straße gegangen. Die Zahl der Teilnehmer habe wohl die vom Marsch am 9. Juni übertroffen, erklärte die Bewegung Civil Human Rights Front (CHRF) am Mittwoch. Nach Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei musste die genehmigte Veranstaltung vorzeitig beendet werden. Die Polizei nahm rund 400 Menschen fest. Die Neujahrskundgebung war von den Behörden erlaubt worden.

Netanyahu will Immunität gegen Strafverfolgung beantragen

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu will beim Parlament Immunität beantragen, um sich angesichts einer Korruptionsanklage vor Strafverfolgung zu schützen. Dies teilte der 70-jährige Ministerpräsident am Mittwochabend mit. Er betonte, es handle sich um eine zeitlich begrenzte Immunität.

Tschechiens Premier bekennt sich zu Neujahr zur Atomkraft

Prag/Wien - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hält die Pläne für den Ausbau der Atomenergie-Industrie seines Landes für so wichtig, dass er sie auch in seiner Neujahrsansprache erwähnt hat. In der Rede, die vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, sagte er, die Energiesicherheit sei für sein Land eine "prinzipielle Frage".

Illinois legalisiert als 11. US-Staat Genussmittel Cannabis

Springfield (Illinois) - Der US-Bundesstaat Illinois hat mit der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel seine Drogenpolitik neu ausgerichtet. Zu Neujahr trat ein Gesetz in Kraft, das allen Bewohnern von Illinois ab 21 Jahren den Erwerb und Konsum von Marihuana zu Genusszwecken erlaubt. Außerdem wurden hunderttausende Bürger begnadigt, die wegen geringerer Vergehen im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt worden waren.

