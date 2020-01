Spannung vor grüner Entscheidung über Koalition

Salzburg/Wien - Die Grünen entscheiden heute über das Eintreten in eine Koalition mit der ÖVP. Am Wort ist der Bundeskongress, das höchste Gremium der Partei, mit mehr als 270 stimmberechtigten Delegierten. Selbst Kritiker, die sich an den großen Zugeständnissen etwa im Migrations- oder Sicherheitsbereich stießen, rechneten mit einem Ja in den Abstimmungen am Nachmittag. Laut Statut der Grünen reicht für das Eintreten in die Koalition die einfache Mehrheit der Delegierten.

USA griffen erneut pro-iranische Schiitenmiliz im Irak an

Bagdad/Teheran/Washington - Einen Tag nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Qassem Soleimani sowie des Vizechefs der Volksmobilisationseinheiten - vom Iran unterstützte Schiiten-Milizen im Irak - hat die US-Armee ein weiteres Ziel der pro-iranischen Milizen im Irak angegriffen. Der Angriff sei am frühen Samstagmorgen nördlich von Bagdad erfolgt und habe sich gegen einen Kommandanten der Milizen gerichtet, berichtete das irakische Staatsfernsehen. Die sogenannten Volksmobilisierungseinheiten erklärten, es seien keine ihrer Milizenführer getroffen worden, sondern ein Konvoi ihrer Sanitäter.

Viele offene Fragen in Spanien vor Votum über S�nchez

Madrid - Im spanischen Parlament hat am Samstag die Debatte über die Wahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez zum Regierungschef begonnen. Die erste Abstimmung, bei der eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig ist, findet am Sonntag statt - knapp zwei Monate nach der Neuwahl vom 10. November.

53 Tote nach Überschwemmungen in Indonesien

Jakarta - Nach den schweren Überschwemmungen in Indonesien ist die Zahl der Toten auf mindestens 53 gestiegen. Wie der Katastrophenschutz am Samstag bekanntgab, sind mehr als 173.000 Menschen aus der Hauptstadt Jakarta und umliegenden Städten obdachlos geworden. Zu Silvester und Neujahr war es zu Regenfällen gekommen, die den Behörden zufolge zu den heftigsten seit Beginn der Aufzeichnungen 1866 gehörten.

Tausende Reservisten zu Bränden in Australien gerufen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Premierminister Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3.000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Wegen der Buschfeuer wurden tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht.

Post startet am 1. April mit eigener Bank

Wien/Graz - Die Österreichische Post AG startet am 1. April mit ihrer eigenen Bank. Das bestätigte Post-Sprecher Michael Homola gegenüber der Bezirksrundschau. Bei den Postpartnern würden Bankdienstleistungen in eingeschränktem Ausmaß ab 4. Mai angeboten, berichtete die oberösterreichische Wochenzeitung Freitagabend auf ihrer Website.

Bayerische Volksschauspielerin Veronika Fitz gestorben

München - Die bayerische Volksschauspielerin Veronika Fitz ist tot. Sie starb am Donnerstag im Kreis ihrer Familie, wie ihre Tochter am Samstag mitteilte. Fitz wurde 83 Jahre alt. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Hauptrolle in der Serie "Die Hausmeisterin" an der Seite von Helmut Fischer. Auch in "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz" stand sie vor der Kamera.

Fußgänger in Steiermark von Auto erfasst und getötet

Schladming - Zwischen Schladming und Radstadt ist am Freitagabend ein 23-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und getötet worden. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Unfall ereignete sich auf der B320 im Schladminger Ortsteil Klaus. Der 35-jährige Lenker war nicht alkoholisiert. Der 23-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land soll plötzlich auf der Fahrbahn gestanden sein.

