ÖVP und Grüne einigen sich auf gemeinsames Programm

Wien - Die erste Koalition von ÖVP und Grünen steht, zumindest fast. Die Verhandlerteams der beiden Parteien haben sich am Neujahrsabend auf ein gemeinsames Programm verständigt. Der baldige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht darin das Beste beider Welten vereint. Ob das die Grünen auch so interpretieren, zeigt sich am Samstag beim Bundeskongress. Die Grünen bekommen große Klima- und Transparenzpakete, die ÖVP setzt dafür ihren rigiden Ausländer-Kurs fort und blockiert neue Schulden.

Türkis-Grün präsentiert Regierungsprogramm

Wien - ÖVP und Grüne werden am Donnerstagnachmittag ihr gemeinsames Regierungsprogramm der Öffentlichkeit präsentieren. Auch die Ministerliste soll vorgestellt werden. Davor informieren ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am Freitag folgen dann Gremiensitzungen der beiden Parteien. Tags darauf muss der Grüne Bundeskongress seinen Sanctus für den Regierungspakt geben. Die Angelobung könnte kommende Woche erfolgen.

Netanyahu beantragt wegen Korruptionsaffäre Immunität

Jerusalem - Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will sich vom Parlament vor Strafverfolgung schützen lassen. Netanyahu beantragte offiziell beim Präsidenten der Knesset, unter Immunität gestellt zu werden. Der Regierungschef bezeichnete sein Vorgehen als "gesetzeskonform". Oppositionsführer Benny Gantz kündigte an, seine Mitte-Rechts-Partei Blau-Weiß werde im Parlament alles dafür tun, um die Immunität für Netanyahu zu verhindern.

Ankara berät über Truppenentsendung nach Libyen

Ankara/Tripolis - Das türkische Parlament berät am Donnerstag über eine Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich damit für ein Jahr die Erlaubnis für eine Militärintervention in dem nordafrikanischen Land holen. Eine Zustimmung gilt dabei als sicher: Erdogans islamisch-konservative AKP hat mit ihrem Regierungspartner, der ultranationalistischen MHP, eine Mehrheit in der türkischen Nationalversammlung.

Neun Tote bei Angriff auf Schulgebäude in Syrien

Damaskus - Bei einem Raketenangriff in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten neun Menschen in einem Schulgebäude getötet worden. Unter den Todesopfern seien fünf Kinder, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Die Organisation machte die syrische Regierungsarmee für den Angriff verantwortlich. Offenbar war ein Teil des Schulgebäudes als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt worden.

Touristen sollen australische Brandgebiete verlassen

Sydney - Touristen sollen die Brandgebiete im Südosten Australiens angesichts einer neuen Hitzewelle verlassen. Die Feuerwehr von New South Wales legte am Donnerstag ein Gebiet fest, aus dem Menschen raus sollen, die dort keinen festen Wohnsitz haben. Es erstreckt sich 240 Kilometer vom Urlaubsort Batemans Bay Richtung Süden bis zur Grenze des Staats Victoria. Lange Autokolonnen waren die Folge. Allerdings konnten viele Menschen gar nicht starten, weil die Tankstellen keinen Treibstoff mehr hatten oder die Pumpen wegen Stromausfällen nicht arbeiteten.

Rund 200 Flüge wegen Streik bei Germanwings ausgefallen

Frankfurt/Düsseldorf - Wegen eines dreitägigen Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo bei der Airline Germanwings sind insgesamt rund 200 Flüge ausgefallen. Mehr als 70 Flüge seien allein am Neujahrstag ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter Eurowings. Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und 1.400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, soll aber mit dem Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden. Der Streik ist jetzt zwar beendet, der Streit zwischen der Gewerkschaft und der Lufthansa aber noch nicht beigelegt.

