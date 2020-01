Kurz und Kogler präsentierten Regierungsprogramm

Wien - Nach der Grundsatzeinigung auf Türkis-Grün vom Neujahrsabend haben ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler das Regierungsprogramm präsentiert. In dem 326 Seiten umfassenden Papier legten ÖVP und Grüne unter dem Titel "Aus Verantwortung für Österreich" ihre Pläne bis 2024 vor. Einige potenzielle Konfliktthemen bleiben offen. Während die ÖVP am Freitag im Bundesvorstand Ministerliste und Programm mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit sehr großer Mehrheit abnicken wird, könnte es bei den Grünen schon spannender werden.

Grüne Gremien beraten Pakt mit der ÖVP

Salzburg/Wien - Nach der Präsentation des türkis-grünen Regierungsprogramms verschiebt sich der Fokus der Koalitionswerdung nun von Wien nach Salzburg. Dort tagen die Parteigremien der Grünen: Zunächst ab Freitagmittag der Erweiterte Bundesvorstand, am Samstag dann ganztägig der letztentscheidende Bundeskongress. Wenn dieser dem Koalitionspakt mit der ÖVP sowie dem grünen Regierungspersonal sein Okay gibt, ist der Weg zur Angelobung des Kabinetts Kurz/Kogler durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 7. Jänner frei.

Koalition: Hofer sieht Linksdrift mit viel "heißer Luft" in Programm - Rendi-Wagner vermisst soziale Handschrift

Wien - "Überwiegend heiße Luft" enthält das türkis-grüne Regierungsprogramm aus Sicht von FPÖ-Chef Norbert Hofer. Aber man könne ablesen, dass Österreich nach links driften werde, so Hofer. Auf Facebook konstatierte er, die Grünen hätten sich "ordentlich über den Tisch ziehen lassen". SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beklagte die ÖVP-Dominanz im Koalitionspakt und vermisst darin die soziale Handschrift. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich skeptisch, auch wenn einige positive Aspekte durchaus herauszulesen seien. Durchwegs erfreut zeigten sich die Umweltschutzorganisationen.

Hoher iranischer General bei US-Raketenangriff im Irak getötet

Bagdad/Teheran/Washington - Bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad ist einer der hochrangigsten iranischen Generäle getötet worden. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) den Tod von Kassem Soleimani, dem Kommandanten der iranischen Al-Quds-Brigaden, bei der Attacke. Das amerikanische Militär habe die Operation auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump ausgeführt, um weitere Attacken auf amerikanische Kräfte in der Region zu verhindern. Soleimani habe aktiv an Plänen gearbeitet, um amerikanische Diplomaten und Einsatzkräfte zu attackieren, erklärte das Pentagon. Bei der Attacke kam auch der Vizechef einer irakischen Miliz ums Leben.

Casino in Liechtenstein nach Bombendrohung evakuiert

Vaduz - In Liechtenstein ist am Donnerstagabend erneut ein Spielcasino nach einer anonymen Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei durchsuchte danach laut Mitteilung die Räume mit Sprengstoffspürhunden. Die Beamten fanden keine gefährlichen Gegenstände. Betroffen war das Casino in Schaanwald rund 200 Meter von der Grenze zu Österreich entfernt. Die Liechtensteiner Landespolizei geht laut eigenen Angaben davon aus, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt wie schon bei einer ähnlichen Drohung am vergangenen Montag.

Türkisches Parlament stimmt Truppenentsendung nach Libyen zu

Ankara - Das türkische Parlament hat Grünes Licht für eine mögliche Militärintervention im Bürgerkriegsland Libyen gegeben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erhielt am Donnerstag für ein Jahr das Mandat, türkische Soldaten nach Libyen zu schicken. Er will damit die international anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Fayez al-Sarraj in Tripolis stützen. Die liefert sich einen Machtkampf mit dem einflussreichen General Khalifa Haftar.

Katalanische Partei macht Weg für S�nchez-Wiederwahl frei

Madrid - Die größte katalanische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hat den Weg für eine Wiederwahl des spanischen Regierungschefs Pedro S�nchez frei gemacht. Der Parteivertreter Pere Aragon�s gab nach einem Spitzentreffen am Donnerstag bekannt, dass sich die 13 ERC-Abgeordneten bei der Abstimmung im Parlament in Madrid enthalten werden. Damit gilt die Wiederwahl des Sozialisten S�nchez als gesichert.

Weitere Klage gegen Schauspieler Kevin Spacey fallengelassen

Los Angeles - Eine weitere Klage wegen sexueller Belästigung gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey (60) ist fallengelassen worden. Die Nachlassverwaltung eines Mannes aus Los Angeles, der im September im Alter von 62 Jahren gestorben war, zog eine Klage gegen den Schauspieler zurück, wie Spaceys Anwältin der "New York Times" sagte. Der Physiotherapeut hatte Spacey im vergangenen Jänner beschuldigt, ihn bei einer Massage unangemessen berührt zu haben. Im vergangenen Sommer hatte bereits ein Schauspieler eine Klage gegen Spacey zurückgezogen.

Vier schwere Skiunfälle in Tirol

Wien - Vier schwere Skiunfälle haben sich Donnerstag in Tirol zugetragen. In Söll wurden - fast gleichzeitig und nur wenige Meter entfernt - ein 65-jähriger Deutscher und sein 17-jähriger Sohn von zwei Unbekannten angefahren und schwer verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Hintertuxer Gletscher rutschte ein 33-jähriger Pole in steiles Gelände ab. In Sölden wurde einer 22-jährigen Niederländerin ein Zusammenstoß mit einem 32-jährigen deutschen Snowboarder zum Verhängnis.

(Schluss) hf/grh