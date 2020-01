Kogler warb beim Bundeskongress für Zustimmung zu Koalition

Salzburg/Wien - Mit einem enthusiastischen Redeschwall hat Werner Kogler beim Bundeskongress der Grünen am Samstag in Salzburg für das Wagnis einer Koalition mir der ÖVP geworben. Fast eine Stunde lang tigerte der Bundessprecher über die Bühne, verteidigte das ausverhandelte Programm und erteilte Rechtsextremen in der Regierung eine Absage. "Die Zeit ist reif für die österreichischen Grünen", so sein Aufruf.

Tausende bei Trauerzug im Irak

Bagdad/Teheran/Washington - Tausende Iraker haben an einem Trauerzug für den bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen General Qassem Soleimani teilgenommen. An der Prozession in Bagdad nahmen am Samstag unter anderem der geschäftsführende irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi und weitere hochrangige Politiker teil. Unterdessen wuchsen die Sorgen über eine weitere Eskalation in der Region.

Russland wirft USA Bruch des Völkerrechts vor

Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA nach dem tödlichen Angriff auf den iranischen General Qassem Soleimani einen Verstoß gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Das Vorgehen der Amerikaner führe zu einer Eskalation der Lage im Nahen Osten, sagte Lawrow am Samstag seinem Ministerium zufolge nach einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Javad Zarif.

Tausende Reservisten zu Bränden in Australien gerufen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Premierminister Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3.000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Wegen der Buschfeuer wurden tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht.

Toter nach Kohlenmonoxid-Austritt in Einfamilienhaus in NÖ

Schweiggers - Der Austritt von Kohlenmonoxid in einem Einfamilienhaus in Schweiggers im Waldviertel hat am Samstag einen Toten sowie sieben Verletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge verstarb der 64 Jahre alte Besitzer des Gebäudes an Ort und Stelle. Die Ursache für den Austritt war vorerst unklar, die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.

Fünfjähriger in Kärnten von Diensthund gebissen

Hermagor - Ein fünfjähriger Bub ist am Freitag in Hermagor von einem Diensthund in den Arm gebissen worden. Der Hundeführer trainierte gerade mit dem Tier, als eine Familie vorbei kam. Als das Kind schrie und sich heftig bewegte, schnappte der Hund zu. Nach Angaben der Polizei wurde der Bub mit der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Mehr als 20 Fahrzeuge in Unfälle auf der S6 verwickelt

Krieglach - Gleich drei Unfälle unmittelbar hintereinander haben am Samstag vorrübergehend zu einer Totalsperre der Semmering-Schnellstraße (S6) im Bereich Krieglach - Mürzzuschlag geführt. Mehr als 20 Fahrzeuge waren verwickelt, nach Angaben der Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Ursache für die Karambolagen dürfte Blitzeis gewesen sein.

Drei blutüberströmte Leichen in Haus bei Aachen gefunden

Aachen - Die Polizei hat am Samstag in einem Einfamilienhaus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen drei Tote gefunden. Bei den Toten soll es sich um drei Erwachsene handeln, die alle blutüberströmt gewesen sein sollen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, möglicherweise werde es im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zu dem Fall geben.

