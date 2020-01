Bundeskongress der Grünen entscheidet über Koalition mit der ÖVP

Salzburg - Die vereinbarte türkis-grüne Koalition hat am Samstag die letzte Hürde vor sich. Bei einem außerordentlichen Bundeskongress der Grünen in Salzburg stimmen 275 Delegierte über die Regierungsbeteiligung und den Pakt mit der ÖVP sowie über das grüne Regierungsteam ab. Erwartet werden die Beschlüsse für den Nachmittag. Nach der einstimmigen Empfehlung zur Annahme, die der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen am Freitagabend getroffen hat, stehen die Chancen für ein Ja außerordentlich gut. Interessant bleibt aber, wie hoch die Zustimmung ausfallen wird.

SPÖ und ÖVP im Burgenland starteten in Wahlkampf vor Landtagswahl Ende des Monats

Oberwart/Eisenstadt - Die SPÖ Burgenland hat am Freitag in Oberwart ihren Wahlkampf für die Landtagswahl am 26. Jänner offiziell eröffnet. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil forderte seine Mitstreiter zu vollem Einsatz auf: Ganz Österreich schaue auf das Burgenland, ob es der Sozialdemokratie gelinge, "nach dieser Misere", nach "diesen Wahlergebnissen der letzten Jahre", eine Trendwende einzuleiten und "ein Ergebnis mit einem Plus" zu haben. In Eisenstadt schwor Spitzenkandidat Thomas Steiner gemeinsam mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz die Funktionäre und Unterstützer der ÖVP auf die verbleibenden 23 Tage ein. Als Ziel gab die ÖVP die Rückkehr in die Landesregierung aus. Derzeit regiert die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ.

US-Armee attackierte erneut pro-iranische Milizen im Irak

Bagdad - Einen Tag nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Qassem Soleimani sowie des Vizechefs der Volksmobilisationseinheiten im Irak hat die US-Armee ein weiteres Ziel der pro-iranischen Milizen in dem Land aus der Luft angegriffen. Dabei sollen am frühen Samstagmorgen nördlich von Bagdad sechs Menschen getötet worden sein. Die Volksmobilisierungseinheiten stritten ab, dass - wie offenbar beabsichtigt - hochrangige Mitglieder getötet worden seien. Betroffen gewesen sei eine Gruppe Sanitäter, die der Miliz angeschlossen sei.

- US-Präsident Trump versicherte unterdessen nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani, er wolle weder einen Krieg mit dem Iran noch einen Regimewechsel in Teheran. "Wir haben vergangene Nacht gehandelt, um einen Krieg zu stoppen", sagte Trump gestern in seinem Golfklub in Mar-a-Lago in Florida. "Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen." Die Vereinigten Staaten täten aber alles, um die eigenen Diplomaten, Soldaten und Bürger im Irak zu schützen. Kämpfer und Anhänger der pro-iranischen Milizen waren am Dienstag zum US-Botschaftsgelände in Bagdad vorgedrungen. Bei den folgenden Zusammenstößen zwischen US-Sicherheitskräften und Kämpfern der Milizen wurden dutzende Menschen verletzt. Nach der Tötung Soleimanis hatte die iranische Staatsführung Vergeltung angekündigt. Wegen der neuen Spannungen verlegen die USA zusätzlich mehrere Tausend Soldaten in die Region.

Bolivianer wählen Anfang Mai einen neuen Präsidenten

La Paz - Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales sollen die Bolivianer am 3. Mai einen neuen Staatschef wählen. Das kündigte die Wahlkommission in La Paz an. Der linke Ex-Präsident Morales war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm von der Opposition, internationalen Wahlbeobachtern und anderen amerikanischen Staaten Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen worden war. Er begab sich ins Exil. Derzeit führt eine konservative Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Jeanine Anez die Amtsgeschäfte.

Tausende Armee-Reservisten zur Bekämpfung der Buschbrände in Australien angefordert

Sydney - Angesichts der verheerenden Buschbrände in Australien hat die Regierung in Canberra tausende Reservisten der Armee zur Bekämpfung der Flammen beordert. Bis zu 3.000 zusätzliche Einsatzkräfte würden herangezogen, sagte Premierminister Scott Morrison am Samstag. Seit dem ungewöhnlich frühen Beginn der Brandsaison im September wurde in Australien bereits eine Fläche von der Größe Belgiens zerstört. Mindestens zehn Menschen kamen seit September ums Leben, Hunderte Häuser und Gebäude wurden zerstört.

Aufgebot an Stars als Preisverteiler bei 77. Verleihung der Golden Globes

Hollywood - Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Elton John, Jennifer Lopez und Helen Mirren zählen zu den vielen Stars, die bei der Golden-Globe-Gala in der Nacht auf Montag im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills beim Austeilen der Trophäen helfen werden. Auch Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Daniel Craig und Rami Malek als sogenannte Presenter auf der Bühne stehen. Zum fünften Mal gibt der britische Komiker Ricky Gervais als Gastgeber den Ton an. Das Beziehungsdrama "Marriage Story" geht mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die Filmtrophäen. Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen. Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch elf Preise in Fernsehkategorien ausgegeben.

