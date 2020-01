Kurz und Kogler präsentierten Regierungsprogramm

Wien - Am Donnerstag haben ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler das Regierungsprogramm präsentiert. Zumindest was den Umfang angeht, überflügelt das türkis-grüne Regierungsprogramm das türkis-blaue deutlich: 326 Seiten umfasst das Papier, in dem ÖVP und Grüne unter dem Titel "Aus Verantwortung für Österreich" ihre Pläne bis 2024 vorlegen. Einige potenzielle Konfliktthemen bleiben offen. Die beiden Parteichefs verteidigten "das Wagnis", wie es Kogler nannte. In der "Präambel" zum Abkommen nennen ÖVP und Grüne acht Schwerpunkte - allen voran eine "spürbare Entlastung der arbeitenden Menschen", die Bekämpfung des Klimawandels und die Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Nach drei Jahren mit sinkender Arbeitslosigkeit nun Anstieg erwartet

Wien - Nach drei Jahren mit sinkender Arbeitslosigkeit erwartet AMS-Vorstand Johannes Kopf für 2020 nun einen Anstieg. Kopf rechnet mit einem "moderaten" Zuwachs von 5.000 bis 10.000 zusätzlichen Arbeitsuchenden. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ging 2019 im Vergleich zum Jahr davor um 4,6 Prozent auf 363.287 Personen zurück. Die Arbeitslosenzahlen sinken seit 2017, davor stiegen sie fünf Jahre.

Netanyahu legt alle Ministerposten nieder

Jerusalem - Angesichts einer Korruptionsanklage hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu alle Ministerposten niedergelegt, die er zusätzlich innehatte. Das Amt des Ministerpräsidenten will Netanyahu trotz der Anklage behalten. Netanyahu hatte am Mittwochabend als erster Ministerpräsident in der Geschichte Israels beim Parlament Immunität beantragt, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Die Opposition kritisierte seinen Schritt scharf.

Türkisches Parlament stimmt Truppenentsendung nach Libyen zu

Ankara - Das türkische Parlament hat der Entsendung von Truppen nach Libyen zugestimmt. Eine Mehrheit von 325 Abgeordneten stimmte in einer Sondersitzung am Donnerstag für einen Antrag der Regierung, die Entsendung von Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu ermöglichen. 184 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen General Khalifa Haftar unterstützen.

Belgien liefert Puigdemont nicht an Spanien aus

Brüssel/Barcelona/Madrid - Belgien wird den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont nach Angaben seines Anwalts nicht an Spanien ausliefern. Ein Brüsseler Untersuchungsrichter habe den Vollzug des europäischen Haftbefehls gegen Puigdemont und seinen Politikerkollegen Toni Comin ausgesetzt, teilte auch Puigdemont selbst am Donnerstag laut der belgischen Nachrichtenagtur Belga auf Twitter mit.

2019 gab es niedrigste Feinstaubbelastung seit Beginn der Messungen

Wien - Die vorläufige Feinstaubbilanz des Umweltbundesamtes für das Jahr 2019 weist die bisher niedrigste Belastung seit Beginn der Messungen im Jahr 2000 auf. Tagesmittelwerte über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter wurden im Jahr 2019 an maximal 16 Tagen an zwei Messstellen (Graz Don Bosco und Graz Süd) registriert, hieß es. Grund dafür war vor allem das zu warme Wetter. In den zehn Jahren davor gab es zwischen 37 und 71 Tage mit Mittelwerten über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter an der höchst belasteten Messstelle.

Ballettakademie: Ex-Direktorin kritisiert Arbeit der Kommission

Wien - Nachdem am 20. Dezember der Bericht der Sonderkommission zu den Vorwürfen gegen die Ballettakademie präsentiert und in Folge die Ballettakademiedirektorin Simona Noja-Nebyla abberufen wurde, reagierte die 51-Jährige nun in einem offenen Brief: "Leider hat sich gezeigt, dass anstelle eines Dialogs [...] Entscheidungen getroffen wurden, ohne die beteiligten Personen zu Wort kommen zu lassen." Dies erwecke den Anschein, dass anstelle tatsächlicher Wahrheitsfindung nach einem Grund gesucht worden sei, die Tätigkeit einer Institution und ihrer Menschen in Misskredit zu bringen.

