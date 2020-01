ÖVP-Vorstand nimmt türkis-grünen Pakt einstimmig an

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat im Bundesparteivorstand Freitagvormittag - wie erwartet - breite Zustimmung für sein türkis-grünes Regierungsprogramm bekommen. Der Pakt und das ÖVP-Regierungsteam wurden einstimmig angenommen. "Das Regierungsprogramm ist das Beste aus beiden Welten. Beide Parteien konnten zentrale Wahlversprechen umsetzen. Es ist ein gutes Programm. Wir freuen und darauf, für unser wunderschönes Land arbeiten zu dürfen", so Kurz. Der bisherige Bundesgeschäftsführer der ÖVP, Axel Melchior, folgt Karl Nehammer als Generalsekretär der Partei nach. Nehammer wird Innenminister.

Grün-Verhandler rechnet mit Zustimmung beim Bundeskongress

Wien - Harald Walser, Grüner Ex-Nationalratsabgeordneter und Mitverhandler des Regierungsprogramms, rechnet mit "sehr, sehr deutlicher Zustimmung" zum türkis-grünen Pakt beim Bundeskongress der Grünen am Samstag. Das sagte er am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal". Walser glaubt zwar nicht an "überbordende Begeisterung", aber an eine "klare Mehrheit". Die Grünen müssten jetzt Verantwortung zeigen, sagte er.

Rendi-Wagner sieht ÖVP-Programm mit Grüner Tarnfarbe

Wien - Wenig Gutes hat die SPÖ nach Analyse des türkis-grünen Koalitionspakts gefunden: "Es ist ein ÖVP-Programm mit Grüner Tarnfarbe", meinte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz am Freitag. Für den stellvertretenden Klubobmann Jörg Leichtfried wird mit dem Programm der Schlüssel zur Republik der Volkspartei in die Hand gegeben. Kritik kommt auch von der FPÖ.

Meinl-Reisinger hält Grünen "Bankrotterklärung" vor

Wien - Einiges prinzipiell Gutes, aber auch viel Negatives und zu wichtigsten Punkten bloß "unfassbar vage Ankündigungen" sieht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im türkis-grünen Regierungsprogramm. Entsetzt zeigte sie sich Freitag über die "Bankrotterklärung" der Grünen bei Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Sie appellierte an deren Bundeskongresses, zumindest die Sicherungshaft-Pläne zu stoppen.

Hoher iranischer General bei US-Angriff im Irak getötet

Bagdad/Teheran/Washington - Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich gefährlich zu. Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen gezielten US-Angriff in Bagdad droht die oberste Führung in Teheran den USA mit Vergeltung. "Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache", schrieb Ayatollah Ali Khamenei am Freitag in einem Beileidsschreiben, das im iranischen Staatsfernsehen zitiert wurde. Die Eskalation löste international Furcht vor einem Krieg aus.

Rettungsaktion für eingekesselte Menschen in Australien

Sydney - Die australische Marine hat mit einer Rettungsaktion für Hunderte von den verheerenden Buschbränden eingekesselte Menschen begonnen. Ein Landungsboot der Marine legte am Freitag im Urlaubsort Mallacoota an der Südostküste des Landes an, wo Bewohner und Urlauber seit Silvester festsaßen. Das Land bereitet sich auf eine neuerliche Verschärfung der Brandsituation am Wochenende vor. Die Temperaturen sollen auf weit über 40 Grad Celsius steigen.

Weggelegtes Baby in OÖ: Drogenabhängige dürfte Mutter sein

Lichtenberg - Die Mutter eines Neugeborenen, die ihr Baby in der Nacht auf den 29. Dezember auf einer Fußmatte vor einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgelegt hat, dürfte ausgeforscht sein. Verdächtigt wird eine 26-Jährige aus dem Drogenmilieu, Gewissheit soll ein DNA-Abgleich bringen, teilte die Staatsanwaltschaft Linz am Freitag mit.

(Schluss) mhi