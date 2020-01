Schwerwiegender Cyberangriff auf Außenministerium

Wien - Die IT-Systeme des Außenministeriums sind derzeit Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffs. Das Problem sei sehr rasch erkannt und es seien umgehend technische Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, teilten das Außenministerium und das Innenministerium am späten Samstagabend mit. "Der Angriff läuft noch", bestätigte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA. "Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffes wird vermutet, dass ein staatlicher Akteur dahintersteckt", hieß es weiter.

Auto fuhr in Südtirol in Reisegruppe - Sechs Tote

Bozen - Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher aus Bozen am Sonntag. Das Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts in Luttach im Ahrntal in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Bei den Opfern handelt es sich nach italienischen Medienberichten um junge Menschen. Der Fahrer dürfte betrunken gewesen ein.

Freie Bahn für erste Bundesregierung von ÖVP und Grünen

Salzburg/Wien - Der Weg für die türkis-grüne Koalition ist frei. Bei ihrem Bundeskongress in Salzburg trotzten die Grünen am Samstag allen Befürchtungen und gaben mit 93,18 Prozent der Delegiertenstimmen ihr Ja zum Regierungseintritt und dem Pakt mit der ÖVP. Auch das grüne Regierungsteam wurde abgesegnet. Bundessprecher Werner Kogler hatte für Mut geworben: "Die Zeit ist reif für die österreichischen Grünen." Damit kann die erste Bundesregierung Österreichs aus ÖVP und Grünen am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden.

Türkis-Grün will gegen Atomausbau in Europa kämpfen

Wien - Die neue Bundesregierung will gegen den Neu- und Ausbau von Kernkraftwerken in Europa vorgehen und einen europaweiten Kohleausstieg forcieren. Laut Regierungsprogramm planen ÖVP und Grüne, "dem Neu- und Ausbau von Atomkraftwerken in Europa, insbesondere in den Nachbarländern, mit allen zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Mitteln entgegenzuwirken". Konkret genannt wird u.a. die geplante Inbetriebnahme der slowakischen Reaktoren Mochovce 3 und 4.

Trump droht Iran mit Gegenschlägen bei Vergeltungsangriffen

Washington/Bagdad - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit Gegenschlägen für den Fall iranischer Vergeltungsangriffe für die Tötung des Generals Qassem Soleimani. Die USA hätten 52 iranische Ziele ins Visier genommen, die das US-Militär angreifen werde, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twitterte Trump. In der südwestiranischen Stadt Ahvaz haben unterdessen am Sonntag die Trauerfeiern für den getöteten General begonnen.

Stichwahl um das kroatische Präsidentenamt

Zagreb - In Kroatien hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic kämpft um die Wiederwahl gegen den sozialdemokratischen Ex-Premier Zoran Milanovic, der die erste Wahlrunde vor zwei Wochen mit einem kleinen Vorsprung gewonnen hat. Auch in der zweiten Runde wird ein enges Ergebnis erwartet. Die Stimmabgabe ist bis 19.00 Uhr möglich. Unmittelbar danach werden Exit Polls veröffentlicht.

Opferzahl bei Buschbränden in Australien weiter gestiegen

Canberra - Die verheerenden Buschbrände im Südosten Australiens haben inzwischen 24 Menschen das Leben gekostet und am Wochenende weitere Landstriche zerstört. Ein 47-Jähriger erlitt einen tödlichen Herzinfarkt, als er südwestlich der Hauptstadt Canberra ein Grundstück vor der Feuersbrunst schützen wollte, wie die Polizei von New South Wales mitteilte. Für Sonntag sind die Wetterprognosen etwas günstiger, nachdem die Temperaturen westlich der Metropole Sydney tags zuvor fast 50 Grad erreicht hatten.

36 Tote nach Gebäude-Einsturz in Kambodscha

Phnom Penh - Beim Einsturz eines Gebäudes in Kambodscha sind nach Behördenangaben 36 Menschen ums Leben gekommen. 23 Menschen konnten nach dem Unglück in dem südostasiatischen Land gerettet werden. Zunächst war von mindestens sieben Toten berichtet worden. Das noch nicht fertig gebaute siebenstöckige Haus war am Freitag in der Provinz Kep etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Phnom Penh eingestürzt.

