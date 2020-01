Irakisches Parlament fordert Abzug der US-Soldaten

Washington/Bagdad - Das Parlament im Irak hat am Sonntag für einen Abzug der rund 5.000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. In einer Resolution fordern die Abgeordneten die Regierung auf, den Abzug aller ausländischen Truppen im Land einzuleiten, die Teil des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind. Die USA und der Iran verstärkten unterdessen ihre gegenseitigen Drohungen nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch das US-Militär.

Iran will Urananreicherung ohne Einschränkung betreiben - TV

Teheran - Der Iran wird seine Urananreicherung entsprechend seinen Bedürfnissen ohne Einschränkungen betreiben. Das teilte das staatliche iranische Fernsehen Sonntagabend mit. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, hatte zuvor für Sonntagabend eine wichtige Sitzung angekündigt, bei der über das weitere Schicksal des Wiener Atomabkommens beraten werden sollte. Das Treffen sei in Folge der Tötung von General Qassem Soleimani durch die USA einberufen worden, hieß es.

Exit Polls sehen Ex-Premier Zoran Milanovic in Kroatien vorn

Zagreb - Der kroatische Ex-Premier Zoran Milanovic liegt laut Nachwahlbefragungen bei den Präsidentschaftswahlen in Kroatien am Sonntag in Führung. Der Sozialdemokrat führt mit 53,25 Prozent der Stimmen vor der amtierenden konservativen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 46,75 Prozent, meldeten mehrere kroatische Fernsehsender. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr. Die staatliche Wahlkommission wird die ersten Teilergebnisse gegen 20.00 Uhr veröffentlichen.

S�nchez setzt nach Schlappe auf zweites Votum

Madrid - Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Pedro S�nchez ist bei der ersten Parlamentsabstimmung über seine Wahl zum Regierungschef erwartungsgemäß gescheitert. Bei dem Votum am Sonntag war eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen erforderlich. Der Sozialist erhielt aber nur 166 Ja-Stimmen. Bei der zweiten Abstimmung am Dienstag genügt eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Aller Voraussicht nach wird sich S�nchez dabei hauchdünn durchsetzen.

Schwerwiegender Cyberangriff auf Außenministerium

Wien - Die IT-Systeme des Außenministeriums sind Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffs geworden. Am Sonntagvormittag war der Angriff nach wie vor im Laufen. Die Dauer sei derzeit nicht abschätzbar, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA. Die Internetseite des Ministeriums war nicht betroffen, sondern die internen Computersysteme. Technische Details des Angriffs und der dadurch entstandenen Probleme wurden vom Außenministerium nicht mitgeteilt. Hinter dem Angriff wird ein staatlicher Akteur vermutet.

Bereits 59 Fälle von rätselhafter Lungenkrankheit in China

Wuhan - Nach dem Auftauchen einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist die Zahl der Erkrankten auf 59 gestiegen. Der Zustand von sieben Patienten sei kritisch, teilte die Gesundheitskommission der Stadt am Sonntag mit. In Hongkong gibt es 16 Verdachtsfälle. Zu den Symptomen zählen Fieber und Atemprobleme. Bei der Virus-Erkrankung handle es sich nicht um Grippe, Vogelgrippe oder Sars, hieß es weiter. Die Fälle würden als virale Lungenentzündung unbekannter Ursache behandelt.

Siebenjähriger in Tiroler Skigebiet von Auto überfahren

Telfes - Ein siebenjähriger Bub aus Deutschland ist am Sonntag im Skigebiet Schlick 2000 in Telfes im Stubaital von einem Geländewagen überfahren worden. Der 67-jährige Lenker des Wagens war auf einem Forstweg unterwegs, als eine Kinderskigruppe den Weg bei einem Schlepplift überqueren wollte. Der Bub rutschte aber zurück auf die Straße, was der Autofahrer nicht bemerkt haben dürfte. Das Kind geriet unter den Wagen und wurde im Bereich der Hüfte überrollt. Der Bub wurde in ein Spital geflogen.

Franzose Noel in Zagreb siegreich, Matt schied aus

Zagreb - Clement Noel hat den Weltcup-Slalom in Zagreb gewonnen. Der Franzose setzte sich Samstagabend auf eisiger Piste 0,07 Sek. vor Halbzeit-Leader Ramon Zenhäusern (SUI) sowie 0,29 vor dem Podest-Debütanten Alex Vinatzer (ITA) durch. Der Österreicher Michael Matt griff nach dem Sieg, schied als Halbzeit-Zweiter im Finale aber aus. Damit wurde Marco Schwarz als Elfter (+1,02 Sek) bester Österreicher. Manuel Feller belegte beim Comeback nach Bandscheiben-Vorfall Rang 12.

