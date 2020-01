Spannung vor grüner Entscheidung über Koalition

Salzburg/Wien - Die Grünen entscheiden heute über das Eintreten in eine Koalition mit der ÖVP. Am Wort ist der Bundeskongress, das höchste Gremium der Partei, mit mehr als 270 stimmberechtigten Delegierten. Selbst Kritiker, die sich an den großen Zugeständnissen etwa im Migrations- oder Sicherheitsbereich stießen, rechneten mit einem Ja in den Abstimmungen am Nachmittag. Laut Statut der Grünen reicht für das Eintreten in die Koalition die einfache Mehrheit der Delegierten.

Für Wifo-Chef ist Finanzierung von Regierungsplänen offen

Wien - Ebenso wie der Chef des Instituts für Höhere Studien, Martin Kocher, vermisst auch der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, Maßnahmen zur Finanzierung der im Regierungsabkommen genannten Pläne. Im Ö1-"Journal zu Gast" sagte Badelt am Samstag, "insgesamt kann sich das nicht ausgehen mit dem Null-Defizit", selbst wenn man von einem Programm über fünf Jahre ausgehe.

Tausende bei Trauerzug im Irak - Mehr US-Soldaten in Region

Bagdad/Teheran/Washington - Tausende Iraker haben an einem Trauerzug für den bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen General Qassem Soleimani teilgenommen. An der Prozession in Bagdad nahmen am Samstag unter anderem der geschäftsführende irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi und weitere hochrangige Politiker teil. Unterdessen wuchsen die Sorgen über eine weitere Eskalation in der Region.

Toter nach Kohlenmonoxid-Austritt in Einfamilienhaus in NÖ

Schweiggers - In einem Einfamilienhaus in Schweiggers (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist am Samstagvormittag ein Mann nach dem Austritt von Kohlenmonoxid ums Leben gekommen. Drei Erwachsene sowie drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Zwettl gebracht, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz der APA mit. Die Ursache für den Austritt war vorerst unklar.

Deutscher tot in Tiroler Bachbett gefunden

Kirchberg - Ein 28-jähriger Deutscher ist am Samstag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tot im Bachbett der Aschauer Ache entdeckt worden. Obwohl umgehend die Rettungskräfte alarmiert worden waren, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ging davon aus, dass der Deutsche ausgerutscht und in den Bach gestürzt war.

Drei blutüberströmte Leichen in Haus bei Aachen gefunden

Aachen - Die Polizei hat am Samstag in einem Einfamilienhaus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen drei Tote gefunden. Bei den Toten soll es sich um drei Erwachsene handeln, die alle blutüberströmt gewesen sein sollen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, möglicherweise werde es im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zu dem Fall geben.

Tausende Reservisten zu Bränden in Australien gerufen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Premierminister Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3.000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Wegen der Buschfeuer wurden tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht.

Post startet am 1. April mit eigener Bank

Wien/Graz - Die Österreichische Post AG startet am 1. April mit ihrer eigenen Bank. Das bestätigte Post-Sprecher Michael Homola gegenüber der Bezirksrundschau. Bei den Postpartnern würden Bankdienstleistungen in eingeschränktem Ausmaß ab 4. Mai angeboten, berichtete die oberösterreichische Wochenzeitung Freitagabend auf ihrer Website.

