Türkis-grüne Koalition nimmt vorletzte Hürden

Wien/Salzburg - Die von ÖVP und Grünen vereinbarte Regierungszusammenarbeit hat am Freitag ihren Weg durch die Parteigremien fortgesetzt. Vom ÖVP-Vorstand kam schon zu Mittag ein einstimmiges Ja, während es bei den Grünen mehr Diskussionsbedarf gab und das Votum des Erweiterten Bundesvorstandes (EBV) erst am Abend erwartet wurde. Kritik übten SPÖ, FPÖ und NEOS. Vor allem die türkise Dominanz wurde beklagt.

Länder können Mindestsicherung wieder selbst gestalten

Wien/Toulouse - Der künftige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach der ÖVP-Vorstandssitzung am Freitag mit zwei inhaltlichen Ansagen bezüglich der neuen Regierung aufhorchen lassen. Er kündigte einerseits an, dass die Länder die Mindestsicherung wieder selbst gestalten können und die ÖVP von ihrem Plan einer Vereinheitlichung der Sozialhilfe abrückt. Er deutete zudem an, dass es in der Eurofighter/Saab-Frage eine Nachbeschaffung geben werde.

EU-Ratspräsident warnt vor Spirale der Gewalt im Irak

Peking/Teheran/Washington - Vor einer Spirale der Gewalt im Irak hat EU-Ratspräsident Charles Michel nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad gewarnt. "Der Kreislauf von Gewalt, Provokationen und Gegenschlägen, den wir in den vergangenen Wochen im Irak erlebt haben, muss aufhören", erklärte Michel am Freitag in Brüssel. Zu viele Waffen und zu viele Milizen verlangsamten die Rückkehr zu einem normalen Alltag für die irakischen Bürger, führte der EU-Ratspräsident weiter aus, ohne den tödlichen US-Militärschlag gegen den iranischen General direkt anzusprechen.

Mindestens ein Todesopfer bei Messerangriff in der Nähe von Paris

Paris - Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris hat ein Mann am Freitag mindestens einen Menschen getötet. Mindestens zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff in einem Park im Vorort Villejuif verletzt, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Angreifer sei von der Polizei erschossen worden.

Lufthansa stellt 4.500 Leute ein, AUA kappt Hunderte Jobs

Schwechat/Frankfurt/Basel - Die Lufthansa-Gruppe will nach aktuellem Stand heuer mehr als 4.500 neue Beschäftigte einstellen, davon rund 3.000 in Deutschland. Die österreichische Tochter AUA werde aufgrund einer wettbewerbsbedingten Redimensionierung ihren Personalstand absenken, nach bisherigen Angaben bis Ende 2021. 2020 plant die Airline dennoch 200 neue Jobs am Standort Wien, teilte die Lufthansa am Freitag mit.

Semmeringtunnel wird erst 2027 eröffnet

Wien - ÖBB-Chef Andreas Matthä hat es bereits Ende des Vorjahres vage angekündigt, nun ist es offiziell: Der Semmeringtunnel zwischen Niederösterreich und der Steiermark verzögert sich um rund ein Jahr und wird nun 2027 eröffnet. Dies teilten heute die ÖBB auf APA-Anfrage mit. "Das liegt in der Natur so eines Megaprojektes", so die Staatsbahn. Der zweite neue Tunnel auf der Strecke Wien-Klagenfurt, der Koralmtunnel, wird vermutlich planmäßig im Dezember 2025 in Betrieb gehen können.

(Schluss) mhi