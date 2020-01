ÖVP-Chef Kurz verteidigt Koalitionsabkommen

Wien - Der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einer ganzen Reihe von Zeitungs-Interviews das Regierungsprogramm mit den Grünen verteidigt. Der ÖVP-Obmann zeigte sich überzeugt, dass die umstrittene Sicherungshaft trotz Widerständen aus den Reihen der Grünen umgesetzt wird. Und auch dass sich die vereinbarten Mehrausgaben mit dem Null-Defizit vereinbaren lassen, ist für ihn klar.

Cyberangriff auf Außenministerium läuft nach wie vor

Wien - Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums ist nach wie vor im Laufen. Die Dauer sei derzeit nicht abschätzbar, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Sonntagvormittag auf Anfrage der APA. Die Internetseite des Ministeriums ist nicht betroffen, sondern nur die internen Computersysteme. Technische Details des Angriffs und der dadurch entstandenen Probleme werden vom Außenministerium aus taktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt.

Auto fährt in Südtirol in Reisegruppe - Sechs Tote

Bozen - Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher. Noch nicht alle der sechs Opfer konnten nach dem Unfall identifiziert werden. Das Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts in Luttach im Ahrntal in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren. Der Lenker, ein 28-jähriger Südtiroler, stellte sich direkt nach dem Unfall den Carabinieri.

Trump droht Iran mit Gegenschlägen bei Vergeltungsangriffen

Washington/Bagdad - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit Gegenschlägen für den Fall iranischer Vergeltungsangriffe für die Tötung des Generals Qassem Soleimani. Die USA hätten 52 iranische Ziele ins Visier genommen, die das US-Militär angreifen werde, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twitterte Trump. Der Iran wies die Drohung von Trump zurück. Er bezweifle, dass die USA "den Mut haben", ihre Drohungen wahr zu machen, erklärte der Oberbefehlshaber der iranischen Armee.

Opferzahl bei Buschbränden in Australien weiter gestiegen

Canberra - Die verheerenden Buschbrände im Südosten Australiens haben inzwischen 24 Menschen das Leben gekostet und am Wochenende weitere Landstriche zerstört. Ein 47-Jähriger erlitt einen tödlichen Herzinfarkt, als er südwestlich der Hauptstadt Canberra ein Grundstück vor der Feuersbrunst schützen wollte, wie die Polizei von New South Wales mitteilte. Für Sonntag sind die Wetterprognosen etwas günstiger, nachdem die Temperaturen westlich der Metropole Sydney tags zuvor fast 50 Grad erreicht hatten.

36 Tote nach Gebäude-Einsturz in Kambodscha

Phnom Penh - Beim Einsturz eines Gebäudes in Kambodscha sind nach Behördenangaben 36 Menschen ums Leben gekommen. 23 Menschen konnten nach dem Unglück in dem südostasiatischen Land gerettet werden. Zunächst war von mindestens sieben Toten berichtet worden. Das noch nicht fertig gebaute siebenstöckige Haus war am Freitag in der Provinz Kep etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Phnom Penh eingestürzt.

Zwei Leichen in Kiew in einem Kasten entdeckt

Kiew - Im Kasten einer Ferienwohnung in Kiew sind die Leichen zweier junger Frauen entdeckt worden. Die Vermieterin habe den grausamen Fund gemacht, teilte die Polizei in der ukrainischen Hauptstadt in der Nacht auf Sonntag mit. Die beiden jungen Frauen galten seit Donnerstag als vermisst. Lokalen Medienberichten zufolge waren die 16 und 19 Jahre alten Teenager an den Händen gefesselt und wurden wohl erstochen: An den Leichen seien mehrere Stichwunden festgestellt worden.

