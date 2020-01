Freie Bahn für erste Bundesregierung von ÖVP und Grünen

Salzburg/Wien - Der Weg für die türkis-grüne Koalition ist frei. Bei ihrem Bundeskongress in Salzburg gaben die Grünen mit 93,18 Prozent der Delegiertenstimmen ihr Ja zum Regierungseintritt und dem Pakt mit der ÖVP. Auch das grüne Regierungsteam wurde abgesegnet. Damit kann die erste Bundesregierung Österreichs aus ÖVP und Grünen am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Die anderen Parlamentsparteien - SPÖ, FPÖ und NEOS - kritisierten den Koalitionspakt.

Schwerwiegender Cyberangriff auf Außenministerium

Wien - Die IT-Systeme des Außenministeriums sind Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffs geworden. Das Problem sei sehr rasch erkannt und es seien umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, teilten das Außenministerium und das Innenministerium am späten Samstagabend in eine Aussendung mit. "Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffes wird vermutet, dass ein staatlicher Akteur dahintersteckt", sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA. Ein Koordinationsausschuss sei eingerichtet worden, alle relevanten Stellen des Bundes seien bereits aktiv, hieß es. Dienstleistungen wie beispielsweise Reiseinformationen standen in der Nacht trotz des Cyberangriffs auf der Website des Außenamts weiter uneingeschränkt zur Verfügung.

Trump droht Iran mit Gegenschlägen bei Vergeltungsangriffen wegen Tötung von General

Washington - Mit Blick auf die Vergeltungsdrohungen Teherans nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch eine US-Drohne im Irak hat US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber der iranischen Führung verschärft. Trump warnte gestern (Ortszeit) bei Twitter, die USA würden 52 iranische Ziele angreifen, sollte der Iran US-Bürger oder US-Einrichtungen attackieren. Trump äußerte sich wenige Stunden, nachdem Geschoße nahe der US-Botschaft in Bagdad sowie einem irakischen Stützpunkt, auf dem US-Soldaten stationiert sind, eingeschlagen waren. Nach Angaben der irakischen Armee gab es keine Opfer durch die Angriffe.

Mindestens 28 Tote bei Luftangriff auf Militärschule in libyscher Hauptstadt

Tripolis - Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind gestern nach Behördenangaben mindestens 28 Kadetten getötet worden. Das teilte die international anerkannten Regierung in Tripolis mit. Dutzende weitere seien verletzt worden. In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 Chaos. Die Regierung hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Der abtrünnige General Khalifa Haftar und seine "Libysche Nationalarmee" kontrollieren den Osten des Landes. Die Streitkräfte der international anerkannten Regierung machten Haftars Truppen für den Angriff verantwortlich, diese bekannten sich jedoch zunächst nicht zu der Attacke.

Schulkinder bei Bombenanschlag in Burkina Faso getötet

Ouagadougou - In Burkina Faso sind bei einem Bombenanschlag gestern 14 Zivilisten, die meisten davon Schulkinder, getötet worden. Der Angriff ereignete sich nahe der Grenze zu Mali. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen waren die Opfer in einem Bus unterwegs, der explodierte, als er an einem am Straßenrand platzierten Sprengsatz vorbeifuhr. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Anti-Terror-Ermittlungen nach Messerangriff in Pariser Vorort

Paris - Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff in der Nähe von Paris hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Samstag in der französischen Hauptstadt unter Verweis auf eine Radikalisierung des Täters sowie den offenbar gezielten Charakter der Tat mit. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der Angreifer bei der Tat am Freitag "Allah Akbar" (Gott ist groß) gerufen und einen muslimischen Passanten verschont hatte. Bei dem Messerangriff waren ein Mann getötet und zwei Frauen verletzt worden.

Kroaten bestimmen in Stichwahl neues Staatsoberhaupt

Zagreb - Kroatien wählt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl treten die konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und der sozialdemokratische Ex-Ministerpräsident Zoran Milanovic gegeneinander an. Die erste Runde vor zwei Wochen hatte Milanovic mit einem kleinen Vorsprung gewonnen. In dem Rennen ohne klaren Favoriten wird ein enges Ergebnis erwartet. Nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr werden Exit Polls veröffentlicht.

Spanisches Parlament stimmt über Wahl von Sozialisten-Chef Sanchez zum Regierungschef ab

Madrid - Knapp zwei Monate nach der Parlamentsneuwahl in Spanien stimmen die Abgeordneten in Madrid am Sonntag zu Mittag über die Wahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ab. Der Sozialist wird bei dem Votum, bei dem eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig ist, aller Voraussicht nach scheitern. Dann fände laut Verfassung 48 Stunden später eine zweite Abstimmung statt, bei der die einfache Mehrheit reicht. Diese wird Sanchez wohl erreichen, nachdem er sowohl eine Koalitionsvereinbarung mit dem linken Bündnis Unidas Podemos sowie Absprachen mit mehreren kleinen Regionalparteien erreicht hat.

Über 20 Fahrzeuge in Unfälle auf der S6 verwickelt

Krieglach - Gleich drei Unfälle unmittelbar hintereinander haben am Samstag vorrübergehend zu einer Totalsperre der Semmering-Schnellstraße (S6) im Bereich Krieglach - Mürzzuschlag geführt. Mehr als 20 Fahrzeuge waren darin verwickelt, nach Angaben der Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Ursache für die Karambolagen dürfte Blitzeis gewesen sein.

