Freie Bahn für erste Bundesregierung von ÖVP und Grünen

Salzburg/Wien - Der Weg für die türkis-grüne Koalition ist frei. Bei ihrem Bundeskongress in Salzburg trotzten die Grünen am Samstag allen Befürchtungen und gaben mit 93,18 Prozent der Delegiertenstimmen ihr Ja zum Regierungseintritt und dem Pakt mit der ÖVP. Auch das grüne Regierungsteam wurde abgesegnet. Bundessprecher Werner Kogler hatte für Mut geworben: "Die Zeit ist reif für die österreichischen Grünen." Damit kann die erste Bundesregierung Österreichs aus ÖVP und Grünen am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden.

Geschosse treffen Grüne Zone in Bagdad und Basis mit US-Soldaten

Bagdad/Teheran - Die hochgesicherte Grüne Zone in Bagdad und der irakische Luftwaffenstützpunkt Al-Balad, auf dem auch US-Soldaten stationiert sind, sind am Samstag nach Angaben aus Sicherheitskreisen fast zeitgleich von mehreren Geschossen getroffen worden. Auf dem Gelände der in der Grünen Zone in Bagdad befindlichen US-Botschaft schrillten sofort die Sirenen, wie dortige Kreise sagten. In der US-Botschaft befinden sich sowohl Diplomaten als auch US-Truppen.

Irans Garden erwägen Angriff auf US-Schiffe in Straße von Hormuz

Teheran/Bagdad - Die iranischen Revolutionsgarden drohen den USA wegen der Tötung des einflussreichen Generals Qassem Soleimani mit Vergeltung im Nahen Osten und schließen auch Angriffe in der Straße von Hormuz nicht aus. Zugleich liefen die diplomatischen Bemühungen am Samstag auf Hochtouren, um eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern. Tausende Iraker nahmen unterdessen an einem Trauerzug in Bagdad teil, darunter hochrangige Politiker.

14 Tote bei Bombenangriff auf Schulbus in Burkina Faso

Ouagadougou/Dakar - Bei einem Bombenanschlag auf einen Bus mit Schulkindern im Norden von Burkina Faso nahe der Grenze zu Mali sind am Samstag 14 Menschen getötet und neun verletzt worden. Es ist noch nicht klar, wer für den Angriff in der Region Sourou verantwortlich war. In der Region sind vermehrt islamistische Gruppen mit Verbindung zur Al Kaida oder dem "Islamischen Staat" aktiv.

Tausende Reservisten zu Bränden in Australien gerufen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Premierminister Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3.000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Wegen der Buschfeuer wurden tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht.

Toter nach Kohlenmonoxid-Austritt in Einfamilienhaus in NÖ

Schweiggers - Der Austritt von Kohlenmonoxid in einem Einfamilienhaus in Schweiggers im Waldviertel hat am Samstag einen Toten sowie sieben Verletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge verstarb der 64 Jahre alte Besitzer des Gebäudes an Ort und Stelle. Die Ursache für den Austritt war vorerst unklar, die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.

Fünfjähriger in Kärnten von Diensthund gebissen

Hermagor - Ein fünfjähriger Bub ist am Freitag in Hermagor von einem Diensthund in den Arm gebissen worden. Der Hundeführer trainierte gerade mit dem Tier, als eine Familie vorbei kam. Als das Kind schrie und sich heftig bewegte, schnappte der Hund zu. Nach Angaben der Polizei wurde der Bub mit der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Drei Tote in Haus bei Aachen aufgefunden

Aachen - Die deutsche Polizei hat am Samstag in einem Haus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen drei Tote gefunden. Es handle sich um eine 60 Jahre alte Frau, eine 45 Jahre alte Frau und einen 43 Jahre alten Mann, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts. "Zum jetzigen Zeitpunkt vermuten wir, dass die drei infolge von scharfer Gewalt verstorben sind." Das bedeute, dass etwas Scharfes in den Körper eingedrungen sei. Es gebe keine Hinweise darauf, "dass eine vierte Person in das Geschehen involviert war".

