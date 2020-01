Grüne entscheiden über Koalition mit der ÖVP

Salzburg/Wien - Die von ÖVP und Grünen vereinbarte Koalition hat am Samstag die letzte Hürde vor sich. Bei einem außerordentlichen Bundeskongress der Grünen in Salzburg stimmen 275 Delegierte über die Regierungsbeteiligung und den Pakt mit der ÖVP sowie über das grüne Regierungsteam ab. Nach der einstimmigen Empfehlung zur Annahme, die der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen am Freitag getroffen hat, stehen die Chancen für ein Ja außerordentlich gut. Interessant bleibt aber, wie hoch die Zustimmung ausfallen wird. Erwartet werden die Beschlüsse für den Nachmittag.

USA griffen erneut pro-iranische Schiitenmiliz im Irak an

Bagdad/Teheran/Washington - Einen Tag nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Qassem Soleimani sowie des Vizechefs der Volksmobilisationseinheiten - vom Iran unterstützte Schiiten-Milizen im Irak - hat die US-Armee ein weiteres Ziel der pro-iranischen Milizen im Irak angegriffen. Der Angriff sei am frühen Samstagmorgen nördlich von Bagdad erfolgt und habe sich gegen einen Kommandanten der Milizen gerichtet, berichtete das irakische Staatsfernsehen. Die sogenannten Volksmobilisierungseinheiten erklärten, es seien keine ihrer Milizenführer getroffen worden, sondern ein Konvoi ihrer Sanitäter.

53 Tote nach Überschwemmungen in Indonesien

Jakarta - Nach den schweren Überschwemmungen in Indonesien ist die Zahl der Toten auf mindestens 53 gestiegen. Wie der Katastrophenschutz am Samstag bekanntgab, sind mehr als 173.000 Menschen aus der Hauptstadt Jakarta und umliegenden Städten obdachlos geworden. Zu Silvester und Neujahr war es zu Regenfällen gekommen, die den Behörden zufolge zu den heftigsten seit Beginn der Aufzeichnungen 1866 gehörten.

Tausende Reservisten zu Bränden in Australien gerufen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Premierminister Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3.000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Wegen der Buschfeuer wurden tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht.

Bolivien wählt am 3. Mai einen neuen Präsidenten

La Paz - Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales sollen die Bolivianer am 3. Mai einen neuen Staatschef wählen. Das kündigte die Wahlkommission in La Paz an. Der linke Ex-Präsident Morales war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen worden war. Er begab sich ins Exil. Derzeit führt eine konservative Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Jeanine Anez die Amtsgeschäfte.

Fußgänger in Steiermark von Auto erfasst und getötet

Schladming - Zwischen Schladming und Radstadt ist am Freitagabend ein 23-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und getötet worden. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Unfall ereignete sich auf der B320 im Schladminger Ortsteil Klaus. Der 35-jährige Lenker war nicht alkoholisiert. Der 23-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land soll plötzlich auf der Fahrbahn gestanden sein.

Hunderte wollen gestrandeten Walen in Neuseeland helfen

Wellington - In Neuseeland haben Hunderte Freiwillige versucht, gestrandeten Walen zurück ins Wasser zu helfen. Etwa tausend Menschen seien einem Aufruf gefolgt und an den Matarangi-Strand auf der Nordinsel gekommen, teilte die Umweltschutzgruppe Jonah am Samstag mit. Insgesamt waren zehn Kurzflossen-Grindwale an dem Strand auf der Coromandel-Halbinsel gestrandet. Drei von ihnen starben. Die Umweltschützer versuchten, die sieben überlebenden Wale zurück ins Wasser zu bringen.

(Schluss) bb